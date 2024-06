D opo il successo nazionale e internazionale del Museum of Dreamers a Milano, Roma e Madrid, le designer Elena e Giulia Sella portano a Parigi la House of Dreamers, la prima esposizione dedicata ai sognatori in uno dei luoghi più iconici e visitati al mondo, il Carrousel du Louvre presso Rue de Rivoli 99

Uno spazio sognante e suggestivo che invita a immergersi in un mondo colorato e onirico: a Parigi ha inaugurato la House of Dreamers, realizzata in collaborazione con Vivo Concerti e ideata dalle designer Elena e Giulia Sella, fondatrici della società Postology.

Agenzia creativa di successo, Postology è proprietaria e produttrice di diverse esposizioni immersive come Museum of Dreamers, Candy World Experience e Space Dreamers, che dal 2022 ad oggi hanno attirato più di 1.000.000 visitatori in tutta Europa e oltre 500 milioni di impressions sui social.

Elena e Giulia Sella

«Il tema del sogno è il fil rouge che lega da sempre i nostri progetti e poter presentare proprio qui House Of Dreamers, nel cuore artistico di Parigi, rappresenta per noi un grande traguardo e un sogno nel cassetto che si realizza. Siamo molto legate a questa città, per noi da sempre fonte di ispirazione, e ogni volta che ci torniamo riaffiorano tantissimi bei ricordi della nostra infanzia» - raccontano Elena e Giulia Sella. «Con questo progetto vogliamo diffondere un messaggio ispirazionale e positivo, con l’idea che tutti possano sognare in grande, senza limiti».

L'installazione Change perspective

House of Dreamers è una mostra immersiva e inclusiva dedicata ai sognatori di tutte le età: un viaggio emozionante attraverso numerose installazioni artistiche in cui il visitatore diventa protagonista in un mondo incantato. Uno spazio in cui meravigliarsi, condividere i propri desideri e lasciarsi ispirare grazie a proiezioni, suoni, luci, colori ed elementi interattivi.

Ad anticipare questa nuova apertura è stata, lo scorso aprile, l’installazione We Are Dreamers alla Milano Design Week: situata in Piazza San Babila, ha accolto migliaia di visitatori in un piccolo universo multicolor.

Il percorso espositivo di House of Dreamers si compone di 18 installazioni, dove ogni stanza è portatrice di un messaggio diverso. Tra le installazioni più iconiche e instagrammate c'è Change perspective, un appartamento sottosopra nel quale è possibile guardare la realtà da un altro punto di vista, quello del sogno per l'appunto.