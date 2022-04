D alla filosofia buddhista puoi imparare un nuovo approccio per raggiungere i tuoi obiettivi con minore stress: ecco cos’è la famigerata Legge del Distacco e perché dovresti assolutamente sperimentarla

A volte anche la Psicologia si appoggia a insegnamenti e filosofie di derivazione religiosa, come è ad esempio la Legge del Distacco. Si tratta di uno dei pilastri del buddhismo, che è una delle religioni più antiche e diffuse al mondo e che, spesso, può suggerire alcune riflessioni universali.

La scienza occidentale, in particolare la psicologia, come accennato, a volte può trarre pensieri preziosi anche dal buddhismo. È il caso, per esempio, della Legge del Distacco. È una delle più difficili da praticare, ma è anche una delle principali vie per raggiungere la pace spirituale, il benessere e la felicità.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Il principio della forchetta e del coltello: come costruire abitudini per raggiungere obiettivi

Cos’è la legge del distacco

Nella dottrina buddhista, la Legge del Distacco funziona in armonia con le altre sei leggi universali: la Legge di Attrazione, la Legge di Creazione Intenzionale, la Legge del Permettere, La Legge di Abbondanza (o di Sufficienza), la Legge della Pura Potenzialità e la Legge di Polarità.

Molto frequentemente, in rete (e non solo) si fa ricorso a questa storia allegorica per spiegare la Legge del Distacco.

«Un turista americano viaggiò fino a Calcutta, con il solo scopo di visitare un famoso saggio. Il turista si sorprese nel vedere che il saggio viveva in una stanza molto semplice ma piena di libri. Gli unici mobili erano un letto, un tavolo e una panca. "Dove sono i suoi mobili?" chiese il turista. E il saggio gli chiese a sua volta: "E dove sono i tuoi?". "I miei?", rispose il turista sorpreso: "Ma io sono qui solo di passaggio!". "Anche io", concluse il saggio».

Cosa dice la legge del distacco e il suo significato

La Legge del Distacco, infatti, afferma: «Per acquisire qualcosa nell'universo fisico, è necessario rinunciare all'attaccamento, essere distaccati dalla brama di possederla».

La Legge del Distacco insegna che per ottenere qualcosa nel mondo fisico, devi annullare il tuo attaccamento a questa cosa. Questa legge ci insegna a compiere i passi necessari per conquistare i nostri sogni e trovare sicurezza nella saggezza dell’incertezza, lasciando andare ogni attaccamento al risultato. Un passo essenziale per raggiungere i nostri obiettivi. Invoca anche un principio fondamentale della crescita personale: la responsabilità. Ognuno di noi è artefice della propria esistenza e ciò richiede coraggio. Significa che dobbiamo distaccarci dalle opinioni altrui, dal bisogno di essere riconosciuti, dall’approvazione esterna per portare avanti decisioni, sogni o progetti.

Come funziona la legge del distacco

Tendenzialmente, per tutte le persone l’obiettivo della vita è la felicità. Spesso, tuttavia, la ricerca della felicità avviene al di fuori di noi, attraverso il possesso di oggetti materiali o la sperimentazione di determinate situazioni. Per esempio, potresti pensare che sarai felice una volta raggiunta la laurea, il lavoro che desideri, oppure quando avrai la tua casa di proprietà o, ancora, una relazione. Il problema è che far coincidere la nostra idea di felicità con l’idealizzazione di situazioni o cose potrebbe causarci l’effetto opposto. Finché non otteniamo quello che desideriamo, potremmo sperimentare ansia, frustrazione, insoddisfazione, in un crescendo di emozioni negative che si possono trasformare in infelicità o sviluppare perfino la cosiddetta stresslaxation.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cosa vuol dire vivere il “qui e ora”? Impariamo a vivere il momento

Questo non significa che sia necessario creare di default o evitare di desiderare o intendere ciò che vogliamo creare, ma di farlo con una buona dose di distacco emotivo. Ecco perché è importante provare a vivere distaccati dal risultato di ogni situazione che sperimentiamo. La Legge del Distacco insegna a vivere con l’impegno per migliorare il nostro futuro, ma restando focalizzati sul momento presente.

In altre parole, muoversi verso quello che si desidera distaccandosi emotivamente dal risultato finale. Non significa rinunciare ai nostri obiettivi, non dobbiamo rinunciare all’intenzione, ma piuttosto all’interesse per il risultato. Un altro modo per indicare questa legge è un detto di Madre Teresa di Calcutta (o che viene attribuito a lei). Il pensiero recita: «Ieri è passato. Il domani non è ancora arrivato. Abbiamo solo l’oggi: cominciamo».

A cosa serve la legge del distacco

La Legge del Distacco emotivo ti insegna a rinunciare al nostro attaccamento alle cose, non agli obiettivi. Non dovresti rinunciare all’intenzione, ma piuttosto all’interesse per il risultato. Nonostante le apparenze, è un enorme cambiamento nel tuo modo di vivere e di affrontare il mondo. Con il distacco, assumerai un atteggiamento più rilassato. Anche se può sembrare un controsenso, in questo modo ti risulterà più facile ottenere ciò che vuoi. Questo perché il distacco si basa nella fiducia nelle nostre potenzialità, mentre l’attaccamento si basa nella paura della perdita e nell’insicurezza.

Focalizza l’attenzione su ciò che desideri

Questa legge ti insegna a fare i passi necessari per conquistare i tuoi sogni e trovare sicurezza nella saggezza dell’incertezza, lasciando andare ogni attaccamento al risultato. Il distacco, infatti, non significa non godere e provare piacere per l’esperienza ma, al contrario, cominciare a viverla più intensamente, perché le nostre esperienze non sono più offuscate dalla paura della perdita.

L’arte di far succedere le cose

La Legge del Distacco è una parte integrante (e fondamentale) dell’arte di far accadere le cose che vuoi. Chi pratica il distacco verso i proprio obiettivi vive sereno, completamente soddisfatto e rilassato. Proprio questo atteggiamento di non-attaccamento, paradossalmente, ti porta verso l’obiettivo in modo rapido e sicuro.

I problemi sono opportunità

Il bisogno di qualcosa deriva dalla mancanza di quella stessa cosa. Pertanto, quando senti il bisogno di qualcosa, di qualcuno o di qualche situazione, in realtà stai esprimendo un sentimento di mancanza. Questa mancanza ci porta ad attrarre, in definitiva, altra mancanza. La Legge del Distacco Emotivo non dice che non devi avere degli obiettivi. Al contrario, nel momento in cui abbracci il distacco emotivo, procederai molto più spedita verso i tuoi obiettivi.