È normale avere bisogno di spazio, in una relazione?

O gni relazione amorosa per funzionare necessità di equilibrio e compromessi. Il bisogno di spazio può essere il segno che non si è ancora trovata la perfetta armonia, parlare con il partner è essenziale per fare funzionare le cose

Vivere all'interno di una relazione di coppia è appagante quanto delicato. Trovare la persona giusta con cui condividere la propria vita è una delle fortune più grandi che si possano avere. Innamorarsi, ed essere corrisposti, è ciò che di più bello possa accadere, vale la pena fare qualche compromesso. Fare funzionare la relazione in modo sano per entrambi i partner però non è così semplice e scontato. Spesso si sente di avere bisogno di spazio all'interno della relazione e si vive questa sensazione con disagio e persino senso di colpa.

Dall'altro lato comunicare al proprio partner che si sente la necessità di avere maggiore spazio può creare difficoltà. Viceversa, accogliere tale richiesta da parte del proprio amato, o della propria amata, può spiazzare e suscitare dubbi in merito alla propria relazione. Alla base però ci deve essere la possibilità di comunicare le proprie esigenze senza timori o impedimenti, altrimenti non si troverà mai il perfetto equilibrio per fare funzionare le cose.

Ciò che importante è capire che è assolutamente normale desiderare più tempo e spazio da passare senza il proprio amato, non c'è di niente di sbagliato. Le nostre sensazioni danno voce a bisogni di cui spesso non ci rendiamo nemmeno conto, non dobbiamo sottovalutarle ma cercare di capirle e assecondarle. Avere bisogno di avere tempo per sé non significa non amare il proprio partner.

Avere di bisogno di spazio in una relazione è normale

Sfatiamo questo mito: avere bisogno dei propri tempi e di spazi tutti nostri è necessario. Siamo esseri umani, individui singoli e continuiamo a esserlo anche da fidanzati o fidanzate. Se passiamo troppo tempo impegnati nella vita di coppia è normale avvertire poi il bisogno di ritagliarsi dei momenti esclusivi per prendersi cura di sé, coltivare interessi e passioni che riguardano solo noi. Non è un problema, non rovina la relazione, non è colpa di nessuno dei due partner, è un bisogno e come tale non va ignorato.

Anzi, mettere a tacere necessità e sentimenti sulla lunga può portare a rovinare il rapporto. Tutte le cose non dette, i bisogni messi a tacere, le rinunce fatte in nome della vita di coppia, non fanno altro che alimentare la sensazione di "sacrificio". Alla lunga tutto questo può portare a covare rancore o fare sorgere la sensazione di avere perso troppe occasioni in favore del partner. Onde evitare di avere rimpianti è meglio fare presente il proprio bisogno di spazio.

Capire il bisogno del partner

Quante volte di fronte alla frase "ho bisogno di spazio" ci si è sentiti pieni di dubbi e paura per la propria relazione? Appurato che non si tratti di paura ad impegnarsi, è meglio evitare mettere in crisi l'intero rapporto per una richiesta naturale come questa. Certo, il bisogno di spazio significa che non si è ancora raggiunto l'equilibrio perfetto per fare funzionare al meglio le cose, ma nessuna storia d'amore è priva di ostacoli.

Ogni relazione duratura e sana ha bisogno di trovare ritmi e modalità più adatti per consolidarsi e resistere a ai problemi della vita di tutti i giorni. La richiesta di spazio non è un attacco personale ma semplicemente la manifestazione di voler fare funzionare al meglio il rapporto. Capire questo è essenziale per accoglierle con il giusto pensiero il bisogno dell'arto.

Un bisogno di tutte le coppie?

A volte ci si chiede se la necessità di avere più spazio sia una prerogativa delle coppie in crisi o sintomo dell'avere di fronte la persona sbagliata. La buona notizia è che non è così. Anche le coppie più rodate e innamorate hanno bisogno dei propri spazi per funzionare. Non c'è una regola fissa che vale per tutti, ma per la maggior parte delle persone vivere tutto in coppia non è sostenibile. Fare solo attività con il proprio compagno o compagna può risultare riduttivo. Questo bisogno può essere frainteso e letto come un desiderio di fuga dalla relazione, un accantonamento delle responsabilità oppure un mancato coinvolgimento del partner nella sfera privata. Spesso invece, dietro questa richiesta c'è solo la voglia di di sentirsi se stessi e voler staccare un po' dal ruolo di fidanzato/a per pensare un po' a sé.

Avere bisogno di spazio non significa che la relazione non funziona come dovrebbe. Al contrario, significa che voi come individue funzionate benissimo, avete interessi e necessità da soddisfare, solo che non potete farlo all'interno del rapporto di coppia. Il mondo in cui viviamo ci affatica, lavoriamo tutti tanto, siamo stanchi e pieni di compiti da sbrigare. Vi sembra davvero così strano desiderare del tempo per rendere fiato e rimettere in ordine i pensieri?

Avere bisogno di spazio all'interno della relazione è normale, anzi sano. Se avete dubbi sul vostro rapporto di coppia parlatene con il vostro amato o la vostra amata, non c'è niente di meglio che costruire una relazione basata sulla sincerità e la trasparenza. Se è vero amore non dovete temere.