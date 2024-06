The Veil: La nuova serie tv thriller con Elisabeth Moss

A rriva su Disney+ la serie tv The Veil, un thriller ad alta tensione con protagonista l’attrice Elisabeth Moss nei panni di un’agente sotto copertura che si avvicina a una potenziale leader dell’ISIS.

Disney+ propone dal 26 giugno la serie tv The Veil. Con Elisabeth Moss protagonista, la serie tv The Veil è uno spy thriller che esplora la singolare e complicata relazione tra due donne coinvolte in un pericoloso gioco di verità e bugie, in un viaggio tra Istanbul, Parigi e Londra. Mentre una delle donne nasconde un segreto, l’altra ha il compito di svelarlo prima che migliaia di vite siano messe in pericolo. Nel frattempo, i responsabili delle missioni della CIA e della DGSE francese devono mettere da parte le loro divergenze per evitare un potenziale disastro.

Due donne agli antipodi

L'attrice vincitrice dell'Emmy Elisabeth Moss interpreta Imogen Salter, un veterano agente sotto copertura dell'MI6 nella serie tv in sei parti di Disney+ The Veil. Scritta dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight, la serie tv The Veil segue Imogen mentre viene inviata in missione per avvicinarsi ad Adilah El Idrissi (Yumma Marwan), una donna francese e potenziale leader dell'ISIS, sospettata di pianificare un attacco all'Occidente.

Fingendosi membro di un'organizzazione non governativa, Imogen si unisce ad Adilah in un lungo viaggio da Istanbul a Parigi e poi a Londra, mentre cerca lentamente di convincere Adilah a rivelare esattamente ciò che sa prima che migliaia di vite vadano perse. Ma la loro relazione difficile si trasforma in un gioco mortale del gatto col topo mentre la verità diventa offuscata e i limiti vengono oltrepassati.

"Adoro il genere spionistico, ma non so se abbiamo già visto questo tipo di storie in televisione", ha affermato Elisabeth Moss. “È un dramma internazionale, ricco di azione e ci sono queste due donne al centro che sono il cuore emotivo della storia. Non dovrebbero stare insieme nella stessa macchina, eppure lo sono. Diventa un buddy movie, ma è complicato e mantiene la sua complessità in modo molto veritiero”.

Nel frattempo, con Imogen e Adilah in viaggio e in pericolo, i controllori della CIA e dei servizi segreti francesi devono lavorare nell'ombra per mettere da parte le differenze ed evitare un potenziale disastro... Anche la Moss si è spaventata molto sul set quando ha subito un grave infortunio durante le riprese di una grande scena di combattimento. "Ogni scena di combattimento prevedeva settimane e settimane di preparazione fisica", ha ricordato.

“In realtà mi sono fratturato la schiena girando una scena sul tetto nel primo episodio: abbiamo dovuto attendere sei settimane per girarla di nuovo. C'è anche un altro litigio nel quarto episodio in cui mi sono fatto male alla costola, ma quella volta ho resistito. Sono stato decisamente spinta oltre ciò a cui ero andato prima”.

