Come si fa a bilanciare l’uso della tecnologia?

C ome si fa a trovare un equilibrio e bilanciare l'uso della tecnologia nella propria vita ed evitare di farsi sopraffare? Scopriamolo!

Quando si parla di tecnologia, si parla di un qualcosa che fa parte della vita di ognuno di noi, a livelli diversi certo, ma pur sempre presente. Una compagna di vita che, troppo spesso, occupa un posto decisamente troppo ampio e importante, facendoci dimenticare che è lei e dover servire noi e non il contrario. Ecco perché è importante imparare a bilanciare l’uso della tecnologia nella nostra quotidianità, riservandole il giusto tempo e ricordandoci sempre che questa fa parte della nostra vita ma non è la nostra vita.

Se da una parte, infatti, l’avvento della tecnologia ha portato notevoli benefici nella vita quotidiana di ognuno di noi, facilitando moltissimi processi e attività una volta solo manuali, velocizzando la comunicazione, connettendoci h24 con qualsiasi parte del mondo, ecc., dall’altro un uso eccessivo della tecnologia diventa molto deleterio per la nostra salute, soprattutto a livello mentale.

Cosa comporta un utilizzo improprio della tecnologia

L’utilizzo smodato della tecnologia, infatti, ha un impatto negativo sul nostro benessere psicologico. E questo accade, in primo luogo, per la sua capacità di modificare i concetti di tempo e spazio, accelerando i ritmi di vita già di per sé frenetici e sviluppando alcune competenze cognitive e di apprendimento a discapito di altre.

Ma non solo, conseguenza diretta di un uso improprio della tecnologia è quello che viene definito come tecnostress e tutti i sintomi collegabili a questo tipo di stress legato alla stessa. Disturbi come:

apatia;

ansia;

senso di colpa;

irritabilità;

noia;

frustrazione;

depressione;

panico;

spossatezza;

ecc.

Ma non solo. Un altro enorme problema legato all’utilizzo eccessivo e improprio della tecnologia, e che ricade maggiormente sui giovani, è l’isolamento sociale. E questo perché si è molto più propensi a passare il tempo on line piuttosto che off line, a vivere di più la vita virtuale piuttosto che quella reale. Cosa che porta con sé sentimenti di solitudine e ansia. Fin anche allo sviluppo di fenomeni come la FOMO (Fear of Missing Out), ovvero la paura e ansia sociale di perdersi le cose e di essere esclusi da esperienze ed eventi.

Come dire, una serie di problemi importanti e che impattano notevolmente sulla qualità della vita vera quotidiana, anche se molto spesso non ci si accorge di avere un problema fino a che questo non diventa esageratamente grande e impossibile da non notare. Ma come è possibile evitare di cadere nella trappola della dipendenza da tecnologia (e non solo per quanto riguarda l’uso dei cellulari, si parla di tecnologia in generale)?

Come disintossicarsi e bilanciare la tecnologia nella nostra vita

Per esempio iniziando ad attuare dei semplici gesti di detox dalla tecnologia, che consentano di eliminarla a poco a poco dalla totalità della nostra vita, bilanciandone in modo più sano :

evitando di guardare il telefono appena svegli, ma aspettando almeno un’ora prima di farlo;

disattivando le notifiche;

evitando di portare smartphone o tablet a tavola, in bagno, durante un appuntamento, in palestra, ecc.;

evitando di trascorrere tempo interminabile scrollando le pagine di Instagram ma dedicandosi del tempo per fare altro, per farlo concretamente;

lasciando il telefono lontano dal letto e non usandolo prima di dormire;

dedicando una stanza in cui tenere tablet e computer ma senza cedere al loro utilizzo in camera da letto o in cucina mentre si prepara il pranzo, ma focalizzando la vostra attenzione solo cu ciò che state facendo;

evitando di portare il pc anche in vacanza e la stessa cosa vale per il controllo delle mail quando non state lavorando o fuori dagli orari di lavoro “standard”;

attivando la modalità aereo e off line, niente notifiche meno tentazioni a prendere in mano il telefono;

ecc.

E cercando di trovare il vostro equilibrio, quello vero, quello senza la tecnologia ma che riguarda unicamente voi stessi e che vi farà vivere in modo più bilanciato anche il vostro rapporto con la tecnologia stessa.