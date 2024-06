Fremont, dove i sogni non smettono di esistere – Intervista esclusiva a Carolina Cavalli

S ceneggiatrice del film Fremont, Carolina Cavalli torna tra le pagine di The Wom per raccontarci i temi esplorati dal lungometraggio con al centro una giovane afgana che tenta di vincere lo spaesamento in America.

Wanted Cinema porta in sala dal 27 gennaio il film Fremont, diretto da Babak Jalali e scritto dallo stesso con Carolina Cavalli, già regista dello splendido Amanda. Al centro del film Fremont, c’è Donya, una figura affascinante e complessa. Ex traduttrice per l'esercito americano, è fuggita dai talebani e ora vive isolata in una cittadina californiana, la stessa che dà il titolo all’opera. La sua lotta contro l'insonnia e il senso di colpa per aver lasciato la famiglia in Afghanistan mostrano il suo profondo disagio emotivo. Tuttavia, il suo lavoro in una fabbrica di biscotti della fortuna le offre un'opportunità inaspettata di esprimere i suoi sentimenti e cercare una connessione umana.

Anaita Wali Zada, che interpreta Donya, è nata in Afghanistan ed è fuggita negli Stati Uniti nel 2021. In Afghanistan, lavorava come giornalista per la televisione nazionale. Dopo aver visto un annuncio per il casting del film, si è candidata e ha ottenuto la parte, rivelandosi una scelta perfetta. La sua presenza carismatica e il suo talento naturale portano sullo schermo il personaggio di Donya con una sensibilità e un umorismo laconicamente perfetti.

Con lei, anche Jeremy Allen White, il “Carmy” della serie ormai cult The Bear, e Gregg Turkington, per un film che combina umorismo, sensibilità e profondità per esplorare le sfide della migrazione e della ricerca di identità. Attraverso la storia di Donya, il film offre una visione toccante e autentica della vita di un'esule, mostrando come la resilienza e la speranza possano emergere anche nelle situazioni più difficili. Con una performance straordinaria di Anaita Wali Zada e la regia raffinata di Babak Jalali, Fremont è un'opera che invita a riflettere e a sorridere, proprio come un biscotto della fortuna. Una piccola gemma che infonde felicità.

La trama del film

Donya, una giovane afgana di vent'anni, soffre di insonnia. Ex traduttrice per il governo statunitense in Afghanistan, ora vive con altri rifugiati nella cittadina californiana di Fremont e lavora in una fabbrica di biscotti della fortuna. Quando viene promossa casualmente, Donya inizia un percorso personale di scoperta.

Apatica, Donya osserva le macchine fumanti della fabbrica di biscotti della fortuna. Con indosso una retina per capelli e una divisa, guarda le colonne metalliche che spremono l'impasto viscoso per trasformarlo in sottili biscotti rotondi. Su un piccolo foglio bianco è scritto: «Now is a good time to explore.» Tali e altre saggezze vengono inserite nei biscotti prima di essere piegati. Il lavoro è monotono e noioso, ma almeno ci sono colleghe simpatiche con cui chiacchierare. Tuttavia, Donya ha problemi ben più gravi: soffre di disturbi del sonno.

A causa del suo lavoro di traduttrice per il governo americano, Donya è fuggita dai talebani. Ora vive sola in un complesso per rifugiati afgani a Fremont. Ha lasciato la sua famiglia in Afghanistan, e questo le provoca un senso di colpa. Ogni sera, rimane sveglia per ore prima che la sveglia suoni per il lavoro. Ha bisogno di farmaci! Un coinquilino le procura un appuntamento con uno psichiatra, che dovrebbe prescriverle sonniferi. Ma invece delle pillole, riceve consigli: iniziare una terapia e partecipare a sedute settimanali. Con riluttanza, accetta.

Quando una collega muore improvvisamente, Donya viene promossa. Ora può scrivere i messaggi per i biscotti della fortuna. Il dottor Anthony, lo psichiatra, le suggerisce di usare questa opportunità per esprimere i suoi sentimenti su carta. Donya diventa creativa, e i suoi messaggi vengono letti in tutta Fremont. Un giorno, decide di inviare un messaggio personale: «Desperate for a Dream», aggiungendo il suo nome e numero di telefono. Dopo alcuni giorni, riceve un sms da uno sconosciuto e decide di intraprendere un viaggio per incontrarlo. Troverà Donya la sua felicità personale?

