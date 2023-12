Si può usare il sesso come un antistress?

S i può utilizzare il sesso come un antistress? Abbiamo la risposta (che forse non ti aspetti)

Il sesso è un antistress? Non ci gireremo troppo intorno: la risposta è...sì! Lo dicono gli psicologi, lo dicono i sessuologi e lo dicono tantissime persone che fanno i conti spesso con i benefici di questa attività. D’altronde che fare sesso faccia bene non è mai stato un mistero. Supportato anche da evidenze scientifiche secondo cui oltre al piacere c’è molto di più. Prima di tutto la capacità di ridurre tensioni e ansie, fisiologicamente, relazionalmente e fisicamente. Infine va sottolineato un aspetto importante: quando parliamo di attività sessuale non facciamo riferimento solo al sesso in coppia, ma anche all’autoerotismo!

Perché il sesso è un antistress

Cosa rende il sesso un potentissimo antistress? Prima di tutto il fatto che questa attività provoca un rilascio degli ormoni. In particolare stimola la produzione di serotonina e dopamina, ma soprattutto dell’ossitocina che viene rilasciata durante l’orgasmo. Questi ormoni hanno la capacità di influire in modo positivo sull’umore, riducendo al tempo stesso il livello degli ormoni legati allo stress, come il cortisolo e l’adrenalina. A questo aspetto positivo si aggiungono le endorfine, delle sostanze chimiche che nel cervello provocano un effetto eccitante.

Se divertirsi sotto le lenzuola provoca nel corpo una vera e propria esplosione di ormoni positivi, anche i benefici a livello psicologico non mancano. Da tempo infatti gli esperti sottolineano come la salute sessuale sia un aspetto essenziale della salute generale. Dunque dare priorità a questo aspetto significa mettere in primo piano la propria salute, curando il piacere, sia in coppia che da soli. In generale dunque l’orgasmo può essere un’ottima tecnica antistress, un modo per sentirsi soddisfatti, migliorando l’umore e le relazioni con gli altri.

Eh sì, perché il sesso è anche un modo straordinario per connetterci con noi stessi e con le persone che abbiamo attorno. Approfondisce al massimo la connessione con il proprio partner, in più migliora l’umore, regalando il sorriso e tanta leggerezza. Insomma: un vero e proprio balsamo per l’emotività.

Quante volte fare sesso come antistress

Dopo aver evidenziato gli aspetti positivi del sesso come antistress la domanda sorge spontanea: ogni quanto farlo per stare davvero bene? Come sempre è importante sottolineare che tutto è relativo. Non possiamo parlare di una regola né di numeri precisi. Per alcune persone è sufficiente fare sesso qualche volta a settimana, per altri invece gli incontri hot dovrebbero essere più frequenti. In linea generale, comunque, ognuno di noi dovrebbe imparare a trovare una dimensione personale.

Autoerotismo, questo sconosciuto

Spesso osteggiato, considerato deleterio per la coppia e criticato, l’autoerotismo in realtà è una pratica con enormi benefici, sia sul piano fisico che psicologico. Prima di tutto migliora la consapevolezza di sé: ti porta alla scoperta del tuo corpo, aiutandoti a capire ciò che ti piace e consentendoti di sperimentare le sensazioni. Una sorta di “scuola” che risulterà poi positiva nell’incontro con l’altro. Ma i benefici non finiscono qui, perché come abbiamo già spiegato l’autoerotismo ha un effetto analgesico e rilassante. Provoca il rilascio delle endorfine, risultando come un antidolorifico e antistress, inoltre allevia i dolori e le tensioni muscolari. Guai infine a intendere la masturbazione come una pratica deleteria per la coppia o solitaria. Puoi infatti sfruttarla come preliminare, accendendo la passione mentre la pratichi di fronte al tuo partner oppure puoi usarla per scambiarvi carezze hot.

Dal punto di vista emotivo migliora il rapporto con il corpo, facendoti sentire più a tuo agio con le zone genitali. Un aspetto non da poco se consideriamo che non è possibile stare bene insieme se non si riesce a stare prima bene da soli. La consapevolezza delle proprie sensazioni erotiche infatti consente di aumentare l’autostima e di scoprire ciò che si desidera veramente, aiutando a svelare le fantasie e i desideri al partner.

Tutti i benefici del sesso

Riduce lo stress – Con l’orgasmo si raggiunge un perfetto stato di rilassamento, diminuendo la secrezione del cortisolo, l’ormone dello stress.

Aiuta a tenersi in forma – Il sesso è un’ottima attività fisica. Dieci minuti di coccole hot infatti permettono di consumare circa 50 calorie, se invece si arriva a 20 minuti si consumano ben 200 calorie.

Rinforza il sistema immunitario – Una ricerca ha evidenziato che colore che hanno rapporti sessuali regolari presentano alti livelli di immunoglobulina A (IgA), fondamentale per il benessere del sistema immunitario.

Aiuta ad alleviare il dolore – Durante un rapporto sessuale l’organismo produce una grande quantità di ossido d’azoto che migliora la circolazione e contrasta le emicranie vascolari.

Migliora la salute della pelle – Pelle più luminosa e tonica: il sesso stimola la circolazione sanguigna e favorisce la secrezione d’acqua!

Favorisce il sonno – Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che fare sesso permette di distendere i muscoli e liberare gli ormoni del benessere che favoriscono – fra l’altro – il riposo.

Favorisce l’autostima – Il desiderio, il piacere che cresce e l’alchimia con l’altro: tutti questi elementi permettono di accrescere la consapevolezza di sé e l’autostima.

Rende felici – Fare sesso aumenta la complicità di coppia e migliora il rapporto con il proprio partner. Stimola l’organismo nella produzione di endorfine, gli ormoni del benessere e della felicità.