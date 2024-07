A rriva su Rai 2 la serie tv Panda, una commedia poliziesca record d’ascolti in tutti i Paesi in cui è stata finora trasmessa. Protagonista è il cantante Julen Doré.

Debutta su Rai 2 l’8 luglio in prima visione la serie tv Panda. Di produzione francese, la serie tv Panda porta su Rai 2 la commedia poliziesca di maggior successo del 2023, con protagonisti gli attori Julien Doré e Ophélia Kolb, affiancati da Gustave Kervern, Hélène Vincent, Maxence Lapérouse e Mathis Bour.

Il riscontro del pubblico è stato tale da spingere i creatori Thomas Mansuy e Mathieu Leblanc a mettersi al lavoro su una seconda stagione che si sta già girando nelle Camargue. Al centro del racconto c’è la storia di Panda, un ex poliziotto che ha cambiato totalmente vita. Divenuto ecologica e vegano, vive lavorando come bartender ma le indagini sono sempre il suo forte, tanto da essere costretto a tornare in servizio per un caso legato al suo passato. Tuttavia, Panda affronterà la sfida a modo suo: senza violenza e con un atteggiamento rilassato.

La trama

Victor Pandaloni, soprannominato Panda, il protagonista della serie tv di Rai 2, è un ex poliziotto che, dopo un caso andato male, ha lasciato la polizia per vivere da eco-pacifista in un angolo sperduto della Camargue, senza telefono cellulare, computer o auto.

Vive tranquillo con il suo figlio adottivo Roman, un adolescente di 16 anni, quando il caso vuole che un delinquente inseguito da Lola, una giovane poliziotta, si rifugi da lui. Panda è costretto a seguire Lola alla stazione di polizia, dove scopre che il suo ex capo non lo ha effettivamente radiato: è ancora ufficialmente un poliziotto. Un po' per forza e un po' per convinzione, accetta di tornare in servizio ma a modo suo, senza armi e non prima delle 11 del mattino, perché Panda ha bisogno di molto, molto sonno.

Il poster della serie tv di Rai 2 Panda.

In connessione con la natura

A interpretare Panda è il cantante Julien Doré, alla sua prima prova da attore nella serie tv di Rai 2: “Ho la fortuna di poter scegliere tra le proposte che mi vengono fatte e, solitamente, do il mio sì solo se vi intravedo delle buone ragioni”, ha commentato. “Vale per la musica e vale anche per il resto: nel caso di Panda, mi hanno convinto il progetto e le persone con cui avrei lavorato. Panda è unica come serie tv: è ambientata in Francia ma non ricorda altri racconti simili. Ed è anche un po’ goffa!”.

Curiosamente, come Panda anche Doré ha scelto di vivere in un posto sperduto. Ha infatti lasciato Parigi per trasferirsi in campagna, nelle Cevenne, con la compagna, il figlio e i due cani, alla ricerca di pace, serenità e bellezza nella natura che lo circonda.

Il lato umoristico dei sei episodi della serie tv (suddivisi in tre serate) è garantito dal contrasto tra Panda e Lola, la poliziotta vecchio stile impersonata da Ophélia Kolb.

Panda: Le foto della serie tv 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 PREV NEXT