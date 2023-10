L e grandi offerte di Zalando Privé sono il modo perfetto per fare un cambio di stagione alla moda

I cambi di stagione sono i momenti perfetti per rinnovare l’armadio. Insegui la tua moda con Privé by Zalando e acquista vestiti, scarpe e accessori. Ogni giorno trovi nuove campagne promozionali, con articoli in vendita di marchi come Adidas, Reebok, Saucony, Victoria Beckham e non solo. Le nuove campagne sconto iniziano alle 07:00 del mattino nei giorni feriali e alle 08:00 nei giorni festivi. Ogni campagna, poi, è contrassegnata dalla durata e da un contatore che ti indica il tempo rimanente per comprare gli articoli a prezzi scontati. Devi solo fare una lista di articoli indispensabili, subito dopo il classico cambio armadio. Il refresh del guardaroba nell’autunno-inverno 2023 deve includere tutti i must have più in voga, tra cui cardigan di lana, gonne di jeans, felpe preferibilmente grigie e con cappuccio, giacche a spalle larghe, pantaloni ampi, cappotti lungi e stivali cuissardes.

Puoi trovare questo e molto altro ancora proprio su Privé by Zalando. E se vuoi accedere prima degli altri alle nuove campagne iscriviti a Plus. L’iscrizione annuale ti dà diritto a fare i tuoi acquisti la sera prima rispetto al lancio ufficiale della campagna. Sarai così il primo ad approfittare degli sconti di Privé by Zalando. Plus, tra l’altro, è disponibile con una prova gratuita di 30 giorni. Scaduto il periodo gratis, decidi se proseguire o meno con l’abbonamento.

Campagna Grandi Offerta Privé by Zalando

A partire dal 24 ottobre 2023 lo shop lancia la campagna Grandi Offerte Privé by Zalando con articoli scontati fino al –75% rispetto al prezzo di vendita consigliato. Se sei a caccia di felpe, trovi sempre le campagne di marchi sportivi che ti permettono di comprare modelli di ogni colore e stile. Il trend dell’autunno-inverno 2023 prevede la felpa anche con gli outfit eleganti, meglio se oversize da indossare sopra maglie e maglioni.

Attenerti alla tua moda con Privé by Zalando è davvero semplice perché trovi marchi sportivi, eleganti, casual, etnici e classici. I brand proposti dallo shop sono davvero numerosi, tra cui Nike, Emporio Armani, Desigual, G-Star Raw, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Kenzo. Tanti marchi per tanti stili diversi in grado di andare incontro alle preferenze di tutti.

Più che i vestiti ti interessano le borse? I trend autunno-inverno 2023 eleggono borsa dell’anno i modelli classici con i manici corti, le maxi pochette e le borse hobo a forma di mezzaluna. Ebbene, su Privé by Zalando trovi tutte queste borse e molte aw2ltre ancora. E dal 24 ottobre, puoi acquistarle insieme a scarpe e vestiti con lo sconto del 75% rispetto al prezzo di vendita consigliato.

Privé by Zalando donna e uomo: lo shopping in offerta per tutti

É sempre tempo di sconti Privé by Zalando. Oltre alle campagne lanciate dallo shop, infatti, puoi approfittare delle speciali offerte Privé by Zalando attive e fare subito i tuoi acquisti.

Oltre a scarpe, accessori e moda per donna, uomo e bambino, trovi anche interessanti articoli per la casa, dalle decorazioni alle stoviglie, dall’illuminazione agli articoli per la cucina.

