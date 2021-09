D a Harry Potter ai Bridgerton: 5 saghe letterarie che devi cominciare a leggere subito e che ti appassioneranno.

Sono appassionanti, uniche e straordinarie: le saghe letterarie ci portano alla scoperta di personaggi di carta che, un volume dopo l’altro, diventano sempre più reali. Sono tante le epopee che hanno conquistato i lettori di tutto il mondo. Dalle più classiche fantasy, come Il Signore degli Anelli, a quelle leggendarie, come Harry Potter, sino a quelle frizzanti come I Bridgerton.

Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien

Una saga, un mondo straordinario e un racconto appassionante, Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien è un vero e proprio capolavoro della letteratura fantasy. Se hai visto il film non puoi non leggere i romanzi che raccontano le avventure di Frodo Baggins e dei suoi amici, partiti con una missione: distruggere l’Anello del Potere che è stato creato da malvagio Sauron. Magia, creature fantastiche e terre misteriose fanno da sfondo a questa avventura straordinaria. La saga è un pilastro nel mondo del fantasy ed è composta da tre libri: La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re. I libri di Tolkien hanno ispirato i film diretti da Peter Jackson, campioni di incassi.

Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R. Martin

Colpi di scena, battaglie epiche e intrighi sono al centro della saga di George R. Martin intitolata Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Storia e fantasia si mescolano per dare vita a romanzi che non risparmiano sangue, sesso e tradimenti. Il successo per questa saga è arrivata grazie a Il Trono di Spade, la serie tv con Emilia Clarke e Kit Harington che ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo. Per quanto riguarda i libri spesso c’è un po’ di confusione riguardo l’ordine in cui vanno letti. Questo perché l’edizione originale e quella italiana differiscono. I romanzi originali sono cinque: A Game of Thrones, A Clash of Kings, A Storm of Swords, A Feast for Crows, A Dance with Dragons. Ci sono poi due volume non ancora usciti e intitolati: The Winds of Winter e A Dream of Spring. In Italia invece Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco contano ben dodici volumi: Il Trono di Spade (Vol I), Il grande inverno (Vol II), Il regno dei lupi (Vol III), La regina dei draghi (Vol IV), Tempesta di spade (Vol V), I fiumi della guerra (Vol VI), Il portale delle tenebre (Vol VII), Il dominio della regina (Vol VIII), L’ombra della profezia (Vol IX), I guerrieri del ghiaccio (Vol X), I fuochi di Valyria (Vol XI) e La danza dei Draghi (Vol XII).

Harry Potter di J.K. Rowling

Fra le serie letterarie più vendute al mondo, Harry Potter ci regala un mondo fantastico che ha influenzato intere generazioni. Una trama complessa, personaggi tridimensionali e colpi di scena rendono questa saga un capolavoro adatto a tutte le età. Impossibile non lasciarsi conquistare dal maghetto con gli occhiali e dal suo percorso per diventare grande. Il viaggio inizia con Harry Potter e la Pietra Filosofale, continua con Harry Potter e la Camera dei Segreti, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il Calice di Fuoco, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte e infine Harry Potter e la Maledizione dell'Erede.

La trilogia di Millennium di Stieg Larsson

Dal fantasy passiamo al thriller con la trilogia Millennium, un vero e proprio cult per gli amanti del giallo di stampo nordico. Il primo romanzo, intitolato Uomini che odiano le donne, fu un grande successo. Un fenomeno mondiale che travolge Stieg Larsson nel 2005. L’autore, poco prima della sua morte, riuscì a terminò la trilogia, aggiungendo due volumi appassionanti: La ragazza che giocava con il fuoco e La regina dei castelli di carta. Otto anni dopo la saga è proseguita grazie a David Lagercrantz e all’iniziativa dell’editore dei primi romanzi. Sono così arrivati altri tre libri ambientati nella fredda Svezia con il giornalista Mikael Blomkvist e la celebre hacker Lisbeth Salander.

La saga dei Bridgerton di Julia Quinn

Julia Quinn è l’autrice della saga letteraria che ha ispirato la serie tv Bridgerton, disponibile su Netflix. Il genere è romance storico, con tanta ironia e dialoghi frizzanti. I romanzi sono in tutto nove, pubblicati fra il 2000 e il 2013, tradotti in oltre 29 lingue. I libri seguono le storie dei diversi componenti della famiglia Bridgerton, fra balli, amori impossibili e segreti nell’età Regency. I volumi sono: Il Duca e io, Il Visconte che mi amava, La proposta di un gentiluomo, Un uomo da conquistare, A Sir Philip con amore, Amare un Libertino, Tutto in un Bacio, Il vero amore esiste e Felici per sempre.