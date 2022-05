Festa della mamma: essere madri in Italia

I n un Paese dove "la mamma è sempre la mamma", quanto è rispettata davvero la maternità? E quali strumenti vengono offerti alle madri per non dover scegliere tra il lavoro e la vita privata?

Dalla violenza ostetrica, un fenomeno di cui si parla ancora troppo poco, fino alle discriminazioni nei confronti delle lavoratrici madri, passando per il carico mentale che ancora oggi le donne devono sostenere quotidianamente, l'Italia non sembra essere un Paese per mamme.

E questo nonostante la figura della madre sia, ancora oggi, legata a un concetto di sacralità.

Per questa Festa della Mamma, dunque, vogliamo certamente festeggiare tutte le madri che ci leggono, ma anche fare il punto sui loro diritti e le loro opportunità.

Perché un Paese che non si prende cura di chi genera vita difficilmente può sperare in un futuro luminoso.