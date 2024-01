P rossimamente su Netflix, il film Spaceman offre una nuova prova delle doti drammatiche dell’attore Adam Sandler, chiamato a mettere in scena una storia che mescola fantascienza e dramma.

Spaceman è il nuovo film con Adam Sandler che Netflix proporrà dal 1° marzo 2024 dopo la presentazione fuori concorso al Festival di Berlino 2024. Mix di dramma, fantascienza e avventura diretto da Johan Renck con nel cast anche gli attore Carey Mulligan, Kunal Nayyar, Isabella Rossellini e Paul Dano, il film Netflix Spaceman racconta la storia di un astronauta che, in missione ai confini della galassia sulle tracce di una misteriosa e antica polvere, scopre che la sua vita sulla Terra è andata a pezzi. Si rivolge allora all’unica voce che può aiutarlo a rimetterli insieme e che appartiene a una creatura della notte dei tempi nascosta nelle ombre della sua astronave.

Un solo attore in scena

Nel film Netflix Spaceman, basato su un romanzo di Jaroslav Kalfař, Adam Sandler interpreta Jakub, un astronauta alla deriva nell'universo. Noto per le sue incursioni in chiave drammatica in opere come Hustle e Uncut Gems, Sandler si ritrova a esplorare ancora una volta atmosfere molto cupe e introspettive.

"Volevo davvero una performance da parte sua che non avesse nulla a che fare con l'Adam Sandler che tutti conosciamo", ha detto il regista Johan Renck. "Non penso che le persone capiscano quanto, anche se può sembrare divertente e dolce e via dicendo, sia molto intelligente e profondo". Tutte queste qualità dovevano necessariamente emergere per Spaceman dal momento che, per gran parte del film Netflix, Sandler è da solo sullo schermo o condivide scene con la misteriosa creatura che appare nell'ultima fase della sua missione interstellare.

Riguardo a quella creatura: mentre la sua identità è avvolta nel mistero, la sua voce nella versione originale è data da un volto noto dello schermo, la star di Okja Paul Dano. "Paul è stato il primo nome che ci è venuto in mente pensando alla creatura", ha rivelato Renck. "Ha una cadenza particolare quando parla, con una formulazione attenta delle parole e una voce molto unica".

Il poster originale del film Netflix Spaceman.

Una storia d’amore

Da sei mesi impegnato in una missione di ricerca solitaria ai confini del sistema solare, un astronauta, Jakub (Adam Sandler), si rende conto che il matrimonio che ha lasciato potrebbe non aspettarlo quando tornerà sulla Terra. Disperato nel cercare di rimettere a posto le cose con sua moglie, Lenka (Carey Mulligan), è aiutato da una misteriosa creatura che trova nascosta nelle viscere della sua navicella. Hanuš (doppiato da Paul Dano) lavora con Jakub per capire cosa sia andato storto prima che sia troppo tardi.

La relazione tra Jakub e Lenka è il cuore del film Netflix Spaceman, e Renck ha solo parole lusinghiere per l'attrice. "Carey Mulligan è incredibile, sia per le sue capacità tecniche sia per la sua straordinaria autenticità", ha commentato il regista. "La adoro nel ruolo di Lenka. È una parte così importante di questo film e svolge un lavoro straordinario".

Per Kalfař, l'autore del libro da cui è tratto il film, questa storia cosmica ha avuto umili origini. "Spaceman è iniziato come un racconto breve che ho scritto nell'ultimo anno di college", ha ricordato. "In origine, erano solo poche battute su un astronauta americano bloccato in orbita che riceveva una chiamata da sua moglie chiedendo il divorzio". Ma, mentre espandeva quel racconto, la storia cresceva sempre di più, diventando alla fine un romanzo sull’amore, sullo spazio, sul tempo e sulla famiglia.

Spaceman: Le prime foto del film SPACEMAN. Adam Sandler as Jakub in Spaceman. Cr. Courtesy of Netflix © 2023. 1/3 2/3 3/3 PREV NEXT