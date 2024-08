Ozi – La voce della foresta: Una clip in anteprima del film prodotto da Leonardo DiCaprio

L a star hollywoodiana è tra i produttori del film d’animazione Ozi – La voce della foresta, una favola ecologista contro lo sfruttamento della natura per il consumo umano. Per far riflettere grandi e piccoli sul nostro legame con l’ambiente.

Arriva al cinema dal 19 settembre, distribuito da Notorious Pictures, il film d’animazione Ozi – La voce della foresta. Diretto da Tim Harper e prodotto da Leonardo DiCaprio (noto per il suo impegno ecologista), il film Ozi – La voce della foresta è ambientato nella foresta pluviale e racconta la storia di Ozi, una giovane orangotango che vive felice con i genitori, fino a quando l’intervento dell’uomo distrugge il suo habitat. Ozi viene salvata da un gruppo di volontari che gestiscono un’oasi per orangotanghi orfani.

Dapprima spaventata e confusa, Ozi in seguito impara a comunicare con la lingua dei segni, addirittura pubblicando on line dei video della sua vita nell’oasi che diventano ben presto virali. Un giorno per caso, la piccola orango influencer scopre che i genitori potrebbero essere ancora vivi e parte alla loro ricerca, ma il paesaggio attorno a lei è cambiato: la deforestazione ha distrutto l’ambiente che lei conosceva. Ozi decide così che la sua nuova missione, oltre a quella di trovare i suoi genitori, è far sapere al mondo cosa sta succedendo nella foresta pluviale.

Il poster italiano del film Ozi - La voce della foresta.

Contro lo sfruttamento della natura

Presentato al Giffoni Film Festival, Ozi – La voce della foresta è un vero e proprio invito a lottare per un mondo e un futuro più sostenibile, impegnandosi ogni giorno per fare la differenza. “Attraverso una narrazione avvincente, il film affronta tematiche importanti come la famiglia, la deforestazione ambientale e la lotta contro lo sfruttamento della natura per il “consumo” umano”, ha spiegato il regista Tim Harper.

“La storia mette in evidenza le sfide affrontate dagli animali di fronte alla distruzione e decimazione del loro habitat naturale e dei loro mezzi di sopravvivenza, e il viaggio di Ozi si sviluppa come una toccante esplorazione di questi temi, offrendo una prospettiva unica sulla difficile situazione degli animali di fronte a tali avversità. Se gli animali potessero parlare, cosa direbbero riguardo le pratiche e le azioni dell'umanità?”.

“L'esplorazione del ruolo di Ozi come influencer mette, poi, in luce il potere dei social media e la loro capacità di portare l'attenzione globale sui problemi ambientali. Ozi – La voce della foresta è un film coinvolgente che vuole far riflettere sulla nostra relazione con la natura e sull'imperativo di preservarla, sottolineando l’importanza di vivere in armonia con questa perché siamo tutti parte integrante di un mondo molto più ampio”.

“Il viaggio di Ozi è una metafora della lotta più ampia tra le ambizioni egoistiche dell'umanità, la nostra stessa esistenza umana e il benessere del pianeta e del suo futuro. Questa storia non riguarda solo il viaggio personale di Ozi, ma serve come spunto e invito all'azione, esortando gli individui a riconoscere il proprio ruolo e a usare la propria voce (per quanto insignificante possa sembrare) per fare la differenza”.

La clip in anteprima

“Non è un film contro ‘la produzione di olio di palma’. Quello che ci stava a cuore era dimostrare che quando il mondo commerciale si scontra con l'ambiente è necessario fermarsi a riflettere”, hanno spiegato i produttori.

“Come fa Ozi, tutti noi dobbiamo chiedere conto ai governi e alle corporazioni, farli riflettere sulle loro azioni sia a breve che a lungo termine. La difficile situazione dell'orango, uno dei nostri parenti più prossimi, dovrebbe essere un campanello d'allarme”.

TheWom.it vi mostra oggi una clip in anteprima del film Ozi – La voce della foresta, nella cui colonna sonora si sente One Heart Can Change the World, brano scritto dalla mitica Diane Warren.