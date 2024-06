Dawn, la saga letteraria di V.C. Andrews rivive in una serie tv su Rai 2

A rriva su Rai 2 la serie tv Dawn, tratta dai quattro romanzi di V.C. Andrews. Scopriamo insieme trama, personaggi, temi e ragioni di un successo mondiale.

Rai 2 propone da lunedì 17 giugno la nuova serie tv limitata la nuova serie limitata Dawn, ispirata alla serie di romanzi di successo di V.C. Andrews. Ogni puntata della nuova serie tv di Rai 2 si concentra su uno dei romanzi della saga Dawn Cutler (Dawn, Secrets of the Morning, Twilight's Child e Midnight Whispers), e approfondisce le storie oscure e contorte delle famiglie Cutler, Booth e Longchamp.

Brec Bassinger (Stargirl) interpreta il ruolo principale di Dawn Longchamp ed è affiancata dalla vincitrice dell'Emmy Donna Mills (Nope) nel ruolo di Lillian Cutler. Con loro, anche Joey McIntyre come Michael Sutton, Jesse Metcalfe come Ormand Longchamp, Khobe Clarke come Jimmy Longchamp, e la mitica Fran Drescher, per tutti Tata Francesca, come Agnes Morris.

Il cast aggiuntivo include Jason Cermak nel ruolo del padre di Dawn, Randolph Cutler; Miranda Frigon come la madre di Dawn, Laura Jean Cutler; Megan Best nel ruolo della figlia adolescente di Dawn, Christie; così come Elyse Maloway e Dane Schioler come i fratelli di Dawn, Clara Jean e Philip Cutler. Inoltre, Corey Woods interpreta la compagna di stanza di Dawn al collegio, Tricia; e Helena Marie interpreta Sally Longchamp, la madre adottiva di Dawn.

Le quattro puntate

La serie tv di Rai 2 Dawn è composta da quattro puntate che equivalgono per durata a quattro film differenti. Vediamo insieme cosa raccontano.

Parte 1: Dawn

Dawn segue la storia di Dawn Longchamp (Bassinger), che dopo essere cresciuta in ambienti umili con una famiglia molto laboriosa, tra cui il devoto padre Ormand (Metcalfe) e il fratello maggiore Jimmy (Clarke), improvvisamente vede tutto ciò che ama portato via da lei. Dopo aver scoperto la scioccante verità sulle persone che l'hanno cresciuta, viene catapultata in una nuova famiglia i cui segreti oscuri e contorti cambiano per sempre il corso della sua vita.

Mentre Dawn lotta per adattarsi, la sua malvagia nonna Lillian Cutler (Mills) governa la sua vita con pugno di ferro e infligge punizioni crudeli quando Dawn non segue i suoi ordini rigidi. Quando Dawn si trova immersa nei misteri che circondano la famiglia, diventa chiaro che una maledizione oscura e ineluttabile incombe sui Cutler.

Parte 2: Secrets of the Morning

Dopo che dettagli inquietanti del passato di Dawn (Bassinger) vengono rivelati, finalmente ha il sopravvento sulla nonna Lillian (Mills) e organizza il suo trasferimento a New York per frequentare la migliore scuola di arti performative. Mentre risiede in una pensione gestita dalla direttrice e attrice sul viale del tramonto Agnes Morris (Drescher), Dawn continua a sognare Jimmy e i segreti angoscianti che condividono.

Ma quando arriva Michael Sutton (McIntyre), un nuovo insegnante e star di Broadway, questi mette gli occhi su Dawn. Dawn cade sotto il suo incantesimo seducente, ma quando lui scompare improvvisamente, Dawn è di nuovo alla mercé dei piani contorti della nonna.

