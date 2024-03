In una serie tv Sky con Julianne Moore, la scandalosa storia vera del ‘favorito del re’

A rriva su Sky la serie tv Mary & George, un dramma storico in cui si ricostruisce la storia di Mary Villiers, una donna che, sfruttando la passione del re Giacomo I per gli uomini, non esitò a usare il figlio come mezzo per la sua ascesa a ricchezza e potere.

Sky propone dal 7 aprile la serie tv Mary & George, con protagonisti gli attori Julianne Moore, Nicholas Galitzine e Tony Curran. Serie tv targata Sky Original, Mary & George è ispirata all’oltraggiosa storia d’amore fra il re di Scozia Giacomo VI e il suo amante George Villiers, raccontata nel romanzo The King’s Assassin di Benjamin Woolley.

Composta da sette puntate, Mary & George è un audace psicodramma storico che racconta la storia di Mary Villiers (Julianne Moore), una donna di umili origini ma estremamente ambiziosa, che convinse il suo secondo figlio, George (Nicholas Galitzine), a sedurre il Re di Scozia Giacomo VI, conosciuto anche come Giacomo I d’Inghilterra (Tony Curran).

Mary, donna dall’incredibile intelligenza, non era mai stata in grado di esprimere tutto il suo potenziale fino a quando non intravide l’opportunità di approfittare del vorace appetito del Re per il buon vino, la buona compagnia e per gli uomini più affascinanti. George, ingenuamente bello e carismatico, si trova sotto i riflettori mentre la madre tesse le sue trame per arrivare al Re. Attraverso audaci intrighi e seduzioni, Mary e George si fanno strada fino al vertice della corte e diventano la famiglia più potente d’Inghilterra.

Ma mentre George aumenta il suo potere, il suo rapporto con la madre sarà spinto al limite. Dovrà dimostrare a se stesso che può essere definito da qualcosa di più della sua bellezza. Vorrà lasciare un segno nella storia, a prescindere dalle conseguenze.

Mary

Mary & George, la serie tv Sky, è ispirata alla vera storia di Mary Villiers, una donna in grado di manipolare il bellissimo e carismatico figlio George per sedurre il Re e ottenere immenso potere. Di umili origini, madre e figlio per conseguire ricchezze, titoli e un’enorme influenza alla corte inglese attraverso intrighi scandalosi e pericolosi giochi di potere. La posta è incredibilmente alta, con il ruolo dell’Inghilterra sulla scena globale minacciato dall’invasione spagnola e dai rivoltosi che scendono in strada per opporsi al nuovo re.

Pronta a non fermarsi davanti a nulla e armata di una spietata tempra, Mary coltiva la sua ascesa verso l’alto corrompendo politici, stringendo alleanze criminali e facendosi strada nei cuori dell’establishment inglese, facendoli suoi. Architettando, seducendo e persino uccidendo, Mary avrà in mente sempre e solo un unico obiettivo: il potere per la sicurezza economica della sua famiglia.

“Nella nostra storia, basata su quella reale, Mary Villiers è una donna che fa parte della media aristocrazia ed è la madre di quattro figli”, ha spiegato l’attrice Julianne Moore. “Non vive di certo nelle condizioni che lei reputa ideali per sé ed è in cerca di un modo per educare i suoi figli e sopravvivere ai problemi, soprattutto di natura economica. E l’unica soluzione che trova per andare avanti è quella di creare relazioni e rapporti con uomini potenti”.

Il poster italiano della serie tv Sky Mary & George.

George

George è il secondo figlio di Mary e non si può certo dire, quando lo vediamo per la prima volta, che sia un ragazzo raffinato. Ma la madre è scaltra nel vedere quanto potenziale sia insito in lui, nella sua bellezza e nel suo fascino, trasformandolo presto nel perfetto uomo del Rinascimento (lo manda a perfeziona i suoi modi in Francia con il portavoce parlamentare John Eliot) e usandolo per arrivare al letto di Re Giacomo I, attratto dagli uomini.

“Il rapporto tra madre e figlio è alquanto complicato all’inizio”, ha commentato Nicholas Galitzine. “George è alla ricerca dell’approvazione e dell’affetto materno, che non sono incondizionati, tutt’altro… è Mary a mettergli sulle spalle il peso della responsabilità di dover essere lui a provvedere alla famiglia”.

“Mary sa che insieme al figlio può dar vita a qualcosa di importante e unico. Ma, man mano che George acquista più influenza a corte, il loro rapporto prende una piega differente dando vita a una battaglia di volontà e potere”, ha aggiunto Moore. “C’è qualcosa di profondamente oltraggioso e di insolito in Mary, una donna che si muove in un contesto in cui a nessuna altra donna era possibile accumulare potere e ricchezza”.

George cattura, infatti, presto l’attenzione del re, sostituendo nel suo cuore il precedente compagna, Robert Carr, il Conte di Somerset. La sua ascesa è rapida: da coppiere reale, sale di grado nella nobiltà fino a essere insignito nel 1623 Duca di Buckingham, titolo che gli permette persino di far da mentore al figlio di Giacomo I, il futuro re Carlo I. Ma, come vedremo nella serie tv Sky Mary & George, diventare il favorito del re significa anche farsi vecchi e nuovi nemici… e George lo scoprirà sulla sua pelle.

Mary & George: Le foto

