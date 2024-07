I n prima visione tv, Rai Movie trasmette Resurrected, un film che parte dal più controverso degli assunti per trasformarsi abilmente e con un’estetica accattivante in un thriller di cospirazione.

Rai Movie propone la sera del 23 luglio in prima visione tv il film Resurrected. Diretto da Egor Baranov e prodotto da Timur Bekmambetov, il film di Rai Movie Resurrected ci porta in un futuro distopico in cui il Vaticano sa come riportare in vita le persone scomparse. Tuttavia, è in tale contesto che un prete scopre una cospirazione che si cela dietro le resurrezioni e il loro possibile legame con una serie di omicidi.

Stanley Martin (Dave Davis), il personaggio principale del film di Rai Movie Resurrected, sta tornando a casa da un evento sportivo scolastico con suo figlio Nicholas (Beau Boyd). Tuttavia, ha bevuto un paio di drink in più e, distratto da una videochiamata con sua moglie Audrey (Karli Hall), ha un incidente che causa la morte di Nicholas. Dopo il funerale, Stanley e Audrey si separano. Audrey viene poi avvicinata dalla Chiesa Cattolica, che propone che Nicholas sia il primo soggetto di un nuovo processo di resurrezione. Lei accetta e Nicholas viene riportato in vita.

Il processo di resurrezione diventa un caso mediatico in tutto il mondo, anche se i dettagli vengono mantenuti segreti dalla Chiesa Cattolica. Amministrato solo ai credenti, il rito della resurrezione provoca conversioni di massa al cattolicesimo.

Cinque anni dopo, Stanley è diventato un prete della Chiesa e ha il compito di consigliare i Resuscitati, anche se non ha legami con Audrey e Nicholas (Julian Moser). Uno dei clienti Resuscitati di Stanley spinge i suoi colleghi alla morte dal cantiere dove lavora. Mentre Stanley indaga, scopre una serie di incidenti in cui altri Resuscitati sono diventati assassini. Si allea allora con l’hacker Rat (Erika Chase) per scoprire la verità rivelando l'esistenza di un culto che viene tenuto segreto dalla Chiesa.

Uno stile unico

Resurrected, il film proposto da Rai Movie, è un thriller avvincente che porta il marchio distintivo di Timur Bekmambetov. Conosciuto per il suo stile innovativo e audace, Bekmambetov continua a sorprenderci, questa volta con un film che esplora temi di fede, tecnologia e umanità in un contesto intrigante e originale.

La trama di Resurrected è una miscela perfetta di dramma emotivo e suspense. La storia segue Stanley Martin, che dopo un tragico incidente che causa la morte di suo figlio Nicholas, si trova a fronteggiare un mondo in cui la Chiesa Cattolica ha sviluppato un metodo segreto per riportare in vita i defunti. Tale concetto unico di resurrezione viene gestito con grande maestria, mantenendo il pubblico costantemente coinvolto e desideroso di scoprire i segreti nascosti dietro questa pratica miracolosa.

Bekmambetov dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare nel cinema con l'uso del formato "screenlife". Seguendo il successo di Unfriended, Resurrected utilizza la tecnica di narrazione attraverso schermi di computer e interfacce di app, creando un'esperienza visiva immersiva e moderna. L’approccio non solo rende il film visivamente accattivante, ma aggiunge anche un livello di realismo e immediatezza che cattura lo spettatore fin dalle prime scene.

Il cast offre interpretazioni convincenti, con Dave Davis che restituisce con Stanley un personaggio complesso e toccante. La sua evoluzione da padre distrutto a prete dedicato e poi a investigatore della verità è resa in modo profondo e autentico. L'interazione con l’hacker Rat e la scoperta del culto segreto aggiungono ulteriore profondità alla narrazione, mantenendo alto il livello di suspense fino alla fine.

Il poster del film di Rai Movie Resurrected.

Resurrezione e cospirazione

Uno degli aspetti più affascinanti del film di Rai Movie Resurrected è la rappresentazione della reazione globale alla resurrezione. La sceneggiatura esplora in modo brillante le implicazioni sociali e religiose di una tale scoperta, con un'attenzione particolare alle conversioni di massa al cattolicesimo e alle tensioni che ne derivano. Questa dimensione porta il pubblico a riflettere su temi di fede, etica e potere.

Anche se il film si trasforma in un thriller di cospirazione nella seconda metà, la transizione è gestita con abilità. Le scene di azione e indagine sono ben realizzate, mantenendo un ritmo incalzante che non lascia spazio alla noia. La collaborazione tra Stanley e Erika Chase è dinamica e avvincente, portando alla luce verità sconcertanti che tengono il pubblico con il fiato sospeso.

Resurrected è una pellicola che riesce a coniugare innovazione tecnica, narrazione avvincente e profondità tematica. Bekmambetov ha creato un'opera che non solo intrattiene, ma stimola anche una riflessione profonda sulle nostre credenze e sulle possibili conseguenze delle scoperte scientifiche. Un film che merita di essere visto e apprezzato per la sua originalità e il suo coraggio nel trattare argomenti complessi e provocatori.

