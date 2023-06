F iori grandi e coloratissimi sono protagonisti dell'installazione grafica dal titolo "Continua a fiorire": un messaggio di libertà e inclusione.

“Keep on flourishing”, “Continua a fiorire”: è questo il concept da cui ha preso forma l’installazione – visibile fino al 2 luglio - che accende di colore i gradoni antistanti l’ingresso dello store Apple Piazza Liberty a Milano. Un messaggio di libertà e inclusione, lanciato in occasione del Milano Pride 2023: se fare coming out significa sbocciare, la fioritura si traduce nella cura e nel rispetto di sé. Evolversi è importante, ma bisogna farlo coltivando l’armonia con il proprio modo di essere e i propri desideri. Così come è importante fiorire anche in senso fisico, materiale; il cambiamento e la diversità devono restare parte integrante del processo biologico di evoluzione.

Ogni fiore è diverso e speciale

L’installazione grafica davanti allo store Apple Piazza Liberty è stata curata dall’associazione culturale Illustri Festival, direzione artistica by Francesco Poroli. Che è anche uno degli illustratori insieme a Serena Gianoli, Lucrezia Viperina e Luca Font.

“Il fiorire - spiega Francesco - dovrebbe essere il percorso che ogni persona è libera di fare, secondo la propria volontà, i propri desideri o i propri ritmi. Ogni fiore fiorisce dove vuole, quando vuole, nel momento in cui crede di doverlo fare. Ogni fiore è diverso, e la mutazione e il cambiamento che fa porta a una ricchezza”. Partendo da questo concetto, ai tre illustratori coinvolti è stato chiesto di disegnare un fiore usando la stessa palette di colori. Un fiore che ricordasse l’arcobaleno, da sempre simbolo del Pride.

Serena Gianoli racconta la sua opera: “Esistono effettivamente dei fiori definiti queer. Il mio fiore, quello al centro della mia striscia, è una viola, un fiore che torna in tante poesie di Saffo. Alcuni fiori in particolare sono importanti per la comunità LGBTQ+; come il garofano verde, usato ai tempi di Oscar Wilde come simbolo di riconoscimento tra i membri della comunità omosessuale. È stato interessante per me scoprire queste storie, che mescolano il concetto di ‘fiorire’ con simboli che tornano nella storia della comunità”.

Appuntamento all’anfiteatro del Liberty

Non solo l’installazione. C’è un altro appuntamento che s’inserisce tra le iniziative dedicate al Pride 2023 e ha come location Piazza Liberty a Milano: mercoledì 28 giugno, alle ore 21.00, l’anfiteatro ospiterà una serata di live podcast recording: in collaborazione con Apple Podcasts e la piattaforma culturale QUiD, Storielibere.fm porterà in scena la stand up comedy Ride bene chi ride queer.

Francesco Cicconetti, Matteo Fallica, Anna Marchioro e Yoko Yamada offriranno spassosi racconti di vita e di lotta. L’evento è gratuito. “Lo scorso anno – dice Rossana De Michele, fondatrice della podcast company Storielibere.fm - ci siamo concentrati sul tema della rappresentazione. Quest’anno replicheremo con un altro evento dai toni decisamente più leggeri. Vogliamo riproporre i toni emotivi dello scorso anno ma aggiungendo il sorriso, l’ironia, perché oggi più che mai è importante affrontare il mondo con un sorriso, e con un filo di ironia, senza mancare di spirito critico”.