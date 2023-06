McDonald’s e Giallozafferano presentano la quinta edizione di Chicken Creation

U n progetto speciale che dai social arriva in tutti i ristoranti di McDonald’s e che coinvolge la community e i food creator di Giallozafferano: ecco i due nuovi panini ispirati al McChicken originale ma realizzati con petto di pollo 100% italiano e ingredienti di eccellenza del Made in Italy

Il 13 giugno, con un evento speciale presso il ristorante McDonald’s di Milano, in Passaggio Duomo, sono state svelate le nuove ricette di Chicken Creation con un evento speciale condotto da Willwoosh, lo youtuber Guglielmo Scilla, e con l’esclusiva partecipazione del cantautore e produttore Mr Rain.

Le nuove Chicken Creation sono state create a quattro mani dagli chef McDonald’s e del brand Giallozafferano suggellando una partnership che si consolida di anno in anno a fronte di 33 milioni di panini venduti. La quinta edizione di Chicken Creation ha come protagoniste due gustose novità ispirate al McChicken originale ma realizzate con 100% petto di pollo italiano fornito da Amadori e pane prodotto in Italia da Bimbo: il McChicken Mediterraneo, che combina la mozzarella e il pomodoro con il gusto deciso della salsa alle olive e capperi italiani; e il McChicken Pesto Rosso, che invece sposa il delicato sapore del pollo con bacon croccante e salsa al pesto rosso con pomodori secchi e Grana Padano DOP, disponibile sia in versione panino sia in Wrap.

Si rafforza così l’impegno di McDonald’s nei confronti della filiera agroalimentare italiana, da cui ogni anno l’azienda acquista oltre 140 mila tonnellate di materie prime per un investimento pari a 370 milioni di euro. Dati che confermano il solido legame con il comparto e che evidenziano il percorso di valorizzazione dei prodotti Made in Italy. Oggi, infatti, i fornitori di McDonald’s sono per l’85% aziende italiane e, grazie alla partnership con Fondazione Qualivita, sono ad oggi 20 le collaborazioni siglate con i Consorzi di Tutela.

Da sinistra: Mauro Rosati (Direttore Fondazione Qualivita), Dario Baroni (Amministratore delegato McDonald's Italia) e Stefano Berni (Direttore Generale Consorzio di Tutela Grana Padano)

«Siamo contenti di celebrare oggi il quinto anniversario di questa collaborazione con Giallozafferano, una partnership che ci permette di proporre ai nostri clienti ricette sempre nuove e originali e che testimonia il nostro legame con il territorio italiano e le sue eccellenze. Da diverso tempo abbiamo intrapreso un deciso percorso di italianità e investito nel comparto agroalimentare del Paese affinché il meglio dei prodotti del Made in Italy potesse arrivare ad un pubblico sempre più ampio. Grazie alla preziosa partnership con Fondazione Qualivita, da 15 anni a questa parte, abbiamo siglato numerose collaborazioni con i Consorzi di Tutela. Tra queste, quella con il Consorzio del Grana Padano DOP è la ventesima e si aggiunge al recente annuncio dell’accordo stretto con il Consorzio del Pomodoro di Pachino IGP», ha commentato Dario Baroni, Amministratore Delegato McDonald’s Italia.

«Al quinto anniversario della collaborazione di Giallozafferano con McDonald’s possiamo affermare che il nostro progetto ha dato degli ottimi risultati», ha dichiarato Andrea Santagata, Direttore generale Mondadori Media. «L’innovazione, che è nel dna del nostro brand e di McDonald’s, l’italianità e il target complementare sono stati gli ingredienti che hanno decretato il successo della partnership. Senza dimenticare anche la capacità di creare nuovi linguaggi e di utilizzare i creator come nuovi media che sono stati fondamentali nel processo di conversione: un engagement di alto valore che si è tradotto in oltre 33 milioni di panini venduti», ha concluso Santagata.

L'esibizione di Mr Rain

Il progetto delle nuove Chicken Creation vede il coinvolgimento di alcuni tra i più amati top creator di Giallozafferano, da Daniele Rossi a Andriana Kulchytska, da Rafael Nistor a Foodqood, da Luisa Orizio a Sebastian Itarau e Eva's Food Addiction, ognuno di loro, con la propria cifra stilistica e registro comunicativo, darà vita a una serie di contenuti esclusivi sui profili social del food brand più amato dagli italiani, con 60 milioni di follower e 18 milioni di utenti unici al mese.

I creator di Giallozafferano

L'architettura dell’intera attività e il piano di visibilità delle Chicken Creation 2023 è stato sviluppato insieme a Brand On Solutions, area progettuale di Mediamond, con il coordinamento di OMD e in partnership con Leo Burnett, e si sviluppa su tutti i canali digitali di Giallozafferano, dal sito, a tutti i profili social - Facebook, Instagram, TikTok e YouTube - fino all’app, con un’attività di push notification mirata al drive-to-store e al drive to app di McDonald’s.

I nuovi panini Chicken Creations saranno disponibili in tutti i 670 ristoranti dal 14 giugno al 29 agosto 2023.