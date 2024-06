Il velo nuziale: Su Rai 2 il secondo film ambientato a Venezia

P rosegue su Rai 2 con il secondo di tre film la saga Il velo nuziale, con al centro un viaggio a Venezia e una storia che celebra il potere dell’amore e dell’amicizia tra donne in maniera romantica e inedita.

Rai 2 propone in prima visione tv il 23 giugno il film Il velo nuziale: Viaggio a Venezia, secondo capitolo di una trilogia cominciata con Il velo nuziale e che terminerà (al momento, esistono altri tre film che formano una seconda trilogia) con Il velo nuziale: L’eredità. Diretto da Terry Ingram e prodotto da Hallmark, il film di Rai 2 Il velo nuziale: Viaggio a Venezia si concentra su Emma (Autumn Reeser), che arriva in Italia per insegnare e per mettersi sulle tracce delle origini del velo da sposa che si dica possa portare il vero amore. Ed è in tale contesto che fa la conoscenza di Paolo (Paolo Bernardini), il figlio di una locale famiglia di merlettai. Sarà vero amore?

Definito come una storia che celebra l’amicizia al femminile, il film di Rai 2 Il velo nuziale: Viaggio a Venezia vede il ritorno in scena anche delle amiche di Emma, Avery e Tracy, interpretate da Lacey Chabert e Alison Sweeney.

La saga del Velo Nuziale

Il film di Rai 2 Il velo nuziale: Viaggio a Venezia racconta la storia di tre amiche di lunga data, cominciata già dal primo film, Avery (Lacey Chabert), Tracy (Autumn Reeser) ed Emma (Alison Sweeney). Quando ereditano un antico velo da sposa legato a una leggenda che sostiene che porta il vero amore a chi lo indossa, le loro vite sentimentali iniziano a prendere pieghe inaspettate.

Avery, curatrice di un museo, si imbatte in un misterioso dipinto appena donato e inizia a indagare sulla sua storia con l'aiuto del nuovo membro del consiglio, Peter (Kevin McGarry). La storia veniva approfondita in Il velo nuziale, già andato in onda.

Emma, cinica riguardo all'amore, riceve per ultima il velo e si ritrova a mettere in discussione le sue convinzioni quando incontra un uomo affascinante. La sua storia è al centro di Il velo nuziale: Viaggio a Venezia.

Tracy, che sta pianificando il suo matrimonio, viene catapultata indietro nel tempo a rivivere le storie d'amore delle sue zie grazie al velo, imparando preziose lezioni sull'amore e il destino. Tuttavia, la sua storia trova compimento in Il velo nuziale: L’eredità.

La saga ha avuto successo per varie motivazioni. Innanzitutto, perché combina elementi romantici e misteriosi: La leggenda del velo da sposa aggiunge un pizzico di intrigo alla storia d'amore. E poi, perché celebra l’importanza dell’amicizia e il potere dell’amore in un’atmosfera leggera e rilassante, perfetta per una serata in famiglia o per regalarsi un momento di svago e sognare.

Il secondo capitolo

Pochi mesi dopo il matrimonio di Avery (Chabert), la professoressa di Chicago Emma (Reeser) si reca in Italia per insegnare la storia dell'arte americana: prende così il via il film di Rai 2 Il velo nuziale: Viaggio a Venezia. Durante il suo soggiorno, Emma usa il tempo libero per ricercare la provenienza del velo, che la conduce nella colorata cittadina di Burano, famosa per i suoi merletti fatti a mano.

Sulla strada per l'isola, incontra un uomo affascinante (Bernardini) che si offre di aiutarla, ma Emma, ancora alle prese con la fine di una relazione a distanza, rifiuta. La sua ricerca la porta al negozio più antico dell'isola, dove il proprietario reagisce con entusiasmo alle richieste sul velo. Emma non capisce l'italiano, ma fortunatamente l'uomo che ha incontrato prima si ripresenta e può tradurle ogni cosa. Scopre allora che il suo nome è Paolo e che sua nonna è la proprietaria del negozio.

Paolo le spiega anche il velo ha un legame speciale con la sua famiglia, che lo credeva distrutto. Paolo ed Emma decidono di collaborare per svelare il mistero centenario di come il velo perduto sia arrivato dall'Italia a un negozio di San Francisco. Mentre trascorrono del tempo insieme e Paolo aiuta Emma a lasciarsi andare e ad abbracciare la bellezza dell'Italia, iniziano a innamorarsi. Quando Emma si prepara a tornare a Chicago, non è sicura di poter affrontare un'altra relazione a distanza, ma il velo e la sua leggenda potrebbero avere altri piani per lei.

