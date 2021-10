B elgravia è la nuova miniserie tv di Sky che diventerà l'erede di Downtown Abbey, fra intrighi, grandi amori e nobiltà.

Si intitola Belgravia la nuova miniserie tv di Sky che si candida a diventare erede di Downtown Abbey. Lo show è tratto dal romanzo di Julian Fellowes, autore dietro il successo della serie britannica che racconta le vicende dell'aristocratica famiglia Crawley. L’historical drama in costume riporta il pubblico fra le atmosfere del passato, nella Londra del XIX secolo.

Quando esce

Belgravia è fra le serie tv più attese del momento, disponibile in streaming su Now e su Sky serie dal 6 ottobre 2021. Lo show è ambientato nell’Ottocento, in una Londra ricca di intrighi e amori impossibili.

La trama

Tutto ha inizio nella notte fra il 15 e il 16 giugno del 1815 al ballo organizzato dalla Duchessa di Richmond in onore del Duca di Wellington. La festa si svolge alla vigilia della Battaglia di Quatre Bras, perciò due giorni prima della famosissima Battaglia di Waterloo. Fra i presenti ci sono James (Philip Glenister) ed Anne Trenchard (Tamsin Greig), che possiedono un’impresa commerciale che li ha resi benestanti. La figlia della coppia, Sophia (Emily Reid) attira da subito l’attenzione di Edmund Bellasis (Jeremy Neumark Jones), l’erede di una fra le famiglie più ricche d’Inghilterra. La loro unione darà vita a una eredità che sarà in grado di creare scandalo in futuro. La narrazione infatti si sposta ventisei anni dopo, con le famiglie che vivono nel quartiere di Belgravia, a Londra. I segreti nascosti per tanto tempo, però, stanno per tornare a galla.

Il cast

Belgravia, proprio come Downton Abbey a cui si ispira, è ricco di personaggi le cui vicende si intrecciano nel corso dei vari episodi. Tamsin Greig interpreta Anne Trenchard, una donna forte e intelligente che ama suo marito, ma non ne condivide le ambizioni sociali. Philip Glenister è James Trenchard, un self-made man e scalatore sociale che ha fatto carriera a Londra, diventando il maggiore fornitore del Duca di Wellington. I due hanno tre figli. Oliver (Richard Goulding), avido, superficiale e altezzoso, Susan, bellissima, ma anche petulante e viziata. E infine Sophia, che si lascia travolgere dalla passione e dall’amore. Nel cast troviamo anche Dame Harriet Walter, nei panni della bellissima Lady Brockenhurst, Jeremy Neumark Jones, che interpreta l’erede dei Conti di Brockenhurst, Jack Bardoe (Charles Pope), Ella Purnell (Lady Maria Grey), James Fleet (Reverendo Stephen Bellasis) e Diana Hardcastle (Grace Bellasis).

Quante puntate sono

Belgravia, la nuova miniserie di Sky ha in tutto sei episodi. Lo show è andato già in onda in Gran Bretagna nell’aprile del 2020 su Itv. Sky Serie ha deciso di trasmetterli due per volta con il finale che sarà disponibile il 20 ottobre 2021.

Il libro

La miniserie è tratta dal romanzo scritto da Fellowes e pubblicato in Italia nel 2016. L’autore si è occupato anche della sceneggiatura, mentre per la regia è stato scelto John Alexander. Lo show è stato prodotto da Gareth Neame e Nigel Marchant (dietro il successo di Downton Abbey), con Liz Trubridge.

Le differenze con Downton Abbey

Belgravia si muove fra nuove e vecchie generazioni di nobili e servitù, raccontando un mondo che sta cambiando. A scontrarsi coloro che hanno privilegi dalla nascita e quelli che invece li hanno conquistati sul campo. La serie ci porta nelle case dei nobili e dei borghesi dell’epoca, fra intrighi e piani segreti. Rispetto a Downton Abbey troviamo una maggiore attenzione sul mondo dei proprietari delle case e sulla difficoltà di mantenere il proprio status sociale. I protagonisti sono ben costruiti, con risvolti particolari e tormenti sentimentali. Impossibile non annoiarsi e non rimanere con il fiato sospeso. I costumi e la ricostruzione storica sono eccellenti, con inquadrature che sono state definite “pittoriche”.

Dietro il successo di Downton Abbey, Fellowes sembra deciso a raggiungere nuovi traguardi con Belgravia. D’altronde gli elementi per appassionare il pubblico ci sono tutti. Una buona dose di misteri, amori e riscatto sociale, fra nobili e servitù. “Downton Abbey narra in eguale misura la vita degli aristocratici e quella della servitù – aveva raccontato qualche tempo fa l’autore -, mentre nei romanzi o film del passato i servi non si vedevano, erano figure sullo sfondo - e questo era effettivamente snobismo. Più tardi, in era politicamente corretta, i servi dovevano essere tutti buoni e i padroni tutti cattivi. In Downton, invece, gli uni e gli altri sono persone normali, migliori o peggiori a seconda delle circostanze […] È un mondo che conosco solo per sentito dire, attraverso una prozia nobildonna. Mio padre aveva lontane origini aristocratiche, ha fatto il diplomatico, perciò sono nato al Cairo. Mia madre veniva dalla classe media. Tra le famiglie dei miei ci fu un po' di ruggine, all'inizio, per la diversità di classe".