Il poster italiano del film Fremont.

I temi del film

Seppur con il sorriso diversi sono i temi che l’opera di Jalali affronta. Il film Fremont esplora l'esperienza dell'immigrazione attraverso gli occhi di Donya, una rifugiata afgana che cerca di costruirsi una nuova vita in California, sottolineando le sfide dell'integrazione culturale e il senso di colpa per il passato lasciato alle spalle.

La solitudine di Donya è palpabile, accentuata dal suo isolamento emotivo e fisico. Il suo gesto di inserire un messaggio personale in un biscotto della fortuna rappresenta il suo desiderio di connessione e speranza.

Nonostante le avversità, Donya è determinata a cambiare la sua vita. Il film mostra come le esperienze universali di speranza e desiderio di connessione siano comuni a tutti, indipendentemente dal background culturale, tramutandosi in resilienza e sogni.

Il tutto ricorrendo all’umorismo per esplorare le assurdità dell'adattamento culturale e i sentimenti di dislocazione. Scene come la conversazione notturna tra Donya e una collega dimostrano come l'umorismo possa coesistere con i temi più oscuri, rendendo la storia più stratificata e reale.

Girato in bianco e nero e con un formato 4:3, Fremont crea un'estetica che amplifica il senso di isolamento e introspezione di Donya.

Di tutto ciò e di molto altro, abbiamo parlato in esclusiva con la sceneggiatrice Carolina Cavalli.

Intervista esclusiva a Carolina Cavalli

Cosa ti ha spinto a scrivere la storia al centro del Fremont insieme al regista Babak Jalali? Chi ha iniziato o chi ha coinvolto chi?

È stata la produttrice Marjaneh Moghimi a coinvolgerci entrambi. Purtroppo, non è più tra noi e non ha potuto vedere l'inizio delle riprese, ma ha lottato tantissimo per realizzare questo film: spero che in qualche modo possa arrivare a tutti il suo impegno. Aveva intuito che i nostri mondi narrativi, così diversi, avrebbero potuto creare qualcosa di unico e io ero molto curiosa di vedere cosa sarebbe nato da questa collaborazione. Babak ha molte qualità sia nella scrittura che nella regia e ho imparato molto da questa esperienza.

Il personaggio di Donya ha dei tratti in comune con Anaita Wali Zada, l’attrice che la interpreta: entrambe hanno lasciato il Paese natale per trasferirsi negli Stati Uniti. Ha la storia di Anaita contribuito alla creazione di Donya?

È strano, perché il personaggio è nato prima di incontrare Anaita, che poi ha portato molto della sua vicenda personale al personaggio stesso. Anaita non scriveva bigliettini per i biscotti della fortuna e non faceva da traduttrice per l’esercito statunitense ma la sua storia ha molti punti di contatto con quella di Donya. Da attrice non professionista, ha contribuito molto, soprattutto con il suo modo di essere e di muoversi, se vogliamo anche esasperato ed evidente, rendendo il personaggio ancora più autentico.

Il personaggio di Donya nasce dal desiderio di raccontare una donna che viene da una condizione diversa dalla mia: ha una cultura molto più vicina a quella di Babak, tant’è che spesso mi sono chiesta cosa significasse per lei essere donna. Babak, di fronte a ogni mio dubbio, mi rispondeva sempre che dovevo pensare semplicemente a una donna che ha dei sogni e dei desideri, che si sente spaesata in un contesto non suo e che si sente persa, tutti elementi che prescindono dal luogo in cui si proviene.

Fremont è un film di "spaesamento", dove per spaesamento si intente sia l’essere distanti dal proprio Paese sia il fatto di sentirsi smarriti. A cosa si deve l’idea di farla lavorare in un biscottificio della fortuna, a contatto con altri immigrati di un’altra cultura ancora?

