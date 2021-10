La sessualità maschile non è così semplice e "fisica" come vuole lo stereotipo: abbiamo chiesto all'esperto quali sono i trucchi per stupirlo e vivacizzare la routine di coppia

Il benessere sessuale viaggia di pari passo con la salute mentale, fisica ed emotiva. Per questo coltivare la sessualità di coppia è importantissimo, e questo vuol dire anche affrontare la tanto bistrattata "routine", che come è noto è la nemica numero uno della passione.

Fare l'amore sempre come i primi tempi è oggettivamente poco plausibile: ma se quella spontaneintà iniziale viene a mancare col tempo, chi ha detto che non la si possa recuperare in maniera pensata?

Bisogna tenere a mente che per mantenere la sessualità di coppia viva e fare sesso in modo appagante sono importantissimi tre elementi:

la comunicazione con il partner ,

, l'adozione di uno stile di vita sano ed equilibrato

la sperimentazione sotto le lenzuola, un fattore che consente di aumentare la complicità e abbattere la monotonia.

Ma in che modo si sperimentano cose nuove? A volte bastano anche piccolissime strategie che sono davvero alla portata di tutti, e che possono regalarti un'interazione di coppia molto più appagante con poco sforzo. Di seguito 10 idee con i consigli del sessuologo Marco Rossi.

1. Partecipa al gioco erotico

Come ti vuole lui - «Gli uomini vogliono avere donne che sappiano come muoversi autonomamente, che non abbiano bisogno di essere guidate durante il sesso, che siano partecipi del gioco erotico e che lo alimentino» spiega il sessuologo Marco Rossi.

Quindi sii propositiva, agisci (il che non vuol dire essere aggressiva): il piacere sarà il risultato dell'incontro tra i vostri desideri.

2. Fagli sentire che ti piace

«A un uomo piace molto sentire che una donna è appassionata, che gode del sesso in generale e in particolare del sesso che fa con lui, e gli dà una gran soddisfazione interiore perché questo esalta la sua mascolinità: sapere di far godere la partner si trasforma così in un godimento riflesso, più importante persino del proprio orgasmo».

In altre parole, l’orgoglio è un ottimo afrodisiaco, quindi, senza esagerare o simulare (potrebbe sentirsi preso in giro), fagli capire che quello che state facendo ti sta facendo impazzire...

3. Prendi l'iniziativa

«Un'altra cosa che gratifica profondamente un uomo, per lo stesso motivo di prima, è quello di sentirsi dominato dal piacere di lei. Vedere una donna che, a un certo, punto prende l'iniziativa e lo usa quasi come se fosse un giocattolo sessuale, può essere molto eccitante, aumentando oltre al piacere anche l'autostima e la sicurezza nelle proprie capacità amatorie». Ed essere sicuri di sé, aiuta a essere più disinibiti, a lasciarsi andare, con il risultato di rendere l'intimità più divertente e libera.

4. Stupiscilo

«Gli uomini sono molto sensibili all’effetto sorpresa: una voglia improvvisa, una nuova posizione del kamasutra, un luogo insolito, una stimolazione mai sperimentata prima possono entusiasmarlo ed eccitarlo molto. Così inoltre si tiene a bada il rischio di cadere nella routine e si costruisce una vita sessuale ricca di emozioni».

5. Gioca con lui

«Per lui è molto gratificante sapere di essere desiderato dalla partner... e di farle suscitare in lei qualche fantasia o desiderio un po' perverso, nel senso positivo del termine. Quindi impara a giocare l'eros ai confini del sadomaso, ad esempio chiedendogli di essere bendata o proponendo un gioco di ruolo...».

6. Non cedere subito

«Un altro atteggiamento altamente gratificante per un uomo è sentire che una donna prova a negarsi un po', ha qualche guizzo di lotta e di ribellione, ma alla fine cede e si abbandona al desiderio: pensare che di riuscire a penetrare i tuoi tabù, le tue difese e le tue barriere lo inorgoglisce, facendolo sentire irresistibile. Quindi gioca a resistergli un po', e poi lasciati andare con grande passionalità al piacere». Sottolineiamo che deve trattarsi ovviamente di un gioco condiviso, una finzione riconosciuta da entrambi: il consenso è fondamentale in ogni rapporto, anche all'interno di una coppia collaudata.

7. Pratica del sesso orale

«Di certo il sesso orale o fellatio è il preliminare preferito dagli uomini. Per la maggior parte però, non si tratta di una pratica accessoria nella propria vita sessuale, ma di un tipo di rapporto molto intimo. Inutile dire quanto possa eccitarlo una donna che sappia come renderlo altamente soddisfacente».

8. Stimola il punto giusto

«Ovvero, il punto L, che si trova tra i testicoli e l'ano. Se adeguatamente stimolato (esercitando delle piccole pressioni con le mani, la lingua, all’interno di giochi erotici, rapporti orali e durante il coito) coinvolge la prostata e può regalargli sensazioni sorprendenti e piacevoli».

9. Lasciati guardare

«Dal momento che la sessualità maschile privilegia il canale visivo, in generale metterti in posizioni in cui lui possa guardare il tuo corpo e come si muove può essere molto eccitante. In particolare, una delle fantasie preferite dagli uomini è quella di guardare la partner durante la masturbazione» spiega il sessuologo. Perché non accontentarlo, magari in maniera inaspettata? Potrai anche fargli vedere - in pratica - come ti piace essere toccata.

10. Lascia spazio alla sua immaginazione

Ok, il desiderio maschile passa dalla vista, ma l'immaginazione non è forse un altro modo di vedere? «Mentre fate l'amore, fallo fantasticare un po', raccontando nei dettagli uno scenario erotico. Ad esempio dicendo: pensa se fossimo qui in tre...» anche il piacere sarà triplicato.