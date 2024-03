L e più belle frasi sulle stelle per emozionarsi e raccontare la bellezza di un cielo stellato e magico

Luminose, meravigliose e bellissime: sono le stelle, spettatrici immobili della vita che scorre sulla Terra. Le frasi sulle stelle ci portano in un mondo fatto di poesia e di emozioni, un concentrato di bellezza e fascino.

Citazioni sulle stelle

Le citazioni sulle stelle ci fanno sognare ed emozionare: aforismi e frasi da annotare, da dedicare a qualcuno che amiamo o appuntare sul diario.

Non ci sarebbe un cielo pieno di stelle se tutti dovessimo desiderare la stessa. (Frances Elliott Clark)

Ricordatevi di guardare le stelle, e non i vostri piedi. Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare, e in cui si può riuscire. (Stephen Hawking)

Le stelle sono i punti di riferimento dell’universo. (John Herschel)

Se le stelle dovessero apparire una notte ogni mille anni, chissà quanto gli uomini le adorerebbero; conserverebbero per molte generazioni il ricordo della città di Dio che gli fu stata mostrata! Tutte le notti, però, escono questi inviati di bellezza che illuminano l’Universo con il loro sorriso ammonitore. (Ralph Waldo Emerson)

Ciò che porta la notte dentro di noi, può lasciare stelle. (Victor Hugo)

Voi stelle! Che siete la poesia del cielo. (George Gordon Byron)

Attacca il tuo carro a una stella. (Ralph Waldo Emerson)

Silenziosamente, uno ad uno, negli infiniti prati del cielo, sbocciarono le adorabili stelle, i nontiscordardime degli angeli. (Henry Wadsworth Longfellow)

Puoi sentire le stelle e l’infinità del cielo poiché la vita, nonostante tutto, è come un sogno. (Vincent Van Gogh)

Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini che guardano male il cielo. (Dalai Lama)

Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi. (William Shakespeare)

Aspiro alle stelle che non posso raggiungere. (Vincent van Gogh)

A volte, di notte, dormivo con gli occhi aperti sotto un cielo gocciolante di stelle. Vivevo, allora. (Albert Camus)



Preferirei imparare da un uccello a cantare piuttosto che insegnare a diecimila stelle come non ballare. (Edward Estlin Cummings)

Immagini che l’universo sia agitato? Vai nel deserto di notte e guarda le stelle. Questa pratica dovrebbe rispondere alla domanda. (Lao Tzu)

Allungando la mano per raggiungere le stelle, troppo spesso dimentichiamo i fiori sotto i nostri piedi. (Jeremy Bentham)

Le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, so solo che son pochi quelli che si avverano. (Vasco Rossi)

Non c’è modo per un uomo di guadagnare una stella o meritare un tramonto. (Gilbert Keith Chesterton)

Il giorno fu pieno di lampi; ma ora verranno le stelle, le tacite stelle. (Giovanni Pascoli)

Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle. (Les Brown)

I sogni sono come le stelle: potresti non toccarli mai, ma se li segui ti condurranno al tuo destino. (Dalai Lama)

Siamo tutti stelle, e meritiamo di brillare. (Marilyn Monroe)

La notte non è meno meravigliosa del giorno, non è meno divina; di notte risplendono luminose le stelle, e si hanno rivelazioni che il giorno ignora. (Nikolaj Aleksandrovič Berdjaev)

Traccia la tua rotta verso una stella e supererai qualsiasi tempesta. (Leonardo da Vinci)

Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. (Bibbia – Salmi 146)

Sono le stelle, le stelle sopra di noi, che governano la nostra condizione. (William Shakespeare)

Frasi sul guardare le stelle

Guardare le stelle, perdersi nell’immensità del cielo e cercare una risposta alle grandi domande sulla vita. Le frasi sul guardare le stelle raccontano l’emozione che si prova nello scrutare l’immensità dell’Universo, perdendosi in essa.

