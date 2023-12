Su Netflix, Julia Roberts affronta l’apocalisse in un film inquietante

A rriva su Netflix il film Il mondo dietro di te, in cui Julia Roberts e la sua famiglia affrontano inquietanti ospiti e un blackout che sa di fine del mondo. Da un bestseller di Rumaan Alam, è prodotto dall’ex presidente degli States Barack Obama.

Netflix propone dall’8 dicembre il film Il mondo dietro di te. Inquietante thriller apocalittico scritto e diretto da Sam Esmail, il film Netflix Il mondo dietro di te conta sulle interpretazioni di Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke e Miha’la Herrold per raccontare la storia di due famiglie che lottano per la sopravvivenza mentre un inspiegabile blackout è in corso. Di una cosa tutti quanti sono certi: non si tornerà mai più alla normalità. La tecnologia è misteriosamente in tilt e i cerci intorno al nascondiglio delle due famiglie a Long Island si comportano in modo più che strano: che sia in corso la fine del mondo?

Il film Netflix Il mondo dietro di te si basa sull’omonimo romanzo dello scrittore Rumaan Alam, un bestseller pubblicato nel 2020. Alam funge anche da produttore esecutivo del titolo, insieme a Barack e Michelle Obama, Tonia Davis, Daniel M. Stillman e Nick Krishnamurtghy.

La trama del film

Nel film Netflix Il mondo dietro di te, Amanda (Julia Roberts) e il marito Clay (Ethan Hawke) affittano una lussuosa casa per il weekend con i loro figli, Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie). La loro vacanza viene presto sconvolta quando due estranei - G.H. (Mahershala Ali) e sua figlia Ruth (Myha’la Herrold) - arrivano di notte, portando notizie di un misterioso attacco informatico e cercando rifugio nella casa che sostengono essere la loro. Le due famiglie si confrontano con un imminente disastro che diventa sempre più terrificante minuto dopo minuto, costringendo tutti a venire a patti con il loro ruolo in un mondo in collasso.

I personaggi principali

Per capire quanto inquietanti siano le atmosfere che caratterizzano il film Netflix Il mondo dietro di te basta citare la scena in cui il tentativo di Clay di sistemare una televisione che non funziona viene interrotto da una vista inquietante. La casa è circondata da un branco di cervi silenziosi e immobili. Rose si avvicina un po' di più e gli animali, solitamente timidi, non si muovono. Bambi è tornato per vendicarsi? Qualcosa non va, ma nessuno ha idea di cosa stia succedendo esattamente.

Per entrare nelle dinamiche del film, conosciamone da vicino i personaggi principali.

Amanda (Julia Roberts)

Amanda Sandford è una direttrice pubblicitaria di New York City che ha disperatamente bisogno di staccare dal mondo reale e dalle persone che rendono la sua vita frenetica. Prenota così una vacanza in una splendida casa a Long Island con il marito e i due figli. Tuttavia, la sua beatitudine vacanziera viene presto rovinata quando i proprietari arrivano nel cuore della notte, cercando rifugio mentre è in corso un blackout. Anche se a volte può sembrare privilegiata e a volte miope, Amanda è una donna senza fronzoli che sa mettere da parte la sua testardaggine quando si tratta di proteggere la sua famiglia.

Sam Esmail, che aveva già diretto Julia Roberts nel 2018 nella serie tv Homecoming, sapeva immediatamente che 'Amanda era Julia'. “Julia ha la straordinaria capacità di canalizzare l'umanità da qualsiasi personaggio, indipendentemente da quanto siano simpatici o perfetti”.

"Amanda è semplicemente un personaggio estremamente impegnativo”, ha spiegato l’attrice. “È complicata e sorprendente, e il motivo principale per cui ho accettato questo ruolo, oltre al desiderio di lavorare di nuovo con Sam Esmail, è stata la sfida. Ci sono molte sottili sfumature nel renderla comprensibile, ma non troppo antipatica”.

G.H. (Mahershala Ali)

G. H. Scott è un consulente finanziario di New York City che si fida dei suoi istinti: i blackout che colpiscono la città potrebbero essere parte di qualcosa di più grande. Lascia quindi la città con la figlia Ruth e si dirige verso la loro casa vacanze. Lì, i due si trovano di fronte a una Amanda testarda che vuole che se ne vadano.

Clay (Ethan Hawke)

Clay Sandford è il marito di Amanda, un professore di media studies che è a suo agio nell'essere la controparte rilassata di una moglie molto determinata. Ma, quando salta la corrente, Clay è completamente impotente, trasformando la sua lotta per risolvere i problemi in una crisi.

“Clay come personaggio è così interessante perché rovescia tutto ciò che ti aspetteresti dal patriarca della famiglia', ha spiegato il regista Sam Esmail. “È il tipo di persona che di solito viene ritratto come l'eroe saldo e senza difetti della storia. Ma non è il suo caso”.

Ruth (Myha’la Herrold)

Ruth è la figlia venticinquenne di G.H. che non ha problemi a confrontarsi con gli adulti, sia che si tratti della evasività del proprio padre o della miopia di Amanda.

“Ruth è dipinta come una persona davvero sfacciata e eccessivamente sicura di sé, ma poi ci sono momenti silenziosi in cui le sue paure prendono il sopravvento. Myha’la ha la capacità di passare senza sforzo da un estremo all'altro, a volte da una scena all'altra, a volte da una parola all'altra”, ha commentato il regista.

Rose (Farrah Mackenzie)

Rose Sandford è la figlia minore di Amanda e Clay, il cui binge watch di Friends viene interrotto da un misterioso blackout.

Archie (Charlie Evans)

Archie Sandford è il figlio adolescente di Amanda e Clay. Preferisce stare per conto suo e rimanere nella sua bolla di videogiochi, stando spesso con le cuffie. Quando perdono tutti il segnale, Archie non può fare a meno di ossessionarsi su come restare connesso al mondo attraverso il suo telefono.

“Penso che Archie non sappia come relazionarsi. Ha le cuffie, gioca ai suoi videogiochi, è sempre sul suo telefono: è solo così che sa esistere”, ha evidenziato Esmail. Anche se il personaggio di Archie era stato originariamente scritto come un atleta, Esmail ha detto che dopo aver visto il self tape dell'attore Charlie Evans, qualcosa è scattato in lui. “Mi ha colpito quanto fosse diverso il suo Archie da quello che immaginavo”.

Danny (Kevin Bacon)

Danny è un costruttore locale che ha lavorato alla casa di G.H. È anche un sopravvissuto meglio attrezzato dei Sandfords per affrontare una potenziale crisi.

“'Kevin ha trasformato ciò che avrebbe potuto essere lo stereotipo di un cospiratore armato in un uomo di famiglia deciso a proteggere i suoi cari a ogni costo”, ha commentato Esmail. 'È sempre un compito ingrato giocare con gli archetipi, ma Kevin sapeva esattamente quanto spingersi e quanto tirarsi indietro, dando vita a Danny con molto più tridimensionalità di quanto avrei potuto mai immaginare”.

