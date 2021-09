D a Nove perfetti sconosciuti a L'ombra del vento: cinque libri perfetti per chi ama davvero l'autunno, fra gialli e grandi romanzi.

I costumi si ripongono nell’armadio, sui letti tornano le copertine e fa buio sempre più presto: l’estate è ormai terminata e per accogliere al meglio l’autunno non resta che iniziare nuove letture. Le foglie degli alberi che cambiano colore e cadono, il vento fresco, i cappotti e la luce rossa del tramonto: questa stagione ha un grande fascino. Per celebrarla mettiti comoda sul tuo divano e dedicati cinque libri che ti porteranno da Barcellona al Vermount, fra misteri, libri maledetti e paesaggi autunnali.

Paese d’ottobre di Ray Bradbury

Ottobre apre le porte all’autunno allora perché non leggere un libro ambientato proprio in questo mese dell’anno. L’autore, famoso per aver scritto Cronache marziane, mentre realizzava il capolavoro che l’avrebbe reso celebre in tutto il mondo, ideò una serie di racconti brevi tutti ambientati nel Midwest agricolo dove era cresciuto. Le novelle raccolgono storie che si svolgono a ottobre, un periodo in cui la luce è diversa e, dopo la calda estate, riesce a illuminare e svelare realtà sconosciute, nella tranquilla provincia americana. “Paese dell'anno che volge sempre alla fine – scrive Bradbury -. Paese con alture di caligine e fiumi di foschia; dove i meriggi fuggono, i vespri e gli albori indugiano e le notti rimangono. Paese fatto più che altro di cantine, cellieri, carbonaie, soffitte, credenze, sgabuzzini, tutti sul lato opposto al sole. Paese di gente autunnale, con pensieri soltanto autunnali, il cui passo di notte sui marciapiedi ha suono di pioggia".

Nove perfetti sconosciuti di Liane Moriarty

Mistero e storie forti si mescolano in questo romanzo di Liane Moriarty da cui è stata tratta l’omonima serie tv su Amazon Prime Video con Nicole Kidman. La storia è ambientata in una remota e placida località termale in Australia dove vengono accolti nove ospiti. La promessa è quella di regalare la pace psicofisica dopo dieci giorni di soggiorno. Ma la verità si rivelerà ben presto piuttosto inquietante.

Dio di illusioni di Donna Tartt

L’autunno è la stagione perfetta per perdersi fra le pagine di un giallo, meglio se di Donna Tartt. In Dio di illusioni la scrittrice americana ci porta nel Vermont in un college raffinato frequentato da cinque ragazzi indolenti, ricchi e viziati. Un professore esercita su di loro una forte seduzione intellettuale, mentre il vento caldo dell’autunno soffia fra le aule, portando a galla antichi ricordi. Dietro la perfezione infatti si nasconde un oscuro segreto che ti terrà col fiato sospeso. “Alcune cose sono troppo terribili per entrare a far parte di noi al primo impatto – si legge -; altre contengono una tale carica di orrore che mai entreranno dentro di noi. Solamente più tardi, nella solitudine, nella memoria, giunge la comprensione: quando le ceneri sono fredde, la gente in lutto è andata via; quando ci si guarda intorno e ci si ritrova in un mondo completamente diverso”.

Le streghe di Eastwick di John Updike

L’autunno è la stagione di Halloween, dunque non è troppo presto per parlare di streghe, magia e maledizioni. Updike ci porta nella vita di tre donne che all’improvviso scoprono di possedere dei poteri soprannaturali. Alexandra, Jane e Sukie sono donne divorziate e pericolose, bellissime, tanto da far impazzire tutti gli uomini, e trasgressive. Quando nel loro sobborgo di provincia, da Manhattan, arriva l’affascinante e misterioso Darryl Van Horne, il destino delle tre streghe cambierà radicalmente. Una curiosità? Dal romanzo è stato tratto un film del 1987 con Nicholson, Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer. Indimenticabile il discorso sulle donne di Darryl che dice: “Hanno paura. Quando si confrontano con donne di indubbia forza, gli si smoscia! E allora, che fanno? Le chiamano streghe, le bruciano, le torturano, finché ogni donna ha paura. Ha paura di sé, ha paura della paura degli uomini: quella di perdere la loro erezione!”. Un vero e proprio cult!

L’ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón

Il romanzo più famoso di Carlos Ruiz Zafón non può mancare nella raccolta di libri da leggere in autunno. Il proprietario di un negozio di libri usati una mattina accompagna il figlio Daniel nel Cimitero dei Libri Dimenticati a Barcellona. Si tratta di un luogo magico in cui vengono custoditi i libri che vanno salvati dall’oblio. L’undicenne entra così in possesso di un libro maledetto che muterà il corso della sua intera esistenza. L’ombra del vento è un capolavoro: un libro che parla di libri e una storia in cui immergersi totalmente, dimenticando tutto il resto. “Ogni libro, ogni volume possiede un’anima – scrive l’autore -, l’anima di chi lo ha scritto e l’anima di coloro che lo hanno letto, di chi ha vissuto e di chi ha sognato grazie a esso. Ogni volta che un libro cambia proprietario, ogni volta che un nuovo sguardo ne sfiora le pagine, il suo spirito acquista forza”.