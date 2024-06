I nuovi dispositivi della multinazionale cinese sono arrivati in Italia e diventano gli alleati insostituibili per i content creator... E non solo!

Sei una/un content creator o più semplicemente adori fare foto, fermare i momenti della tua quotidianità e dare forma alle emozioni? C’è un brand che è pienamente consapevole di quanto la possibilità di realizzare immagini “magiche” con il proprio smartphone sia importante per la Gen Zeta (e non solo): Honor. Ogni nuovo device, in tal senso, è un’evoluzione. Però con la serie Honor, recentemente approdata anche in Italia e composta da Honor 200 e Honor 200 Pro, la multinazionale ha deciso di stupirci davvero con effetti speciali. Prezzi accessibili e specifiche da top di gamma, ma soprattutto la possibilità di realizzare ritratti fotografici assolutamente PER-FET-TI. Noi l’abbiamo provato, era impossibile resistere alla tentazione.

3 fotocamere e la collab con lo Studio Harcourt

Il cavallo di battaglia dei nuovi smartphone della serie Honor 200 è il comparto fotografico: una fotocamera principale per ritratti da 50 Mp, un teleobiettivo da 50 Mp con sensore Sony, un ultra-grandangolare e macro da 12 Mp e una fotocamera frontale da 50 Mp. Il modello di punta, cioè Honor Pro, va ancora oltre essendo dotato di uno speciale sensore Super Dynamic H9000 da 1/1.3. E qui viene la parte più bella.

Questo “spiegamento di forze” è stato infatti messo a punto per mezzo di una collab con il celebre Studio Harcourt Paris, che in fatto di fotografia ritrattistica è davvero un gigante. Ha immortalato celebs e grandi personaggi come Roger Federer, Karl Lagerfeld e la Regina Rania di Giordania, per intenderci. Questo sodalizio ha portato alla co-ingegnerizzazione del motore Honor AI Portrait, dunque è possibile sfruttare al massimo l’Intelligenza artificiale proprio nella realizzazione di ritratti fotografici. Si ottengono risultati da professionisti senza sforzo, te lo assicuriamo: è sufficiente mettere in campo la propria fantasia e creatività. Ti diamo qualche dritta!

Un perfetto equilibrio tra luci e ombre

Honor 200 e Honor 200 Pro hanno fotocamere secondarie identiche. Nella variante Pro, però, la fotocamera principale si avvale del sensore Super Dynamic H9000. Che permette di creare un perfetto equilibrio tra luci e ombre anche dove l’illuminazione lascia parecchio a desiderare. In piena notte, per esempio. Il merito va a una capacità di rilevazione della luce che assicura comunque scatti chiari.

Lontani ma chiarissimi

Vuoi fotografare oggetti o persone in lontananza, e magari anche in questo caso l’illuminazione scarsa? Nessun problema, puoi usare lente teleobiettivo per la fotografia ritrattistica di cui è dotato Honor 200, con tanto di sensore personalizzato. Che tu decida di usare lo zoom ottico 2,5x o quello digitale 5x, otterrai sempre immagini nitide e dettagliate, con la giusta profondità.

Tra l’altro, essendo dotato di OIS, il dispositivo riduce al minimo l'effetto di sfocatura e tremolio anche quando si decide di realizzare ritratti ingranditi.

… E per i selfie?

Per i selfie usa invece la Portrait Selfie Camera da 50MP e vai tranquill*, qualunque sia il tipo e la qualità dell’illuminazione: l’algoritmo permette di ottenere ritratti ben bilanciati, evitare sovraesposizione nelle aree luminose e conservare tutti i dettagli anche nelle zone più scure. Grazie all'Honor AI Portrait Engine, inoltre, ogni foto viene perfezionata in base alle singole condizioni di luce e ombra. La Portrait Selfie Camera supporta l'Automatic FOV Switching tra 1x e 0,8x, per cui puoi scattare pure selfie di gruppo senza correre il rischio che qualcuno resti fuori o venga male!

Si sceglie tra 3 nuove modalità ritratto

Honor ha introdotto 3 nuove modalità ritratto professionali: Harcourt Vibrant, Harcourt Color e Harcourt Classic. La modalità prima è su misura per la maggior parte delle preferenze in termini di illuminazione, ombre e colori. La modalità Harcourt Color crea un'estetica cinematografica vintage con toni caldi e saturazione inferiore, assicurando un look testurizzato con un riflesso metallico. La modalità Harcourt Classic coincide la fotografia ritrattistica in bianco e nero di Studio Harcourt ed evoca un senso di profondità storica e nostalgica.

Il ritocco, per completare l’opera

La serie Honor mette a disposizione anche numerose funzioni relativo al ritocco. Puoi enfatizzare gli occhi con una luce riflessa, rendere più radioso l’incarnato, aggiustare le texture facciali, usare l’effetto vignettatura per dare un lieve senso di profondità e guidare lo sguardo di chi osserva lo scatto verso il focus centrale, potenziando l’impatto complessivo. Hai a disposizione le tecniche di editing di Studio Harcourt, e puoi star cert* che ogni singolo ritratto sarà unico, affascinante, senza tempo e personalizzato. Rigorosamente naturale.

HONOR 200 Pro è disponibile nei colori Ocean Cyan (in foto), Moonlight White e Black