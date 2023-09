Sex Education 4: Salutiamo per sempre i ragazzi della serie tv Netflix

C on gli otto episodi di Sex Education 4 si chiude per sempre la serie tv Netflix con protagonisti gli adolescenti della Moordale e i loro problemi non solo sessuali. Prepariamoci a un addio nel segno dell’inclusione e della diversità.

Sex Education 4, l’ultima stagione dell’acclamata serie tv, è disponibile con i suoi otto episodi a partire dal 21 settembre su Netflix. Dopo la chiusura della Moordale, Otis ed Eric ora affrontano una nuova sfida: il primo giorno al liceo Cavendish. Otis è nervoso riguardo alla creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega che non siano visti di nuovo come sfigati. Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale... pensavano di essere progressisti, ma questo liceo è molto più avanti.

Oltre a una sessione giornaliera di yoga nel giardino comune, c'è un forte senso di sostenibilità e un gruppo di studenti noti per essere… gentili? Viv è totalmente sconvolto dall'approccio del liceo, che sembra gestito dagli studenti e non competitivo, mentre Jackson fa ancora fatica a dimenticare Cal. Aimee cerca qualcosa di nuovo iscrivendosi a una lezione di arte e Adam si chiede se l'educazione tradizionale faccia per lui. Negli Stati Uniti, Maeve vive il suo sogno alla prestigiosa Wallace University come studentessa dell'autore di culto Thomas Molloy. Otis ha ancora una cotta per lei, mentre si adatta a non essere più un figlio unico a casa, o l'unico terapeuta per gli studenti…

La fine, per sempre

Con la chiusura dei cancelli della Moordale si chiudono per sempre con Sex Education 4 anche le avventure degli adolescenti angosciati e con problemi ormonali della serie tv Netflix. Ancor prima che i nuovi otto episodi entrassero in cantiere, la produzione aveva infatti comunicato che la quarta sarebbe stata l’ultima stagione della serie drammatica capace di racimolare premi su premi.

“È agrodolce: Sex Education ha segnato una parte così importante delle nostre vite che è triste dire addio ai personaggi portati in scena”, ha affermato Asa Butterfield, l’attore ventiseienne che interpreta Otis, il terapista sessuale adolescente protagonista. “Ma è arrivato per tutti il momento di andare avanti. Sono però felice che tante persone abbiano trovato nella serie e nei suoi personaggi le risposte alle domande che si ponevano”.

Con temi come l’asessualità, l’ansia, il lutto, i problemi di salute e la disabilità, affrontati con sensibilità, Sex Education 4 si prepara però a lasciare il segno e a non passare inosservata.

Un nuovo ambiente

Le vicende della serie tv Netflix Sex Education 4 partono proprio dalla chiusura dei cancelli della scuola superiore Moordale. Alcuni degli ex allievi stanno proseguendo il loro percorso scolastico iniziando il trimestre al Cavendish Sith Form College, una scuola progressista da cui è bandito il pettegolezzo e in cui inclusione, gentilezza e uguaglianza sono più che semplici parole. Ed è a questo nuovo contesto che i ragazzi devono adattarsi superando l’impasse iniziale.

“I nostri ragazzi si ritrovano improvvisamente a nuotare in un mare molto più grande di loro”, ha commentato la creatrice Laurie Nunn. “A Moordale pensavano di essere in anticipo sui tempi mentre ora si rendono conto che così non è. Frequentare Cavendish significa essere compassionevoli, aiutare la propria comunità ed essere liberi di esprimere la propria identità, qualsiasi essa sia. Ma, forse, non tutto è così perfetto come sembra”.

Otis prova anche al college di lasciare il segno organizzando le sue sessioni di terapia sessuale per gli studenti ma non tutto scorre liscio, gli ostacoli da superare sono molti e senza Maeve (Emma Mackey), negli Stati Uniti per motivi di studio, non è semplice. La loro relazione è chiamata a sopravvivere alla distanza, soprattutto quando Otis nella nuova scuola incontra nuovamente l’ex Ruby (Mimi Keen). “Otis affronta una grande crisi esistenziale”, ha proseguito Nunn. “La sua fiducia vacilla. Sia Ruby sia Maeve fanno emergere le sue più grandi qualità ma in maniera diversa. E non sempre Otis riesce a fare le cose per bene. In più, nelle nuove puntate emergerà meglio la vulnerabilità che Maeve si porta dietro a causa di alcuni fardelli non ancora esplorati”.

Altrove, Aimee (Aimee Lou Wood), la migliore amica di Maeve, cerca invece di rimettere insieme i pezzi della sua vita dopo essere stata aggredita mentre il problematico Adam (Connor Swindells) prova a trovare il suo posto nel mondo con gli animali dopo aver lasciato la scuola.

Eric (Ncuti Gatwa), il miglior amico gay di Otis, ha la possibilità di diventare uno dei ragazzi più popolari della scuola entrando in contatto con un particolare gruppo del college. “Mi è piaciuto interpretare un personaggio nero, gay e senza vergogna: era il tipo di rappresentazione che avrei voluto vedere da bambino e che so aver colpito molte persone”, ha commentato Ncuti Gatwa, che rivedremo presto come protagonista della serie tv Doctor Who. “Al mondo esistono ancora posti dove essere omosessuale è illegale: serie tv come la nostra hanno il compito di dare a chi vive lì speranza e divertimento”.

E gli adulti?

In Sex Education 4, ultima stagione della serie tv Netflix, non sono solo i ragazzi a essere in crisi ma anche gli adulti. Michael (Alistair Petrie), padre di Adam ed ex preside di Moordale, si deve adeguare al suo lavoro di insegnante supplente a Cavendish proprio mentre di ricostruire il suo rapporto con il figlio.

E diversi sono i problemi con cui deve vedersela Jean (Gillian Anderson), diventata da poco di nuovo mamma e alle prese con il suo programma radiofonico. “Jean attraversa un periodo caotico. È spinta in direzioni diverse e anche il suo benessere mentale ne risente”, ha sottolineato Laura Nunn.

