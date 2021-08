N ove Perfetti Sconosciuti è il titolo del romanzo di Liane Moriarty da cui è stata tratta la serie tv Amazon Prime Video con Nicole Kidman.

Nove Perfetti Sconosciuti è il titolo del libro da cui è stata tratta la serie tv con Nicole Kidman disponibile su Amazon Prime Video. Il romanzo di Liane Moriarty, autrice australiana è divenuto un caso letterario, letto e acquistato in tutto il mondo. Così tanto da aver conquistato gli sceneggiatori che hanno deciso di creare una serie a base di colpi di scena, location da sogno e misteri.

Il libro Nove Perfetti Sconosciuti

Il libro Nove Perfetti Sconosciuti è stato pubblicato per la prima volta nel 2018 ed è divenuto in breve tempo un bestseller del New York Times. Nel 2019 il romanzo è stato pubblicato in Italia e Hulu ha annunciato l’arrivo di una serie tv basata sul libro in esclusiva per Amazon Prime Video con protagoniste Nicole Kidman e Melissa McCarthy.

La trama è molto particolare e promette di lasciare il lettore con il fiato sospeso. Liane Moriarty infatti ci porta a Tranquillum House, remota località termale australiana in cui arrivano persone che vogliono cambiare la propria vita in dieci giorni. C’è chi vuole perdere peso, chi trovare la felicità e chi dimenticare le pene d’amore. Il programma prevede lusso, yoga e meditazione, con il raggiungimento della tanto agognata consapevolezza. Nessuno dei nove ospiti però sa cosa accadrà e come la vacanza all’insegna del benessere si trasformerà in qualcosa di molto diverso.

La protagonista di Nove Perfetti Sconosciuti è Frances Welty, una scrittrice di romanzi rosa che spera di poter curare nel resort il suo mal di schiena. Ha il cuore infranto, mentre le vendite dei suoi libri sono in calo. Da subito gli altri ospiti la incuriosiscono, ma ad attirare la sua attenzione è soprattutto Masha, la proprietaria e direttrice di Tranquillum House, una donna misteriosa e carismatica. Potrebbe essere lei ad avere tutte le risposte che Frances e gli altri ospiti cercano. Ma sono davvero disposti ad accettare tutto ciò che gli viene imposto? Non passerà molto prima che la situazione diventi, ogni ora di più, inquietante.

La scrittrice Liane Moriarty

Autrice di bestseller, Liane Moriarty vive a Sidney con la sua famiglia. Nel 2017 ha pubblicato in Italia con Mondadori il romanzo Big Little Lies da cui è stata tratta la serie tv Piccole grandi bugie con Nicole Kidman e Reese Whiterspoon. Fra i suoi romanzi anche I segreti di mio marito, Il barbecue, Esprimi un desiderio, anzi tre. “È la storia di nove perfetti sconosciuti che si incontrano in un remoto resort benessere dove stanno prendendo parte a un ritiro di dieci giorni – ha raccontato l’autrice a NZBookLovers -. Sperano in una perdita di peso e sollievo dallo stress, consapevolezza e meditazione, ma finisce per essere un'esperienza piuttosto diversa da quella che avevano immaginato”.

“Per molto tempo avevo scherzato sull'ambientazione del mio prossimo libro su un'isola tropicale – ha confidato - e avevo bisogno di fare molte ricerche per farlo bene. Dopo un po', ho pensato: 'In realtà perché non farlo?'. Ma poi in qualche modo – e non riesco a ricordare come sia successo davvero – il mio resort sull'isola si è trasformato in un luogo di cura”.

Liane, autrice di numerosi bestseller, ha parlato delle ricerche e del processo di scrittura di Nove perfetti sconosciuti. “Ho trascorso un po' di tempo in un centro benessere dove ho coraggiosamente rinunciato al caffè per cinque giorni – ha ricordato -. Questi sono i sacrifici che faccio per la mia arte. Non ho una routine particolarmente interessante o rigida. Tratto la scrittura come un lavoro normale, anche se posso farlo in pigiama. Mi alzo ogni giorno, vado alla mia scrivania e scrivo. Se rimango bloccata vado a fare una passeggiata. Questo è tutto! Caffè. Questa è l'unica cosa che non cambia. Ci deve essere un caffè prima che io possa scrivere”. Poi ha confidato: “Quando ho terminato di scrivere il libro sono uscita a cena con la mia famiglia e ho preso uno, due o forse tre bellini (il mio cocktail preferito, che è anche il cocktail preferito di uno dei personaggi principali di Nine Perfect Strangers)”.

La serie Nove Perfetti Sconosciuti

Nove Perfetti Sconosciuti è la serie, tratta dall’omonimo romanzo, disponibile dal 20 agosto 2021 su Amazon Prime Video. Girato in Australia e diretto da Jonathan Levine, lo show riporta Nicole Kidman a confrontarsi con un thriller dopo Piccole grandi bugie e The Undoing. La serie tv è composta da otto episodi: i primi tre disponibili sulla piattaforma Prime Video dal 20 agosto e gli altri tre a cadenza settimanale. Lo show ricalca la trama del romanzo, con la Kidman nei panni di Masha, proprietaria di Tranquillum House. Oltre all’attrice australiana, nel cast troviamo anche Melissa McCarthy, Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten e Samara Weaving.