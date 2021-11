F inale col botto per l’ultimo mese del 2021: docu-reality, film (compresa la saga di Harry Potter!), serie tv e tante novità per rispondere alla domanda «cosa vedere su Amazon Prime Video a dicembre»

Natale sta arrivando, e se durante il conto alla rovescia ti chiedi cosa vedere su Amazon Prime Video a dicembre, il catalogo della piattaforma streaming sa come “accompagnarti” fino alle Feste (prima, dopo e durante, naturalmente).

Tra le serie tv, di certo spicca un docu-reality Amazon Original speciale per le fan di Chiara Ferragni e Fedez, ma non è il solo titolo da vedere per scoprire il dietro le quinte di personaggi e ambienti che amiamo.

E i film? Certo, ci sono anche loro. Tanti titoli originali perfetti per tutti gusti – dalla commedia natalizia all’action, fino al cinema d’autore. Con un’extra speciale per le fan di Harry Potter.

Per aiutarti nella selezione, ecco la guida a cosa vedere su Amazon Prime Video a dicembre.

Serie tv in uscita a dicembre 2021 su Amazon Prime Video

Non è tanto strano se tra i titoli più attesi del mese, c’è The Ferragnez – La serie. Come molto probabilmente sai già, si tratta di un docu-reality (Amazon Original) che porta il pubblico e i fan dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme, tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021, con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Con uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria nello stesso tempo.



A proposito di docu-serie per appassionate del genere, c’è anche Tampa Baes: la serie in 8 episodi segue un gruppo di giovani amiche lesbiche a Tampa Bay, città di richiamo e sempre più in voga per la comunità LGBTQ + sulla costa della Florida. Sempre pronte per un'avventura o una bella festa, queste amiche combattono gli stereotipi e le etichette.

Harlem è invece il titolo comedy da scoprire. Creata e scritta Tracy Oliver, che ne è anche executive producer, è una nuova commedia che segue le vicende di un gruppo di amiche ambiziose provenienti da Harlem, New York City, mecca della Black Culture in America.



L’offerta delle serie tv non finisce qui se non sai cosa vedere su Amazon Prime Video a dicembre.

Sono in arrivo anche le seconde stagioni di Alex Rider, Yearly Departed. Ancora, il documentario sulla cantante latino-americana Natty Natasha (Everybody Loves Natti), il dietro le quinte dedicato alla squadra di calcio FC Bayer e tanti altri titoli.

Tutte le uscite delle serie a dicembre

Harlem – in streaming dal 3 dicembre

Alex Rider (stagione 2) – in streaming dal 3 dicembre

FC Bayern - Behind The Legend – in streaming dal 8 dicembre

The Ferragnez - La serie – in streaming dal 9 dicembre

The Expanse (stagione 6) – in streaming dal 10 dicembre

Tampa Baes – in streaming dal 10 dicembre

The Grand Tour presents: Carnage A Trois – in streaming dal 17 dicembre

Yearly Departed (stagione 2) – in streaming dal 23 dicembre

Everybody Loves Natti – in streaming dal 24 dicembre

Orelsan: Montre Jamais Ça À Personne – in streaming dal 31 dicembre

Film in uscita a dicembre 2021 su Amazon Prime Video

Se non sai cosa vedere su Amazon Prime Video a dicembre e preferisci un film, sono almeno quattro i titoli Original da guardare. Tra questi, cominciamo da Io sono Babbo Natale, commedia natalizia (come puoi intuire dal titolo) con Marco Giallini e il grande compianto Gigi Proietti. Proprio lui interpreta il sedicente Babbo Natale, che piomba nella vita sgangherata dell’ex galeotto Marco Giallini, dedito a pianificare la sua prossima rapina.

Nicole Kidman (all’ennesima trasformazione) e Javier Bardem sono invece i protagonisti dell’intrigante Being the Ricardos, diretto dal premio Oscar Aaron Sorkin. Il film ci porta all’interno (anche della coppia) dei protagonisiti Lucille Ball e Desi Arnaz, impegnati nella produzione della loro sitcom I love Lucy.

Atteso è anche la pellicola distopica Encounter, con Riz Ahmed e Octavia Spencer; se il genere action ti piace, puoi puntare anche su La furia di un uomo - Wrath of man (diretto da Guy Ritchie e con un film stellare), basato sul film francese Le convoyeur.

I film Amazon Original in uscita a dicembre

Io sono Babbo Natale – in streaming dal 6 dicembre

Encounter – in streaming dal 10 dicembre

Being the Ricardos – in streaming dal 21 dicembre

La furia di un uomo –Wrath Of Man – in streaming dal 27 dicembre

Altri titoli in uscita

Oltre ai titoli originali Amazon, sulla piattaforma streaming puoi scegliere anche film che vengono distribuito in prima e seconda visione, che approdano online dopo essere stati al cinema nei mesi scorsi.

State a casa – data di uscita: 2 dicembre

Harriet – data di uscita: 6 dicembre

Security – data di uscita: 7 dicembre

Nemmeno io ti voglio – data di uscita: 20 dicembre

A un metro da te – data di uscita: 21 dicembre

A Quiet Place II – data di uscita: 23 dicembre

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto – data di uscita: 25 dicembre

Il silenzio grande – data di uscita: 30 dicembre

Speciale Harry Potter

Dicembre è il mese perfetto per dedicarsi al rewatch delle saghe cinematografiche, la piattaforma streaming lo sa bene. Così, alla domanda “cosa vedere su Amazon Prime Video a dicembre”, la risposta (in coro) sarà: Harry Potter! Sì, hai capito bene, dal 1°dicembre la piattaforma rende disponibile l’intera saga con protagonisti Harry, Ron ed Hermione, in lotta contro Voldemort. Come sai, i film sono otto: La Pietra Filosofale, La Camera dei Segreti, Il Prigioniero di Azkaban, Il Calice di Fuoco, L’Ordine della Fenice, Il Principe Mezzosangue e i Doni della Morte (parte 1 e 2).