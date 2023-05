La ragazza e l’ufficiale: Su Canale 5 una nuova serie tv turca tratta da una storia vera

L’amore impossibile tra un ufficiale turco e una nobildonna russa è al centro di La ragazza e l'ufficiale, la nuova serie tv turca destinata alla prima serata di Canale 5. Romanticismo, intrighi, ostacoli e Storia sono al centro del racconto scritto dalla nipote del vero protagonista.

Arriva su Canale 5 dal 9 giugno in prima serata la serie tv turca La ragazza e l'ufficiale con protagonisti gli attori Kıvanç Tatlıtuğ e Farah Zeynep Abdullah. Dramma epico compost in originale da 21 episodi suddivisi in due stagioni, adatta un romanzo bestseller di Nermin Bezmen e racconta la vera storia d’amore tra l’affascinante luogotenente Kurt Seyit, primogenito di un ricco proprietario terriero della Crimea di origine turca, e Sura Verjenskaya, la bella figlia di una nobile famiglia russa. Tuttavia, la loro storia d’amore non comincia con le più rosee aspettative: il padre di Kurt è da sempre convinto che il figlio debba sposare una ragazza turca e continuare la loro stirpe.

I due innamorati sono inizialmente separati dalla partenza in guerra di lui ma, ferito, Kurt torna a San Pietroburgo, dove nel frattempo è scoppiata la Rivoluzione. Dal momento che è un soldato dell’esercito dello Zar, né lui né il suo amore per Sura sono al sicuro nella Russia bolscevica. Contro i desideri delle loro famiglie, i giovani fuggono insieme affrontando un pericoloso viaggio attraverso il Mar Nero per cercare rifugio a Istanbul durante gli ultimi giorni dell’Impero Ottomano. Qui lotteranno per il loro amore non solo contro le volontà familiari ma anche contro le aspettative della società e gli eventi della Storia.

Amore, obblighi e senso del dovere

In ritardo di quasi dieci anni da quando è andata in onda in Turchia (e nel resto del mondo grazie a Netflix in alcuni Paesi e a Prime Video in altri), la serie tv La ragazza e l'ufficiale sbarca ora nel prime time di Canale 5 e ha tutte le carte in regola per affascinare gli spettatori italiani. Basata sul romanzo scritto dalla nipote del vero Kurt Seyit, la storia ha come sfondo la Prima guerra mondiale e segue il canovaccio, scontato ma mai banale, dell’amore osteggiato da una montagna di ostacoli.

Il primo degli ostacoli da superare è il padre di Kurt, intenzionato a far sposare al figlio una donna che condivida il suo stesso background e la sua stessa cultura, individuandola in Murka. In più, Pietro (Birkan Sokullu), il miglior amico di Kurt, complotta in gran segreto per separare i due innamorati per vendetta. E come se non bastasse l’insicurezza di Sura agisce come un continuo deterrente sulla felicità della coppia.

Ma l’amore non è il solo tema centrale della serie tv di Canale 5 La ragazza e l'ufficiale. Nel corso della storia, si susseguiranno aspetti inerenti alla cultura, agli obblighi familiari, all’amicizia, al dovere e all’onore. Sopravviverà l’amore di Kurt e Sura a tutto ciò?

Da una saga letteraria

A ispirare la serie tv di Canale 5 La ragazza e l'ufficiale è il romanzo scritto da Nermin Bezmen, la nipote del vero Kurt Seyit. “Ho iniziato le mie ricerche nel 1987 e mi ci sono voluti quattro anni interi per scoprire il più possibile sulle persone in questione e sul periodo storico in cui la storia è accaduta”, ha ricordato la scrittrice. Ne è venuta fuori una saga letteraria, i cui primi tre capitoli sono immediatamente schizzati in cima alle classifiche di vendita quando sono stati pubblicati uno dietro l’altro tra il 1992 e il 1994, suscitando l’attenzione di produttori cinematografici e televisivi.

“Sebbene l’idea di un adattamento mi entusiasmasse, avevo messo così tanto amore, affetto, passione e fatica, passando notti insonni e versando tante lacrime, che semplicemente non potevo affidare il racconto a qualcuno di cui non mi fidavo completamente”, ha ricordato Bezmen. “E, quindi, ho aspettato conservando la speranza che prima o poi qualche produttore l’affrontasse con il grande amore che meritava. E così è stato”.

Kıvanç Tatlıtuğ e Farah Zeynep Abdullah, i due protagonisti della serie tv di Canale 5 La ragazza e l'ufficiale.

Le ragioni di un successo planetario

La ragazza e l'ufficiale, la nuova serie tv di Canale 5, è stata un successo in tutto il mondo e a contribuire a tale risultato hanno contribuito diverse ragioni. La prima è sicuramente quella di avere un protagonista maschile, Kurt Seyit, incredibilmente affascinante, appassionato e tenero, che non prova vergogna nel mostrare i propri sentimenti o le proprie fragilità.

Una seconda ragione è da ricercare nella storia d’amore al centro del racconto, condita da dialoghi molto poetici e non sdolcinati. “Ho pianto molto per mio nonno Kurt e per Sura mentre scrivevo”, ha sottolineato Nermin Bezmen. “C’erano giorni e notti in cui non riuscivo a vedere nemmeno il foglio per via delle lacrime: il mio cuore e la mia anima erano a brandelli ma, nonostante il fardello, continuavo a scrivere. E più scrivevo più amavo la storia e volevo raccontarla: era come se a sussurrarmi le parole fossero loro due in persona”.

A portare fascino al racconto sono poi gli elementi che fanno riferimento, con accuratezza, alla cultura turca, compresi costumi e scenografia, e alla Rivoluzione russa, un contesto quest’ultimo raramente raccontato in televisione negli ultimi anni.

Non meno importante è, infine, il cast azzeccato con un gruppo di attori convincenti nei ruoli principali. Innanzitutto, l’attore protagonista Kıvanç Tatlıtuğ, considerato il Brad Pitt di Turchia per la sua bellezza e per la sua intensità, ma anche l’antagonista Birkan Sokullo.