Tieni gli occhi fissi sulle stelle e i piedi per terra. (Theodore Roosevelt)

Quando c’è abbastanza buio, si riescono a vedere le stelle. (Ralph Waldo Emerson)

Solo nell’oscurità puoi vedere le stelle. (Martin Luther King Jr.)

Soffermati sulla bellezza della vita. Guarda le stelle e vediti nel cielo a correre con loro. (Marco Aurelio)

E quindi uscimmo a riveder le stelle. (Dante Alighieri)

Quando si guardano troppo a lungo, anche le stelle finiscono col diventare insignificanti. (Jules Renard)

Siamo tutti nella fogna, ma alcuni di noi guardano le stelle. (Oscar Wilde)

Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare. (Vincent Van Gogh)

Frasi sulle stelle da Il piccolo principe

Pubblicato nel 1943 e tradotto in più di 300 lingue, Il piccolo principe è un’opera immortale e conosciuta in tutto il mondo. All’interno dell’opera di Antoine de Saint-Exupéry ci sono alcune frasi sulle stelle che hanno segnato la storia della letteratura e sono diventate immortali. Il romanzo racconta la storia del pilota di un aereo che, dopo un’avaria al suo mezzo, si ritrova nel Sahara. Qui incontra un bambino che gli dirà: “Disegnami una pecora”. Inizia così un viaggio caratterizzato da domande, riflessioni, scoperte e ricordi in cui scopriremo cos’è davvero e cosa significa l’amicizia.

‘Mi domando, – disse, – se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua’.

‘A che ti serve possedere le stelle?’ chiese il Piccolo Principe all’uomo. ‘Mi serve ad essere ricco.’‘E a che serve essere ricco?’. ‘A comperare delle altre stelle se qualcuno ne trova’. ‘Io’ disse il Piccolo Principe ‘possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni e possiedo tre vulcani dei quali spazzo il camino tutte le settimane. È utile ai miei vulcani e al mio fiore che li possegga. Ma tu non sei utile alle stelle.

Frasi d’amore sulle stelle

Cosa c’è di più romantico di un cielo stellato? Ce lo rivelano le frasi d’amore sulle stelle che ci fanno sognare e rendono più dolce ogni attimo.

Da quali stelle siamo caduti per incontraci qui? (Friedrich Nietzsche)

Non sei tu che trovi l’amore, è lui che trova te. Ha un po’ a che fare con il destino, il fato e quello che è scritto nelle stelle. (Anaïs Nin)

Che cos’è l’amore? Ho incontrato per la via un giovane poverissimo che era innamorato: aveva un vecchio cappello, la giacca logora, l’acqua gli passava attraverso le suole delle scarpe e le stelle attraverso l’anima. (Victor Hugo)

Il cielo era così luminoso e c’erano così tante stelle che, dopo averlo contemplato, non si poteva non chiedersi come così tante persone malvagie potessero vivere sotto un cielo simile. (Fëdor Dostoevskij)

Amerò la luce perché mi mostra la strada, ma sopporterò l’oscurità perché mi mostra le stelle. (Og Mandino)

Sii felice della vita perché ti dà la possibilità di amare, lavorare, giocare e guardare le stelle. (Henry Van Dyke)

Il tramonto abbassa il sipario e lo fissa con una stella. (Lucy Maud Montgomery)

Solo tre cose sono infinite. Il cielo nelle sue stelle, il mare nelle sue gocce d’acqua e il cuore nelle sue lacrime. (Gustave Flaubert)

Le mie rose sono i miei gioielli; il sole, la luna e le stelle i miei orologi; la frutta e l’acqua il mio cibo. (Esther Stanhope)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (William Shakespeare)

Tu sei il mio sole, la mia luna, e tutte le mie stelle. (E.E. Cummings)

Ho amato le stelle troppo affettuosamente per aver paura della notte. (Sarah Williams)

Stelle, nascondete i vostri fuochi! Non lasciate che la luce veda i miei profondi e tenebrosi desideri. (William Shakespeare)

Di tutte le stelle tu sei la più bella, stella della sera. (Saffo)