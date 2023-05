Farfetch donna: l’alta moda in un click

Chi ama la moda lo sa bene: di siti e piattaforme per lo shopping online ne esistono ormai tantissimi, con la possibilità di acquistare tutto il necessaire senza bisogno di saltare da un negozio all'altro (e da una fila alla cassa all'altra!).

Quando si tratta di alta moda, però, Farfetch è la scelta vincente. La piattaforma britannico-portoghese

specializzata in lusso e design, è infatti un riferimento nel campo dell'alta moda.

Farfetch propone un'accurata selezione delle migliori creazioni dei designer di tutto il mondo, passando dallo stile classico alle nuove tendenze.

Sul sito online potrai acquistare facilmente abbigliamento e accessori da donna dei migliori brand e fare

shopping dei tuoi designer preferiti.

E se approfitti del codice sconto Farfetch, ti aspettano numerose occasioni di risparmio. Cosa aspetti?

Farfetch abbigliamento donna dei migliori designer

Come dicevamo, sul sito di Farfetch sono presenti le collezioni degli stilisti più amati di sempre. Se quindi hai già il tuo nome del cuore, non ti resta che cercarlo nella barra di ricerca.

Se invece stai cercando ispirazione, ti consigliamo di affidarti a Farfetch best sellers, una selezione dei capi più esclusivi di stagione, selezionata da un team di esperti.

Tra abbigliamento sportivo o di lusso, accessori, alta gioielleria, borsa e scarpe, potrai approfittare della

promo -30%, disponibile su brand e articoli selezionati e per un periodo di tempo limitato.

Chi infine cerca su Farfetch costumi da donna in vista della nuova stagione, avrà solo l'imbarazzo della scelta. Anche qui è disponibile una selezione esclusiva di abbigliamento da mare dei marchi più prestigiosi.

Saint Laurent, Etro, Missoni, Zimmerman, Gucci, Rick Owens: sei pronta a scendere in spiaggia come una

vera star?

Farfetch scarpe donna: i modelli top per l'estate

Stagione nuova, scarpa nuova? Per chi non resiste al desiderio di acquistare un nuovo paio di scarpe in

vista dell'estate, Farfetch è l'alleato perfetto.

Ma quali sono le tendenze 2023? La parola d'ordine è ancora zeppa, ma in versione ancora più big rispetto alle stagioni precedenti e di ispirazione anni '70. Via libera quindi a maxi zeppe, mules, mary jane e plateau oversize.

Su Farfetch ne troverai di ogni tipo e gusto: potrai divertirti ad impreziosire i tuoi abiti mini con mules e

sandali di Amina Muaddi. Oppure puntare su degli evergreen come Balenciaga, Valentino Garavani, Manolo Blahnik e tanti altri.

Tra i brand più richiesti c'è ovviamente Jimmy Choo, con le sue scarpe glamour decorate con cristalli e

glitter. E se cristalli e scintillii sono tra le tendenze dell'estate 2023, non perderti l'esclusiva di René Caovilla e dei suoi sandali in pelle impreziositi con cristalli iridescenti o gli eleganti sandali con decorazione Miu Miu.

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.