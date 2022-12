I tuoi regali di Natale su eBay: risparmia il 15% sullo shopping delle feste

C ome ottenere sconti e fare regali di Natale per lui e per lei risparmiando su eBay

Lo shopping di Natale è iniziato e i regali da fare sono sempre tanti. Un sistema comodo per risolvere il problema è quello di dedicarsi allo shopping online. Ancora meglio se si può trovare tutto nello stesso sito.

Tra i grandi e-commerce che rispondono a queste caratteristiche c’è sicuramente eBay. La piattaforma nata nel 1995, agli albori di internet, è oggi uno dei siti più conosciuti dagli amanti dello shopping online. Ogni anno, in concomitanza con gli eventi più importanti, presenta delle offerte molto convenienti e questo Natale non è da meno con il coupon eBay pensato appositamente per le feste e che permette di risparmiare il 15% sul prezzo finale.

Regali per lui e per lei: eBay ha tutto quello che cerchi

Tra i regali assolutamente da mettere sotto l’albero ci sono quelli per i partner. eBay è il sito giusto per rispondere alle esigenze di chiunque.

Gli sconti infatti toccano un’infinità di categorie: si va dall’abbigliamento, accessori e sport (con vestiti, sneaker, gioielli e orologi), agli oggetti da collezionismo fino ai piccoli elettrodomestici da cucina. Sono molti, è naturale, gli affari che si possono fare come, per esempio, nella categoria Lego con tantissima scelta sia per bambini che per ragazzi, ma persino per adulti: le linee Creator e Architecture, infatti, permettono di realizzare veri e propri oggetti di arredamento che siano riproduzioni di piante o di importanti monumenti.

Ovviamente non manca l’elettronica che comprende sottocategorie come smartwatch, tablet e videogiochi. A proposito di prodotti di elettronica scontati, lo sconto del 15% si applica anche a prodotti ricondizionati, un’ottima scelta per il portafogli e per l’ambiente. Rientrano in questa categoria gli Apple Watch, in diversi colori, versioni e dimensioni e i cui prezzi partono da 199€. Restando nel marchio della mela morsicata, si trovano anche iPad con prezzi che spaziano dai 170 ai 670€. Un’altra ottima idea per un regalo inaspettato è la Kodak Printomatic, la piccola fotocamera istantanea che stampa le foto sul momento: ricondizionata viene 64,90€.

Ma come si applica lo sconto natalizio di eBay?

Il coupon eBay dedicato al Natale può essere utilizzato per tre volte e consente di risparmiare fino a 150€ in totale. Il codice è già valido e sarà attivo fino al giorno di Natale.

Per ricapitolare, eccone le caratteristiche:

Il codice:

è valido per tre acquisti

consente di risparmiare 150€ (50€ su ogni spesa)

è attivo fino alle 23:59 del 25 dicembre.

Insomma, un’ottima offerta non per uno ma per ben tre regali da mettere sotto l’albero in questo Natale 2022.

