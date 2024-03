Su Sky è ora della notte dei serial killer – Clip in anteprima

A rriva su Sky Crime il ciclo di docufiction La notte dei serial killer, che ripercorre per diversi giovedì sera le storie di alcuni dei più efferati assassini seriali, le cui vicende hanno varcato i confini dei luoghi in cui sono avvenute.

Sky Crime propone in esclusiva dal 14 marzo La notte dei serial killer, un ciclo di docufiction dedicate ai serial killer più efferati della storia. Sul canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass e in streaming su Now, saremo introdotti nell’universo dei serial killer, mondo è sempre in bilico tra la luce del giorno e il buio della notte.

Il primo appuntamento è il 14 marzo alle ore 22:00 con Chi è il killer dello Zociaco, la storia dell’assassino la cui identità da sempre ha rappresentato un enigma per gli investigatori. Una nuova teoria propone un’ipotesi rivoluzionaria: e se il killer dello Zodiaco non fosse mai stato catturato perché, in realtà, non è mai realmente esistito?

Ed è di questo primo appuntamento che TheWom.it vi mostra subito una clip esclusiva.

Gli altri casi

Il ciclo Sky La notte dei serial killer prosegue poi con altre vicende da seguire con il fiato sospeso. Dal 21 marzo alle 22.00 è la volta di Il manifesto di un serial killer, docu-serie in 3 episodi che racconta la storia della scomparsa nel 1984 a San Francisco di Paul Cosner, la cui sparizione apre un inquietante capitolo di omicidi seriali. Al tempo, gli investigatori seguono le tracce fino a una remota capanna, dove scoprono un orrore inimmaginabile fatto di rapimenti, torture e omicidi di almeno 25 persone. La storia, tra indagini complesse e profili psicologici perturbanti, rivela l’atroce verità di due dei più spietati assassini nella storia della California.

Sempre nella splendida cornice Californiana e più specificatamente a Los Angeles dal 4 aprile alle 22.00 parte la docu-serie in 4 parti Gli strangolatori di Hillside. Los Angeles, 1977 diventa il teatro di alcuni brutali omicidi per strangolamento. La polizia, messa sotto pressione, si ritrova in una corsa contro il tempo a dover catturare il misterioso serial killer e salvaguardare la città.

Ultimo appuntamento su Sky Crime con La notte dei serial killer è Il mistero dei bambini perduti dal 18 aprile alle 22:00. Dagli Stati Uniti ci trasferiamo in UK negli anni ’60, periodo in cui cinque bambini vengono uccisi per mano di Ian Brady e Myra Hindley. La docu-serie in 3 puntate, segnata dalla marcata sofferenza delle mamme e dei genitori dei piccoli, è costituita da interviste inedite e dalla corrispondenza esclusiva della coppia di assassini, intervallate dalle lunghe ed estenuanti ricerche della polizia.

La notte dei serial killer: Le foto

