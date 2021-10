Cosa vedere su Disney+: le novità di novembre 2021

T ante novità, tra serie tv e film, oltre ai titoli in uscita in occasione del Disney+ Day. A novembre serve più che mai una guida completa a cosa vedere su Disney+.

Questo mese potresti davvero avere bisogno di una guida, se ti domandi cosa vedere su Disney+ a novembre. Le novità sulla piattaforma streaming sono davvero tante, tra serie tv e film che sembrano volerci accompagnare dritte dritte verso il Natale. Di sicuro, ci suggeriscono il divano, la copertina, una tazza di tisana (o di cioccolata, se preferisci) e del tempo da dedicare all’intrattenimento targato Disney+ che, tra l’altro, proprio a novembre celebra i fan con una giornata dedicata, ricca di contenuti speciale, il Disney+ Day.

Le serie di novembre 2021

Cosa vedere su Disney+ a novembre? Semplice, le serie tv. A cominciare dalla nuova serie Marvel: Hawkeye arriva in streaming a fine mese. Dopo Wandavision, Loki e Falcon and The Winter Soldier, è il momento dello show dedicato a Occhio di Falco. L’ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale.

A proposito di Marvel, tra le uscite del mese c’è anche il titolo d’animazione Marvel’s Hit-Monkey, incentrato sulle avventure del “killer degli assassini” che è una scimmia delle nevi giapponese. Se ti appassioni agli argomenti di attualità più scottanti, The Premise – Questioni morali potrebbe fare al caso tuo: questa serie antologica tratta di argomenti etici senza tempo e concetti provocatori attraverso le storie di personaggi realistici.

Oltre allo show biografico dedicato all’artista David Choe, se non sai cosa vedere su Disney+ a novembre, la risposta potrebbe comprendere anche The Beatles: Get Back. Si tratta di una docuserie diretta dal regista Peter Jackson (la trilogia de Il Signore degli Anelli) che porta il pubblico indietro nel tempo alle sessioni di registrazione della band nel gennaio del 1969, in un momento cruciale della storia della musica. La docuserie mostra il processo creativo dei Beatles durante la scrittura di 14 nuove canzoni in preparazione del loro primo concerto dal vivo dopo oltre due anni.

Tutte le serie in streaming

24 – (tutte le stagioni) in streaming su Disney+ 3 novembre

(tutte le stagioni) in streaming su Disney+ 3 novembre The Premise - Questioni morali – in streaming su Disney+ 3 novembre

– in streaming su Disney+ 3 novembre Grey’s Anatomy (stagione 18 ) – in streaming su Disney+ dal 3 novembre

(stagione 18 – in streaming su Disney+ dal 3 novembre What We Do in the Shadows (stagioni 1-2) – in streaming su Disney+ dal 3 novembre

(stagioni 1-2) – in streaming su Disney+ dal 3 novembre Snowfall (stagioni 1-2-3-4) – in streaming su Disney+ dal 10 novembre

(stagioni 1-2-3-4) – in streaming su Disney+ dal 10 novembre Besos Al Aire – in streaming su Disney+ dal 17 novembre

– in streaming su Disney+ dal 17 novembre Marvel's Hit-Monkey – in streaming su Disney+ dal 17 novembre (primi due episodi)

– in streaming su Disney+ dal 17 novembre (primi due episodi) Hawkeye – in streaming su Disney+ dal 24 novembre

– in streaming su Disney+ dal 24 novembre The Residen t (5 stagione) – in streaming su Disney+ dal 24 novembre

t (5 stagione) – in streaming su Disney+ dal 24 novembre The Choe Show – in streaming su Disney+ dal 24 novembre

– in streaming su Disney+ dal 24 novembre The Beatles: Get Back – (primi tre episodi) in streaming il 25,26,27 novembre

I film in uscita a novembre

Underwater – in streaming su Disney+ dal 5 novembre

– in streaming su Disney+ dal 5 novembre Flightplan – in streaming su Disney+ dal 5 novembre

– in streaming su Disney+ dal 5 novembre Era mio padre – in streaming su Disney+ dal 12 novembre

– in streaming su Disney+ dal 12 novembre Déjà Vu - Corsa contro il tempo – in streaming su Disney+ dal 12 novembre

– in streaming su Disney+ dal 12 novembre Face/Off – in streaming su Disney+ dal 12 novembre

– in streaming su Disney+ dal 12 novembre Vi presento Christopher Robin – in streaming su Disney+ dal 26 novembre

Lo speciale Disney+ Day

Alla domanda cosa vedere su Disney+ a novembre, c’è anche una risposta speciale, cioè Disney+ Day. Il 12 novembre è infatti un evento di celebrazione per i fan e gli abbonati alla piattaforma streaming. A loro verrà dedicato l'evento che includerà anticipazioni delle novità in arrivo, immagini in anteprima, nuovi trailer, clip esclusive e molto altro. Per esempio, approdano sulla piattaforma streaming film distribuiti al cinema (e/o in abbonamento VIP) come Jungle Cruise, il film con Emily Watson e Dwayne Johnson ispirato all'omonima attrazione del parco tematico. Ancora, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, la pellicola Marvel che ha inaugurato settembre. Ancora, arrivano il remake di Mamma, ho perso l’aereo e altri titoli originali, come Intrecci del passato e Spin.

Il 12 novembre saranno resi disponibili in streaming anche cortometraggi speciali, serie come la seconda stagione de Il mondo secondo Jeff Goldblum e la novità intitolata Dopesick - Dichiarazione di dipendenza. Con Michael Keaton produttore e protagonista, la serie esamina come una sola azienda abbia innescato la peggiore epidemia di tossicomania della storia americana e la lotta contro la dipendenza da oppioidi.

I titoli in streaming dal Disney+ Day

Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo – in streaming su Disney+ dal 12 novembre

– in streaming su Disney+ dal 12 novembre Jungle Cruise – in streaming su Disney+ dal 12 novembre

in streaming su Disney+ dal 12 novembre Intrecci del passato – in streaming su Disney+ dal 12 novembre

– in streaming su Disney+ dal 12 novembre Spin – in streaming su Disney+ dal 12 novembre

– in streaming su Disney+ dal 12 novembre Dopesick - Dichiarazione di dipendenza – (primi due episodi) in streaming su Disney+ dal 12 novembre

– (primi due episodi) in streaming su Disney+ dal 12 novembre Il mondo secondo Jeff Goldblum – in streaming su Disney+ dal 12 novembre

– in streaming su Disney+ dal 12 novembre Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli – in streaming su Disney+ dal 12 novembre

– in streaming su Disney+ dal 12 novembre Ciao Alberto – in streaming su Disney+ dal 12 novembre

– in streaming su Disney+ dal 12 novembre I racconti di Olaf – in streaming su Disney+ dal 12 novembre

– in streaming su Disney+ dal 12 novembre I Simpson in Plusaversary – in streaming su Disney+ dal 12 novembre