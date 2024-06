Jessica Alba combatte come non mai in un movimentato film Netflix

A rriva su Netflix il film Trigger Warning, in cui Jessica Alba interpreta un’agente delle forze speciali in contrasto con una violenta gang. Scommettiamo già su chi avrà la meglio.

Netflix propone dal 21 giugno il film Trigger Warning. Action puro diretto Mouly Surya, il film Netflix Trigger Warning racconta la storia di un’abile agente delle forze speciali che dopo la morte improvvisa del padre prende le redini del suo bar e si ritrova presto in conflitto con una gang violenta che imperversa nella sua città natale.

Protagonista nei panni dell’agente Parker è l’attrice Jessica Alba, che alle spalle una lunga storia di combattimenti sullo schermo in titoli come Dark Angel e Sin City.

La trama del film

Al centro del film Netflix Trigger Warning c’è l'agente delle forze speciali Parker (Jessica Alba). È in missione all'estero quando riceve la notizia della tragica e improvvisa morte del padre. Mentre cerca di capire cosa sia successo veramente, Parker diventa proprietaria del bar di famiglia nella sua città natale, dove ritrova l'ex fidanzato e ora sceriffo Jesse (Mark Webber), il suo irascibile fratello Elvis (Jake Weary) e il potente padre e senatore Swann (Anthony Michael Hall).

Parker è alla ricerca di risposte, ma quando deve fare i conti con una gang violenta che imperversa nella sua città natale, non sa più di chi fidarsi. Decisa a non fermarsi davanti a nulla pur di scoprire la verità, comincia a sfruttare la sua esperienza di agente speciale. Con l'aiuto del socio sotto copertura e hacker Spider (Tone Bell) e le conoscenze dello spacciatore locale Mike (Gabriel Basso), Parker tenta di capire cos'è andato storto nella contea di Swann.

Il poster del film Netflix Trigger Warning.

Azione, perdita e famiglia

"Non mi cimentavo in storie di combattimenti corpo a corpo e azione intensa da molto tempo", ha raccontato l’attrice Jessica Alba. “Tuttavia, ero determinata a trasformare la protagonista del film Netflix Trigger Warning, Parker, in qualcosa di più di una semplice esperta di armi da fuoco”. Lavorando con la regista Mouly Surya e il team di stunt del film, Jessica Alba ha incorporato il combattimento con coltelli indonesiani nella coreografia delle scene di lotta, creando sequenze che richiedevano rapido pensiero e movimento.

Per la regista Surya, la storia aveva un potere inaspettato. "Penso che una delle cose che mi ha attratto sia il tema della perdita", ha dichiarato Surya. "E mi sono davvero connessa con il dolore che si prova: mio padre è morto solo qualche anno fa”.

Ed è sul dolore che ha fatto leva anche Jessica Alba. "Per una strana coincidenza, mentre mi preparavo per il ruolo, è morto mio nonno. Ho allora attinto molto da quella esperienza personale e ho potuto effettivamente usare molte delle foto della mia famiglia nelle scene al bar. Dopotutto, Trigger Warning è una storia di famiglia”. Per il suo personaggio, l’attrice si è ispirata alle sue eroine d’infanzia: la Nikita di Besson, la Ripley di Alien e la Sarah Connor di Terminator.

