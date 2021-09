S erie, documentari, film: ecco una piccola guida per sapere cosa vedere su Netflix a ottobre 2021

Ora che è ufficialmente cominciato l’autunno e le temperature hanno iniziato a scendere, non vedi l’ora di sprofondare nel divano concedendoti lunghe maratone di film e serie tv? Non avrai che l’imbarazzo della scelta, specialmente se sei abbonata a Netflix. Il ricco e nutrito catalogo della famosa piattaforma, infatti, nei prossimi giorni si amplierà ulteriormente con tante interessanti novità. Ecco una piccola guida per sapere cosa vedere su Netflix a ottobre 2021.

I film in uscita

Cosa vedere su Netflix a ottobre? Non hai che l’imbarazzo della scelta. I titoli in uscita, infatti, sono come sempre moltissimi. A cominciare da quelli dei film. Abbiamo fatto una piccola selezione per te.

Mio fratello, mia sorella

Con Alessandro Preziosi, Claudia Pandolfi e Ludovica Martino, questo film è incentrato sulla vita di Nik e Tesla, due fratelli che dopo la morte del padre si trovano a vivere sotto lo stesso tetto, con i figli di lei. È perfetto se hai un debole per le commedie romantiche-drammatiche italiane.

Dall’8 ottobre.

The Guilty

Cosa vedere su Netflix a ottobre? Se ami il genere thriller/crime, non puoi assolutamente perderti il film The Guilty. Infatti, è la storia di tutto ciò che di incredibile, sconcertante e sconvolgente accade una mattina dopo che un operatore del 911 riceve una telefonata da una persona in grave pericolo.

Disponibile dall’1 ottobre.

Nudi e felici

Hai bisogno di un po’ di leggerezza e di un cambio di prospettiva? Allora, il film che potrebbe fare al caso tuo è Nudi e felici, con Jennifer Aniston e Paul Rudd. Narra, infatti, le vicende di tutta una serie di personaggi colorati che vivono in una comunità idilliaca, che una coppia di newyorkesi stressati e di una certa età scopre per caso in un momento particolarmente delicato. Potrebbe essere proprio la svolta di cui i due diversamente giovani hanno tanto bisogno.

Disponibile dall’1 ottobre.

Diana: il musical

Un titolo imperdibile se hai amato la principessa Diana e apprezzi i musical. Al centro dei balli e delle canzoni dello spettacolo teatrale di Broadway c’è la vita scintillante e drammatica dell’ex consorte di Carlo.

Diana: The Musical sarà presentato in un’anteprima speciale su Netflix il 1 ottobre prima di tornare a Broadway nelle prossime settimane.

Le serie tv

Se sei una serie-addicted mettiti pure comoda sul divano con i tuoi comfort food preferiti. La lista di cosa vedere su Netflix a ottobre 2021, infatti, è infinita. Cominciamo con qualche dritta.

Pretty smart

Ecco il titolo che fa per te se ami le commedie divertenti. Protagonista della serie è Chelsea, una studentessa di Harvard che, a causa delle rottura con il fidanzato, decide di andare a vivere a Los Angeles dalla sorella Claire. Qui incontrerà i suoi coinquilini, un po’ sopra le righe e con abitudini decisamente diverse dalle sue.

La prima stagione arriverà su Netflix l’8 ottobre.

Maid

Una miniserie ispirata al romanzo autobiografico di Stephanie Land Donna delle pulizie. Protagonista è Alex, madre single in fuga da un passato di violenze, costretta ad accettare un duro lavoro, mal retribuito, per non perdere la casa e mantenere la figlia Maddy. Lottando contro una serie infinita di avversità, Maddy scoprirà una forza e una caparbietà che non pensava assolutamente di avere.

La miniserie è composta da 10 episodi in arrivo l’1 ottobre.

Paso Adelante

La serie tv cult spagnola che tra il 2002 e il 2006 ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo torna su Netflix. Se non l’hai mai vista, non perdertela. Le avventure degli allievi e dei professori della scuola di ballo e recitazione di Madrid ti strapperanno sorrisi e sospiri e ti regaleranno inaspettate emozioni.

Disponibile dall’1 ottobre.

I documentari e i reality

Se non disdegni documentari, approfondimenti e reality non resterai delusa. Netflix, infatti, propone diverse novità anche in questo settore. Eccone alcune.

Il lato oscuro dello sport

Questa docuserie è sicuramente una cosa da vedere su Netflix a ottobre, a maggior ragione se sei un’appassionata di sport e cronaca nera. Infatti, passa in rassegna e analizza alcuni casi e scandali globali emblematici, riportando anche le testimonianze delle persone coinvolte.

Il volume 1 è disponibile dal 6 ottobre.

Paik’s Spirit

Ami le conversazioni fuori dagli schemi e un po’ surreali? Ne troverai a bizzeffe in questa docuserie. L’acclamato chef coreano Paik Jong-won accoglie una serie di ospiti famosi, parlando della loro vita e di tradizioni culinarie mentre li intrattiene consumando con loro alcolici a volontà e pasti inebrianti.

La prima stagione è in arrivo l’1 ottobre.

Dietro le quinte di Malinche: un documentario di Nacho Cano

Ecco una cosa da vedere su Netflix a ottobre se ami i documentari storici e la musica. Dietro le quinte di Malinche: un documentario di Nacho Cano, infatti, racconta il processo creativo che è alla base del nuovo musical di Nacho Cano, che si ispira alla storia d’amore di Malinche e Hernán Cortés e alla fusione delle loro due culture.

In arrivo il 12 ottobre.

Baking impossible

Masterchef? Bake Off? Dimenticali. In questo reality pasticceri e ingegneri lavoreranno fianco a fianco per creare opere che siano commestibili, belle e resistenti: dovranno, infatti, superare delle prove tecniche di resistenza.

I primi 6 episodi sono in arrivo il 6 ottobre.

Leggi anche: Cosa vedere su Prime Video: le novità di ottobre 2021