Parte 3: Twilight's Child

Dopo essersi riunita con Jimmy, Dawn è finalmente libera e felicemente sposata come Mrs. Longchamp, moglie e madre della sua bellissima bambina, Christie. Quando Dawn diventa la legittima proprietaria del Cutler's Cove Hotel, riesce a risollevare l'attività ma non può sembrare di sfuggire alla presenza della nonna e sente la sua vendetta dalla tomba. Quando Dawn scopre che suo fratello Philip è ancora ossessionato da lei, la rabbia della sua sorella Clara esplode in violenza, minacciando di nuovo il sogno di Dawn.

Parte 4: Midnight Whispers

Anche se la figlia di Dawn, Christie (Best), è cresciuta in una casa amorevole, Christie può sentire la presenza oscura su di lei e presto viene travolta da una tragica morte familiare. Cercando conforto, viene ulteriormente scioccata nello scoprire i segreti dello zio Philip. Fuggendo a New York, trova il suo vero padre e si rivolge al fratellastro di Jimmy, Gavin, che fugge con lei a The Meadows, la piantagione dove è nata Christie... ma The Meadows è afflitta dai propri segreti oscuri. Riuscirà Christie a svelare finalmente il passato tormentato della sua famiglia e a sfuggire alla maledizione che li ha perseguitati per decenni?

Il poster originale della serie tv di Rai 2 Dawn.

La saga letteraria

La saga Dawn di V.C. Andrews,da cui è tratta la serie tv di Rai 2, è una serie di romanzi gotici che raccontano le vicende di una famiglia disfunzionale, i Dollanganger, alle prese con segreti oscuri, amori proibiti e tragedie inaspettate. La saga è composta da 19 libri, pubblicati tra il 1979 e il 2004, e ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, vendendo oltre 150 milioni di copie e diventando un cult tra gli amanti del genere gotico.

Perché ha avuto successo?

Il successo della saga Dawn può essere attribuito a diversi fattori:

Trame avvincenti e suspense: I romanzi di V.C. Andrews sono pieni di colpi di scena, segreti da scoprire e personaggi tormentati che catturano l'attenzione del lettore dalla prima all'ultima pagina.

Personaggi complessi e indimenticabili: I Dollanganger sono personaggi indimenticabili, tormentati dai loro demoni e dalle loro scelte sbagliate. Il lettore non può fare a meno di provare empatia per loro, anche quando compiono azioni discutibili.

Atmosfera gotica e cupa: La saga Dawn è caratterizzata da un'atmosfera gotica e cupa, che contribuisce a creare un senso di mistero e suspense. Le ambientazioni decadenti, i segreti di famiglia e le storie di amore proibito rendono i romanzi ancora più affascinanti.

Temi universali: I romanzi di V.C. Andrews esplorano temi universali come l'amore, la perdita, la colpa, la redenzione e la famiglia. Questi temi sono trattati con profondità e sensibilità, rendendo i romanzi ancora più coinvolgenti.

Quali sono i suoi temi?

I temi principali della saga Dawn sono:

L'amore proibito: L'amore tra fratelli, cugini o persone che non dovrebbero stare insieme è un tema ricorrente nella saga. Questo tipo di amore è spesso ostacolato da pregiudizi sociali, segreti di famiglia o circostanze tragiche.

I segreti di famiglia: I Dollanganger sono perseguitati da segreti oscuri che hanno segnato il loro passato e condizionano il loro presente. Questi segreti vengono gradualmente svelati nel corso della saga, creando suspense e tensione.

La perdita e il dolore: I personaggi della saga Dawn affrontano la perdita di persone care, l'abbandono e il tradimento. Il dolore che provano è reale e tangibile, e il lettore non può fare a meno di provare empatia per loro.

La redenzione: Nonostante le loro scelte sbagliate e i loro demoni interiori, alcuni personaggi della saga cercano la redenzione. Questo percorso non è facile e spesso è accompagnato da dolore e sofferenza.

La famiglia: La famiglia è un tema centrale nella saga Dawn. I Dollanganger sono una famiglia disfunzionale, ma nonostante i loro problemi, cercano di sostenersi a vicenda e di trovare un senso di appartenenza.

