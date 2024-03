Su Sky, un meraviglioso film si interroga su come nella vita possa esistere più di un’anima gemella

A rriva su Sky il film One True Loves – Amare per due, una commedia romantica, tratta da un bestseller, che racconta la storia di una donna divisa tra due amori: uno che credeva morto e l’altro appena conosciuto. Ma chi scegliere per essere felice?

Sky Cinema propone il 16 marzo in prima visione assoluta il film One True Loves – Amare per due. Diretto da Andy Fickman, il film Sky One True Loves – Amare per due è una commedia romantica con al cento il triangolo amoroso formato dagli attori Phillipa Soo, Simu Liu e Luke Bracey.

Emma (Phillipa Soo) e Jesse (Luke Bracey) sono la coppia perfetta. Si sono conosciuti alle scuole superiori, si sono innamorati, si sono sposati e hanno lasciato la loro piccola città nel Massachusetts, lontano dalle aspettative della famiglia. Insieme, vivono la vita appieno e colgono ogni opportunità per viaggiare per il mondo fino a quando la loro felicità coniugale viene brutalmente interrotta nel loro primo anniversario, quando Jesse scompare in un incidente in elicottero sopra l’Oceano Pacifico. Emma è distrutta e torna allora nel Massachusetts nel tentativo di rimettere insieme la sua vita.

Quattro anni dopo, Emma gestisce la libreria di famiglia e si è abituata alla sua nuova esistenza. Si imbatte nel suo vecchio migliore amico, Sam (Simu Liu), che è sempre stato segretamente innamorato di lei, e diventano inseparabili. Appena fidanzati, sembra che la seconda possibilità di felicità di Emma sia finalmente arrivata. Fino a quando una chiamata telefonica inaspettata cambia di nuovo il suo mondo per sempre: Jesse è vivo! Completamente dilaniata, Emma deve ora scegliere tra un marito e un fidanzato. Sa di dover ascoltare il suo cuore: il problema però è che non è sicura di cosa le stia dicendo.

Una sola anima gemella?

One True Loves – Amare per due, il film proposto da Sky, è tratto dall’omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid. “Quando l’ho letto, ho capito che avrei dovuto trasformarlo in un film per il cinema: non potevo lasciar andare via quella storia così ricca e quei memorabili personaggi”, ha dichiarato il regista Andy Fickman. “Del resto, cosa c’è di più universale al mondo dell’amore e della perdita?”.

Esplorando quanto feriti possano essere i nostri cuori nel momento più drammatico delle nostre vite e quanto meravigliosamente felici possano essere in quello più straordinario, il film Sky One True Loves – Amare per due si chiede cosa potrebbe mai succedere quando i due momenti coincidono e ci si ritrova contemporaneamente ad affrontare sia l’amore sia la perdita, rispondendo a una domanda di fondo: è mai possibile avere più di un’anima gemella nella vita?

“È un tema che mi ha colpito personalmente e profondamente”, ha spiegato Fickman. “Il padre di mia madre è morto quando lei era molto giovane. Nonna ha poi vissuto fino a novant’anni, eppure non ha più avuto nessun altro uomo: diceva che mio nonno era stato il suo unico e grande amore. E anche noi nipoti, crescendo, ci siamo convinti che non esista che una sola anima gemella: nessuno nella nostra famiglia avea mai divorziato e, di conseguenza, non ho mai visto nessuno di noi per molto tempo rifarsi una nuova vita con qualcun altro”.

“L’imperfetto però è d’obbligo. Quando avevo sedici anni, mio padre è morto improvvisamente d’infarto. Per vent’anni, mia madre Ruth non ha frequentato nessuno, chiudendosi nella devastazione del dolore. Fino a quando poi, a settant’anni, attraverso amici comuni ha incontrato Richard, un uomo di qualche anno più grande di lei da poco rimasto vedovo. Hanno cominciato a giocare insieme a tennis e si sono innamorati: ben presto, lui ha chiesto a mio fratello maggiore la mano di mamma. E non solo: ha anche portato mamma sulla tomba di mio padre per promettere a lui che si sarebbe preso cura di lei e per chiedergli la sua benedizione”.

“È stato allora che ho capito che nella vita era possibile avere più di una sola dolce metà. Ed ecco perché la storia di One True Loves – Amare per due mi è sembrata familiare e ho voluto raccontarla: mi è arrivata come un segno del destino”, ha concluso.