Sì, esattamente. Il personaggio di Donya si sente smarrito e questo si riflette nel suo lavoro in un biscottificio della fortuna. Questo aspetto viene dalla mia passione per la cultura cinese e dalla nostra visita a San Francisco, dove abbiamo visto la produzione di questi biscotti. Mi ha affascinato l'idea delle infinite possibilità rappresentate dai bigliettini nei biscotti. Abbiamo visitato una fabbrica di fortune cookie e Babak era affascinato dall'aspetto estetico della produzione, mentre io ero ossessionata dalle persone che scrivevano i bigliettini. Ho pensato che fosse una perfetta metafora per la speranza e i sogni di Donya.

Il film contiene anche un sottile umorismo: un particolare messaggio contenuto nei biscotti finisce nelle mani sbagliate e le sedute con lo psicologo rasentano l’inverosimile. L’elemento tragicomico era intenzionale?

L’umorismo è un linguaggio che mi è molto familiare e potente. Permette di comunicare molto con poco e credo che sia una delle parti più immediate e potenti di Fremont: come la musica, porta con sé un senso di mistero e non ha bisogno di essere spiegato o contestualizzato. Parla direttamente alle persone.

Una soap opera afgana senza sottotitoli fa da sfondo alle scene in cui Donya cena. Quale significato ha per il personaggio?

Credo che rappresenti bene come Donya si senta spaesata anche nelle relazioni. Le emozioni e le sensazioni che prova guardando la soap rispecchiano il suo stato d'animo e le sue interazioni limitate con chi la circonda. Donya si trova in una posizione di isolamento e le sue interazioni principali sono con la vicina di casa, il cui marito la vede come una traditrice della patria, e con la soap opera. Questo isolamento contribuisce a farla sentire ancora più smarrita, portandola anche a chiedere se è possibile innamorarsi quando ci si sente così in colpa per essersene andati via.

Il film riflette molto sulle conseguenze delle scelte personali. Le scelte non sempre hanno conseguenze felici…

Le scelte hanno sempre un costo: era, se ci pensiamo, anche il tema di Amanda, il mio primo film da regista. Personalmente, non ho mai amato molto le scelte perché escludono tutto il resto e considero ciò un modo molto superficiale e immaturo di vivere. Spesso, avevo come la sensazione che tutto il potenziale che si ha prima di prenderne una venga completamente esaurito una volta che la scelta è compiuta. Forse è solo crescendo che ci si rende conto di come la scelta dia grande libertà e come la non scelta sia limitante.

Nel film, il tema delle scelte e delle loro conseguenze è centrale per lo sviluppo del personaggio di Donya. Lei si sente in colpa per essere partita e questo la rende dubbiosa riguardo alle sue relazioni e ai suoi sogni. La sua esperienza riflette quanto sia difficile trovare un equilibrio tra desiderio e senso di colpa.

La statuetta del cervo nel finale del film mi ha fatto scervellare molto, chiedendomi se fosse allegorica…

Non ha un significato specifico per me, ma una volta vista nelle mani di Donya, ho capito che aveva un suo valore, anche se non so esattamente quale. Il cervo, come il cavallo in Amanda, è nato da un'idea narrativa piuttosto che simbolica. Tuttavia, il modo in cui è stato inquadrato e utilizzato nel film gli ha dato un significato che forse va oltre quello che avevamo inizialmente immaginato.

Com'è stata l'esperienza al Sundance Festival dove Fremont è stato presentato?

È stata molto intensa. Il Sundance è molto diverso dai festival europei, sembra quasi la Las Vegas dei festival. Ci sono tantissimi film e un grande fermento. È stato un evento gigante e molto emozionante. La proiezione del film è sempre un momento di grande ansia, ogni reazione del pubblico sembra amplificata. Ma è andata molto bene, il film è stato accolto positivamente e ha vinto gli Spirit Award due mesi fa. È stata una grande soddisfazione vedere il nostro lavoro riconosciuto.

Come avete scelto Jeremy Allen White, star della serie tv The Bear, per il film?

Babak lo ha coinvolto attraverso un amico comune, Antonio Campos. Jeremy ha capito subito la natura del progetto e si è reso disponibile immediatamente. È stato un grande regalo per noi avere qualcuno del suo calibro coinvolto nel progetto. Le scene che ha girato con Anaita, che era alla sua prima esperienza, sono state le prime in assoluto per lei e Jeremy l'ha messa molto a suo agio. Questo ha aiutato Anaita a sentirsi più sicura e a credere nel progetto.

La sceneggiatrice, regista e scrittrice Carolina Cavalli.