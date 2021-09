A manti del romanticismo e delle regency series, tenetevi forte: le prime immagini della seconda stagione di Bridgerton ci fanno intendere che i prossimi episodi non avranno nulla da invidiare ai precedenti. Né in fatto di romanticismo, né in termini di intrighi

Stavamo tutte aspettando questo momento! Se a Natale dello scorso anno Bridgerton ha scosso i cuori del pubblico di Netflix portandoci all'interno dell'omonima famiglia e seguendo da vicino la love story tra Daphne e Simon, il 2022 sarà l'anno di Anthony e Kate.

Non cadete nell'errore di pensare che il maggiore della famiglia Bridgerton sia più noioso della bellissima sorella dalla pelle di porcellana: le prime immagini lasciano intendere che anche questa volta Lady Whistledown avrà di che parlare. Vedere per credere!

Anthony, protagonista della seconda stagione di Bridgerton

Un alternarsi di personaggi vecchi e nuovi turbinerà di fronte ai nostri occhi: Shonda Rhimes (già sceneggiatrice di Grey's Anatomy), d'altro canto, non accenderebbe mai i motori della sua casa di produzione Shondaland se la stagione fosse meno accattivante della prima.

Dunque, la seconda stagione di Bridgerton vedrà ancora protagonisti le nobildonne e i gentiluomini in pompa magna nati dalla penna di Julia Quinn.

Lady Violet e suoi figli

Protagonista assoluto, come abbiamo già accennato, sarà il Visconte Anthony Bridgerton, primogenito della famiglia e fratello di Daphne. Anthony sarà intento a cercare moglie, nonostante non abbia poi un gran rapporto con l'amore.

Cinico e testardo, in realtà Anthony è convinto di morire giovane come il padre, pertanto il suo unico scopo è procreare, senza impegnarsi in storie troppo complicate. Ma Bridgerton non sarebbe Bridgerton se il Visconte non si ricredesse, no?

Promesse spose e intrighi di corte

Se all'inizio a Anthony non interessa poi granché di chi sarà la moglie, qualcosa cambierà quando conoscerà la promessa sposa, Edwina Sheffield. Si innamorerà di lei? Nient'affatto: ad attirare la sua attenzione sarà Kate Sheffield, sorella maggiore della sua fidanzata.

Kate e Edwina Sheffield (Simone Ashley e Charithra Chandran)

Kate riesce a far impazzire Anthony con i suoi tentativi di fermare il matrimonio: la odia e la ama, precisamente come Daphne amava e odiava il bellissimo Simon. La storia si ripeterà? Questo potremo dirlo solo quando, finalmente, gli episodi verrano rilasciati.

Il trailer della serie

Se le immagini non bastassero, Netflix ha anche rilasciato un piccolo teaser trailer che mostra l'incontro tra Anthony e Kate. Un momento particolarmente intenso, che ha il retrogusto di un battibecco e che fa perfettamente capire il tipo di rapporto che si instaurerà (almeno all'inizio) tra i due personaggi.

Ovviamente c'è ancora troppo poco materiale per dare un giudizio più completo, ma di sicuro le immagini e il trailer fanno davvero salire le aspettative alle stelle. E non è tutto qui.

Gli attori al TUDUM

Sabato 25 settembre parte del cast della seconda stagione Bridgerton ha partecipato al TUDUM, evento globale online dedicato a tutti i fan della piattaforma. Gli appassionati non possono davvero perdersi ciò che è accaduto nell'apposito panel, condotto da Nicola Coughlan (che ha interpretato Penelope Featherington).

Tra piccole esperienze personali e momenti di confronto, gli attori hanno svelato alcune piccole chicche sulla nuova stagione: è confermato, come abbiamo già detto, il ritorno di molti dei personaggi della stagione precedente (fatta eccezione per il Duca di Hasting).

Ciò che cambierà è la location: dai palazzi sgargianti di Londra si passerà (pare) alla tenuta di campagna dei Bridgerton.

La data di uscita

Ma quando uscirà la seconda stagione di Bridgerton? Purtroppo non c'è ancora una vera risposta a questa domanda: pare semplicemente che Netflix la rilascerà nel 2022.

La buona notizia, però, è che la piattaforma di streaming ha confermato anche la terza e la quarta stagione, dunque le storie della famiglia di nobili più amata del momento continueranno ad allietarci molto, molto a lungo.