Il 22 aprile è l’Earth Day

La Giornata della Terra nacque nel 1970 quando 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono per una manifestazione in difesa dell'ambiente. A lanciare la manifestazionbe fu il senatore Gaylord Nelson, che in seguito al disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio al largo di Santa Barbara, in California, decise che era giunto il momento di portare le questioni ambientali all'attenzione dell'opinione pubblica e del mondo politico.

Tutte le persone, a prescindere dall'etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile Gaylord Nelson

Ne seguì un'enorme dimostrazione che fece incontrare tutte le persone che negli anni avevano combattuto contro l'inquinamento da combustibili fossili, contro l'inquinamento delle fabbriche e delle centrali elettriche, i rifiuti tossici, i pesticidi, la progressiva desertificazione e l'estinzione della fauna selvatica. Fu una giornata storica che diede una spinta determinante alle iniziative ambientali in tutto il mondo.

Oggi, l'Earth Day viene celebrato da oltre un miliardo di persone in tutto il mondo: una ricorrenza che ha l'obiettivo di sensibilizzare sulla crisi ambientale, ricordando alla politica che è necessario adottare misure urgenti, ora.

