Un film su Disney+ infrange ogni stereotipo con un Babbo Natale (finalmente) nero

A rriva su Disney+ il film Scivolando sulla neve, una commedia natalizia per tutta la famiglia che coniuga tradizione e innovazione, proponendo un Babbo Natale nero e iper tecnologico.

Disney+ propone dal 17 novembre il film Scivolando sulla neve, una commedia natalizia diretta da Tim Story e sceneggiata da Scott Rosenberg. Con protagonisti gli attori Lil Rel Howery, Chris “Ludacris” Bridges, Teyonah Parris, Madison Skye Validum, Oscar Nuñez, Ravi V. Patel, Mary Lynn Rajskub, Gina Brillon, Sebastian Sozzi, Kevin Connolly, e Zulay Henao, il film Disney+ Scivolando sulla neve è una commedia per tutta la famiglia che, attraverso il divertimento e l’emozione, racconta la storia di un assistente sociale che riscopre la gioia e la magia della stagione natalizia.

La trama del film

Scivolando sulla neve, il film original di Disney+, racconta la storia di Eddie Garrick (Chris ‘Ludacris’ Bridges), un uomo di buon cuore che ha voltato le spalle al Natale a causa di un’esperienza traumatica della sua infanzia. Su richiesta di sua moglie, Allison Garrick (Teyonah Parris), da cui è separato, Eddie porta sua figlia di 9 anni, Charlotte (Madison Skye Validum), a lavorare con lui la Vigilia di Natale, dove incontrano un misterioso uomo in un vestito rosso di nome Nick (Lil Rel Howery).

Eddie, che è un assistente sociale, pensa che l’uomo non sia del tutto affidabile e abbia bisogno di aiuto, ma quando scatena l’ira di un politico locale (Oscar Nuñez), lui e sua figlia vengono coinvolti in un’avventura magica che potrebbe riaccendere la sua fede nel Natale.

Seguendo la grande tradizione delle storie di Natale, il protagonista del film Disney+ Scivolando sulla neve va incontro a una trasformazione positiva nella vita. “Nelle migliori storie natalizie, troviamo un denominatore comune: un protagonista che si è smarrito o ha perso la sua fede che poi ritrova la sua strada o riscopre la voglia di credere”, ha sottolineato il produttore John Jacobs. “Ho parlato della mia idea allo scrittore Scott Rosenberg, che ha tirato fuori una storia in grado di coniugare i migliori elementi dei classici film di Natale con quelli della commedia tra amici, realizzando una sorta di mix esilarante tra Miracolo nella 34ª strada e Prima di mezzanotte”.

Uno scrooge moderno

Con il proposito di creare un classico natalizio fresco e nuovo, gli autori del film Disney+ Scivolando sulla neve si sono concentrati sull'assemblaggio di un cast di prim’ordine. Il primo passo è stato trovare la persona giusta per interpretare Eddie Garrick, un personaggio complesso. Sebbene Eddie sia fondamentalmente un uomo dal cuore buono, come dimostrato dal suo lavoro come assistente sociale e come padre di sua figlia Charlotte, ha un atteggiamento da Scrooge verso il Natale. Tale atteggiamento deriva da un trauma d'infanzia che è avvenuto la Vigilia di Natale quando suo padre attaccò un uomo vestito di rosso, pensando fosse un ladro, nel salotto di famiglia.

"Eddie è un personaggio davvero interessante la cui vita è stata rovinata, o almeno indirizzata in una certa direzione, quando aveva otto anni", ha spiegato il produttore John Jacobs. "Egli associa il Natale a tutto ciò che è negativo: i suoi sogni d'infanzia rovinati e il fatto di non aver mai ricevuto il regalo di Natale che desiderava. È qualcuno che si è detto essenzialmente che non avrebbe mai creduto in nulla, specialmente in qualcosa di magico o mistico, e soprattutto in nulla legato al Natale".

"Scivolando sulla neve è davvero una storia che riguarda il viaggio di Eddie verso la riscoperta della capacità di trovare la sua strada e credere di nuovo in cose magiche", ha continuato Jacobs. La scelta finale è caduta su Chris Bridges, meglio noto come Ludacris, attore e rapper che non necessita di presentazioni.

Sebbene sia marito e padre nella vita reale, Bridges ha sottolineato come il ruolo sullo schermo sia per lui del tutto nuovo. "Eddie ama la sua famiglia, ma non può superare il suo passato", ha spiegato l’attore. "Sapeva di aver deluso sua figlia e sua moglie rimanendo bloccato. Questo è un ruolo molto diverso da quelli che ho interpretato in precedenza. Mostrare la vulnerabilità di Eddie e il suo lato umano è stato davvero una sfida per me".

La Vigilia di Natale, Allison Garrick organizza del tempo divertente da far passare al marito Eddie con la loro figlia, Charlotte. Eddie, però, lascia momentaneamente Charlotte a casa mentre va a prendere la posta e controllare il gatto di un vicino in vacanza. Mentre è dai vicini, è spaventato da un uomo nel loro camino. Anche se vestito con un abito rosso, l'uomo non assomiglia al tipico Babbo Natale, come egli afferma invece di essere.

Come assistente sociale, Eddie ha a che fare con persone che lottano con problemi di salute mentale e sente la necessità di portare quest'uomo misterioso, che si fa anche chiamare Nick, da un medico. Ed è così che lo porta a casa sua, dove presenta l'uomo a Charlotte, che è un po' meno scettica rispetto a suo padre.

Babbo Natale nero e tecnologico

L'idea di avere nel film Disney+ Scivolando sulla neve un Babbo Natale di origine africana è stata dello stesso produttore John Jacobs. "Stavo parlando con un professore olandese che mi ha raccontato la storia di Babbo Natale o, meglio, del personaggio che conosciamo come Babbo Natale, specialmente nella versione americana", ha spiegato Jacobs. "E di come non è lo stesso Babbo Natale visto in altre parti del mondo, come nei Caraibi e in alcune parti dell'Africa, dove Babbo Natale è immaginato come nero. Ho pensato che fosse una parte della storia di Babbo Natale di cui qui non pensiamo spesso, e che dovrebbe essere raccontata".

"Alla fine, il concetto di Babbo Natale è sempre stato ciò che tu, individuo, famiglia, bambino o cultura, ne fai. Quindi, Babbo Natale ha avuto aspetti diversi in tutto il mondo per molto tempo, ma nei film americani ha sempre avuto un aspetto standard. Abbiamo allora voluto fare qualcosa di diverso. Non c’è dietro alcun disprezzo per nessun altro Babbo Natale precedente. Ma il nostro Babbo Natale ha un tocco in più”.

“La lista dei bambini buoni e cattivi di Babbo Natale è su un tablet", ha spiegato il regista Story. "Il tradizionale lungo elenco di nomi non esiste più nel mondo di questo Babbo Natale moderno. La lista dei “birichini” è su un iPad, e Babbo Natale sa tutto riguardo ai social media e a tutto ciò che facciamo nella società oggi”

Babbo Natale, però, inconsapevolmente, entra in possesso del computer di un politico locale con un elenco di nomi e informazioni compromettenti che potrebbero portare alla caduta di molte persone importanti se fosse reso pubblico. Per evitare che ciò accada, il politico metterà alle sue calcagna i suoi scagnozzi Peter, Paul e Mary.

