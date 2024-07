R ai 2 propone la seconda trilogia della saga Il velo nuziale partendo da Una dolce attesa, il primo di altri tre film che mostreranno l’evolversi degli amori di Avery, Emma e Tracy.

Prende il via su Rai 2 da domenica 7 luglio in prima serata la seconda trilogia dedicata alla saga Il velo nuziale con il film Una dolce attesa. Nella produzione Hallmark diretta questa volta da Peter Benson ritroveremo le tre amiche interpretate da Lacey Chabert, Autumn Reeser e Alison Sweeney alle prese con nuove romantiche avventure che contribuiranno ad alimentare i loro sogni d’amore.

Nel film di Rai 2 Il velo nuziale – Una dolce attesa, ci si concentra in particolar modo su Avery e Peter che, dopo essersi sposati, provavo a mantenere vivo il loro matrimonio mentre ristrutturano una vecchia casa e fanno i conti con il lavoro. Ogni cosa, tuttavia, prende una piega diversa quando Avery ha un’inaspettata sorpresa per il marito.

La magia del velo

In Il velo nuziale – Una dolce attesa, il primo di tre film su Rai 2 che fanno da seguito alla saga ispirata ai romanzi scritti da Lori Wilde, Avery (Lacey Chabert) e suo marito Peter (Kevin McGarry) sono nel mezzo della ristrutturazione della vecchia casa che hanno acquistato, un progetto che si sta rivelando più impegnativo del previsto. Avery ha delle notizie entusiasmanti da condividere con lui, ma sta aspettando il momento giusto.

Nel frattempo, la suocera di Avery, Grace (Karen Kruper), si riconnette con un vecchio amore, e Peter è preoccupato. Tra questo, le insidie della ristrutturazione e le sfide date dall’avere un nuovo capo al museo, Avery è fortunata ad avere Emma (Autumn Reeser) e Tracy (Alison Sweeney), che le offrono supporto sia a distanza che di persona quando una videochiamata non basta. Quando la neo sposa Tracy restituisce il velo da sposa antico a Emma, le amiche potrebbero scoprire che non hanno visto l'ultima magia del velo.

Il poster originale del film di Rai 2 Il velo nuziale - Una dolce attesa.

Famiglia è chi scegli di avere accanto

Avery e Peter sono i protagonisti del film di Rai 2 Il velo nuziale – Una dolce attesa. Non sono perfetti, ma sono due persone disposte ad affrontare tutto insieme. Hanno trovato un loro equilibrio di coppia e hanno comprato una casa a Boston, città dove hanno scelto di stabilirsi.

Avery lavora ancora al museo e Peter è ancora nell'azienda di famiglia. Ma l’uomo sta anche lavorando per seguire la sua passione di portare l'arte ai bambini, concentrandosi su una proposta per il consiglio scolastico per estendere il programma che ha immaginato a tutta la città.

Ma sin da subito Avery ritrova le sue amiche Tracy ed Emma. Durante il pranzo insieme, Avery dice loro che pensa di essere incinta. Non è sicura e, avendo avuto un falso positivo da un test di gravidanza da banco, non vuole dire nulla finché non sarà sicura.

Quando finalmente ne ha la certezza e lo dice a Peter, lui è visibilmente felice. I due sono i più solidali l'uno con l'altro. Si aiutano a trovare una strada e supportano il percorso che intraprendono per realizzare i loro sogni.

Avery indirizza persino Peter sulla giusta strada quando lui si arrabbia per il fatto che sua madre stia uscendo con qualcuno, che grazie al velo è tornato nella sua esistenza dal passato. Grace sta trovando la felicità con lui, ma Peter pensa solo che qualcuno voglia stare con sua madre perché è ricca. Per amor suo, Grace sarebbe disposta a rinunciare ad amare di nuovo ma per fortuna interviene Avery, che come al solito mostra tutto il suo altruismo nel prendersi cura degli altri.

Ma anche gli altri sono lì per lei quando ne avrà di bisogno. Perché, in fondo, a volte la famiglia è chi scegli di avere nella tua vita.

