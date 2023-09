A ccettare il cambiamento significa accettare la vita. Non c’è altro modo per vivere, così come non esiste altro modo per migliorare se stessi

Le frasi sul cambiamento ci insegnano tanto sulla vita e su quello che stiamo passando nei momenti difficili. Ecco perché sono così preziose, da rileggere all’occorrenza o da mandare ai nostri amici quando ve n’è più bisogno. Sono perle che insegnano a vivere: ad accettare che le cose cambiano, ed è una delle poche certezze della vita.

L’uomo è un animale abitudinario, ma grazie alla sua capacità di adattarsi può davvero entrare in sintonia con la novità che lo attende dietro ogni svolta della vita. Queste frasi aiutano ad accettare la trasformazione con più filosofia.

Frasi sul cambiamento della vita

La vita si trasforma e ci trasforma. Queste frasi ci aiutano a capire che tutti vivono il cambiamento come una specie di svolta, e non necessariamente con accezione negativa.

Non cambierai mai la tua vita finché non cambierai qualcosa che fai tutti i giorni. (Mike Murdock)

Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci subito, senza indugio. (Simone de Beauvoir)

Non falliscono le persone che provano a cambiare e non ci riescono ma quelle che si lamentano sempre senza provare.

La continuità ci dà le radici; il cambiamento ci regala i rami, lasciando a noi la volontà di estenderli e di farli crescere fino a raggiungere nuove altezze. (Pauline R. Kezer)

Cambia prima di essere costretto a farlo. (Jack Welck)

La persona dalla mente poco impegnata teme sempre il cambiamento. Egli sente sicurezza nello status quo, e ha una paura quasi morbosa del nuovo. Per lui, la sofferenza più grande è la sofferenza per una nuova idea. (Martin Luter King)

La vita appartiene a coloro che vivono, e coloro che vivono devono essere preparati per i cambiamenti. (Johann Wolfgang von Goethe)

C’è tanta gente infelice che tuttavia non prende l’iniziativa di cambiare la propria situazione perché è condizionata dalla sicurezza, dal conformismo, dal tradizionalismo, tutte cose che sembrano assicurare la pace dello spirito, ma in realtà per l’animo avventuroso di un uomo non esiste nulla di più devastante di un futuro certo. La gioia di vivere deriva dall’incontro con nuove esperienze, e quindi non esiste gioia più grande dell’avere un orizzonte in costante cambiamento, del trovarsi ogni giorno sotto un sole nuovo e diverso… Non dobbiamo che trovare il coraggio di rivoltarci contro lo stile di vita abituale e buttarci in un’esistenza non convenzionale. (Into the Wild)

Frasi sul cambiamento personale

Il cambiamento richiede tempo, e le frasi sul cambiamento personale ci aiutano in quella fase di trasformazione individuale che viviamo nei momenti cruciali della nostra vita. Volenti o nolenti, la vita ci trasforma: tuttavia, non per questo dobbiamo farci scoraggiare. Anzi: cogliamo ogni spunto per migliorarci e andare avanti nel miglior modo possibile.

Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso. (Lev Tolstoj)

E tutte le vite che abbiamo vissuto e quelle che dobbiamo ancora vivere sono piene di alberi e foglie che cambiano. (Virginia Woolf)

Le cose non cambiano; siamo noi che cambiamo. (Henry David Thoreau)

Esistere è cambiare, cambiare è maturare, maturare è continuare a creare se stessi senza fine. (Henri Bergson)

Niente come tornare in un luogo rimasto immutato ci fa scoprire quanto siamo cambiati. (Nelson Mandela)

Io da sola non posso cambiare il mondo, ma posso lanciare una pietra nell'acqua per creare molte piccole onde. (Madre Teresa di Calcutta)

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

Solo il cambiamento è eterno, perpetuo, immortale. (Arthur Schopenhauer)

Maggiore è la profondità del cambiamento che vogliamo apportare, maggiore deve essere l’interesse che dobbiamo far crescere attorno ad esso. (Lenin)

Due sole categorie sfuggono a ogni cambiamento: i più saggi e i più stupidi. (Confucio)

In una realtà più elevata le cose vanno diversamente, ma quaggiù vivere significa cambiare, ed essere perfetti significa aver spesso cambiato. (John Henry Newman)

Frasi sul cambiamento interiore

Quello che ci succede dentro non dobbiamo spiegarlo a nessuno, ma le frasi sul cambiamento interiore ci aiutano a mettere in parola quello che a volte attraversiamo. È bello sapere che qualcuno prima di noi ci è già passato, e ne ha tratto beneficio.

Non importa chi sei, non importa cosa hai fatto, non importa da dove vieni, tu puoi sempre cambiare, diventare una versione migliore di te stessa. (Madonna)

Coloro che non possono cambiare idea non posso cambiare niente. (George Bernard Shaw)

Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale. (C.S. Lewis)

Traversare gli oceani, cambiare città, a cosa serve? Se vuoi liberarti dai tuoi affanni non devi trasferirti altrove, ma diventare un altro. (Lucio Anneo Seneca)

Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. (Winston Churchill)

Se continui a fare quello che hai sempre fatto, continuerai ad ottenere ciò che hai sempre avuto. (Warren G. Bennis)

Gli uomini non cambiano dall’oggi al domani, e cercano in ogni nuovo regime la continuazione del precedente. (Marcel Proust)

Non piegarla, non annacquarla; non cercare di farla sembrare logica, non cambiare la tua anima seguendo la moda. Piuttosto, segui spietatamente le tue più intense ossessioni. (Franz Kafka)

Girando sempre su se stessi, vedendo e facendo sempre le stesse cose, si perde l’abitudine e la possibilità di esercitare la propria intelligenza. Lentamente tutto si chiude, si indurisce e si atrofizza come un muscolo. (Albert Camus)

Il più grande errore è credere che l’uomo abbia un’unità permanente. Un uomo non è mai uno. Continuamente egli cambia. Raramente rimane identico, anche per una sola mezz’ora. (Georges Ivanovič Gurdjieff)

Frasi sul cambiamento in amore

La stagione dell’amore viene e va. (Cit.) Le persone cambiano, e quando cambiano il loro centro di gravità di sposta. Senza volerlo ci allontaniamo dalle persone che abbiamo avuto vicino per tanto tempo. Non c’è niente di male ad accettare il cambiamento in amore: potrebbe essere un processo lungo e forse doloroso, ma non per questo dovremmo sottrarcene.

L’aspetto delle cose cambia secondo le emozioni, e così scorgiamo in esse la magia e la bellezza, mentre la magia e la bellezza sono in realtà in noi stessi. (Kahlil Gibran)

Prima di qualunque cambiamento poniti queste semplici domande: 1) Perché sono qui? 2) Vale la pena di restare? (George Ivanovitch Gurdjieff)

Io credo che tutto accada per una ragione. Le persone cambiano perché tu possa imparare a lasciarle andare via. (Marilyn Monroe)

Il segreto del cambiamento è focalizzare tutta la tua energia, non sul combattere il vecchio, ma sulla costruzione del nuovo. (Socrate)

Ogni cambiamento, anche agognatissimo, ha le sue malinconie, perché quel che si lascia è una parte di noi: bisogna morire a una vita per entrare in un’altra. (Anatole France)

Non posso dire se le cose miglioreranno se cambiamo; quello che posso dire è che devono cambiare se vogliamo migliorare. (Georg Christoph Lichtenberg)

Non cercare mai di cambiare qualcuno per renderlo uguale a te. Dovresti sapere che uno basta! (Ralph Waldo Emerson)