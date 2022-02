S icuramente ti sarà capitato di sentirne parlare, di aver intravisto il film o di aver letto il titolo in libreria. Quello delle leggi dell'attrazione è un argomento che negli ultimi anni ha conquistato la curiosità di molti con il suo affascinante alone misto tra fisica e magia. Sta di fatto che questa filosofia New Age a tratti sembra davvero funzionare...Ma sarà tutto reale?

Troppo irrazionale per chi, a partire dall'illuminismo, l'unica fede che conosce e riconosce, è quella nella ragione umana. Tuttavia, le religioni esistono e sono mosse da altri tipi di fede. Allo stesso modo la filosofia New Age ha dato vita a questo modo tutto nuovo di affrontare la vita di tutti i giorni: le Leggi dell'Attrazione.

Si tratta semplicemente di riporre tutte le speranze nelle proprie volontà, attendendo che il solo pensiero possa guidare i nostri passi verso il percorso desiderato. Ma davvero è tutto così semplice?

Legge dell'attrazione: che cos'è?

Viene definito "principio immutabile dell'universo", e pare che le sue origini nascano durante l'ermetismo quando, da Ermete Trismegisto, fu formulata la "Legge di Risonanza":

Due cose simili si attirano e si amplificano. Due cose differenti si respingono.

Filosofie molto simili, sono riscontrabili anche nella Bibbia o nel concetto stesso di Karma della religione indiana. Quello delle Leggi dell'Attrazione, però, è un vero e proprio sistema fisico-meccanico che segue logiche precise. Se il "Simile attrae il simile" è la regola di base, quella attorno alla quale ruota tutta la filosofia, in realtà ci sono ben 7 Leggi dell'Attrazione che devono essere rispettate in sequenza, affinché un pensiero impalpabile diventi concretezza.

Le 7 Leggi dell'Attrazione

Al di là delle origini antichissime che abbiamo approfondito, in realtà, chi conosce il concetto di "attrazione" oggi lo deve soprattutto al film-documentario e al libro intitolati "The Secret", usciti entrambi nel 2006.

Attraverso le storie di alcune persone che hanno applicato queste leggi alla propria vita, viene dimostrato come, con la sola energia del pensiero, si riesca ad ottenere ciò che più si vuole.

Pare che tutti, a grandi linee, abbiano seguito un processo mentale basato su 7 azioni specifiche:

Desiderio assoluto

Immaginazione

Concentrazione

Affermazione

Fiducia profonda

Gratitudine

Manifestazione

Tutto sta nel pensare ardentemente a una cosa, nel focalizzarsi su cosa si desidera realmente e nel lasciarsi guidare dalla profonda fiducia riposta nel risultato. Solo con una stabile autoconsapevolezza emotiva può essere attivato il processo delle vibrazioni energetiche.

La legge della creazione intenzionale

Molto simile, ma da non confondere, è la "Legge della Creazione Intenzionale", un'altra filosofia che sfrutta il pensiero per raggiungere degli obiettivi. Avete mai sentito il modo di dire "Il pensiero è creazione"? Bene, questa legge si basa proprio su questo principio ma, a differenza della Legge dell'Attrazione, è un processo più consapevole, che non ha a che fare con le vibrazioni energetiche del pensiero, ma con la forza delle parole.

Se da un lato la Legge dell'Attrazione agisce come un vero e proprio boomerang con il quale tutto ciò che si prova o si pensa prima o poi torna, la Legge della Creazione Intenzionale si focalizza esclusivamente sull'obiettivo. Per farla funzionare, infatti, bisogna dichiarare apertamente ciò che si desidera sul serio, escludendo i pensieri negativi. Si tratta semplicemente di emettere vibrazioni inconsapevoli nel primo caso, e vibrazioni consapevoli e ben precise nel secondo.

Come sfruttare al meglio questa filosofia?

Ed eccoci alla parte pratica per capire come sfruttare al massimo le Leggi dell'Attrazione e trarne beneficio. Sicuramente il primo step è tenere ben chiari i 7 punti in sequenza citati nel paragrafo precedente.

Una volta chiariti i passaggi da seguire, bisogna stabilire in che ambito si desidera che il pensiero agisca: salute, amore, soldi, famiglia, amici, carriera, crescita personale, aspetti caratteriali, etc. Fate attenzione a ciò che desiderate: prima di cimentarvi a fondo con i propri pensieri e desideri, è bene conoscere ed evitare il concetto di "pretese disfunzionali".

Ognuno ha il proprio metodo d'azione, ma un modo per aver chiari i propri obiettivi potrebbe essere scriverli. Si potrebbero elencare gli aspetti della vita in cui si desidera ottenere qualcosa, associarvi un barometro emotivo e applicarvi un punteggio. In questo modo ci si può focalizzare sugli ambiti che hanno raggiunto punti più bassi della scala di soddisfazione, e concentrare le vibrazioni proprio su quelli.

Dopodiché l'iter è semplice: chiedi, credi e ricevi.

L'ultimo passo tocca sempre a te!

Se è pur vero che esistono delle Leggi dell'Attrazione in grado di farci ottenere tutto quello che desideriamo, dall'altro lato è altrettanto vero che nella vita non si ottiene nulla restando passivi o evitando qualsiasi responsabilità decisionale. Non si può affermare con assoluta certezza la veridicità di queste leggi, né tantomeno il contrario. Sicuramente il desiderio ardente di qualcosa ha sempre smosso mari e monti, in qualunque individuo, appartenete a qualsiasi epoca storica.

La vogliamo chiamare fisica-meccanica, la vogliamo chiamare fede o magia: credere ardentemente in qualcosa è giusto, e fidarsi e affidarsi è lecito. Quel che è certo, però, è che non c'è energia o fede che non abbia bisogno di un contributo umano. Non c'è alcun "volere e potere" che non sia stato rispettato senza alzarsi dalla sedia e aver combattuto in prima persona.