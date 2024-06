Perché Ghost su Canale 5 è un film indimenticabile

R itorna in prima serata su Canale 5 uno dei film diventati il simbolo degli anni Novanta: Ghost – Fantasma. Abbiamo provato a individuare le ragione del perché sia diventato un cult.

Canale 5 propone la sera del 20 giugno un classico del cinema moderno: Ghost - Fantasma, un film del 1990 diretto da Jerry Zucker. Racconta la storia d'amore tra Sam Wheat e Molly Jensen, una giovane coppia felice che vive a New York interpretata da Patrick Swayze e Demi Moore. La loro vita viene sconvolta quando Sam viene ucciso durante una rapina.

Tuttavia, l'amore tra Sam e Molly non finisce con la morte. Sam rimane sulla Terra come fantasma, invisibile ai vivi ma in grado di interagire con Molly attraverso una medium, l’indimenticabile Oda Mae Brown, impersonata da Whoopi Goldberg. Insieme, Sam e Molly cercheranno di scoprire chi ha ucciso Sam e di fare giustizia. Sam dovrà anche imparare a vivere come fantasma e a trovare un modo per comunicare con Molly, nonostante la sua nuova condizione.

Il film di Canale 5 Ghost – Fantasma è un mix di romanticismo, thriller e fantasy, con elementi soprannaturali che lo rendono unico nel suo genere. Ha anche vinto due premi Oscar e ha avuto un enorme successo al botteghino, diventando uno dei titoli più iconici degli anni '90. Cerchiamo di individuare il perché.

L’importanza del film

Viaggiamo per un attimo indietro nel tempo e arriviamo nel 1990, un'epoca senza smartphone, TikTok o meme virali. Un'epoca in cui il cinema era magia pura, capace di farci sognare, ridere e piangere. In quell'anno, uscì un film che ha segnato un'intera generazione, che Canale 5 ripropone: Ghost - Fantasma.

Ghost - Fantasma è così importante? Fondamentalmente, perché è una storia d'amore che sfida la morte, un racconto commovente che ci ricorda il potere dell'amore vero. Sam e Molly sono due giovani innamorati che vivono una vita perfetta, fino a quando Sam viene ucciso in una rapina. Ma l'amore non muore mai, e Sam ritorna come fantasma per proteggere Molly e aiutarla a trovare l'assassino.

Ma Ghost - Fantasma non è solo una storia d'amore, è anche un film pieno di emozioni. Ci fa ridere con le gag di Oda Mae Brown, la medium che aiuta Sam a comunicare con Molly. Ci fa piangere con la scena finale, quando Sam e Molly si salutano per l'ultima volta. E ci fa riflettere sul senso della vita e della morte.

Tuttavia, è importante anche per altri motivi non secondari. Ha fatto, ad esempio, conoscere al mondo la ceramica e la sua lavorazione: chi non ricorda la scena in cui Sam insegna a Molly a modellare l'argilla? Un momento romantico e sensuale che ha ispirato molti a provare questa forma d'arte, a volte anche con risultati paradossali e divertenti. Ha poi lanciato definitivamente la carriera di Whoopi Goldberg, che ha vinto un Oscar per il suo ruolo di Oda Mae Brown, diventando una delle prime donne afroamericane a ricevere questo premio.

E, cosa non meno fondamentale, ha portato sul grande schermo la canzone Unchained Melody, la bellissima ballad di Righteous Brothers che è diventata un'icona della musica romantica grazie al film.

Il poster del film di Canale 5 Ghost - Fantasma.

Al di là della storia d’amore

Ghost – Fantasma, proposto da Canale 5, è un film che ha superato il tempo. La sua storia d'amore universale, le sue emozioni sincere e la sua colonna sonora indimenticabile continuano a commuovere e ispirare generazioni di spettatori. Tuttavia, oltre alla storia d'amore tra Sam e Molly, Ghost - Fantasma vanta una trama ricca di colpi di scena e personaggi indimenticabili:

Un mistero da risolvere

Sam non è solo un fantasma innamorato, ma anche un detective in cerca della verità. Il suo obiettivo è scoprire chi lo ha ucciso e fare giustizia, aiutato da Molly e Oda Mae.

Un'amicizia inaspettata

Tra Sam e Oda Mae, la medium eccentrica e stravagante, si crea un'improbabile amicizia. Insieme, impareranno a collaborare e ad aiutarsi a vicenda, nonostante le loro differenze.

Un tocco di commedia

Nonostante i temi seri, Ghost - Fantasma non si prende troppo sul serio. Le gag di Oda Mae e le interazioni tra Sam e Molly come fantasma offrono momenti di leggerezza e comicità.

Personaggi complessi e ben sviluppati

Sam Wheat (Patrick Swayze): Un uomo amorevole e premuroso, devoto a Molly. La sua morte lo trasforma in un fantasma protettivo e determinato a fare giustizia.

Molly Jensen (Demi Moore): Una donna forte e indipendente, devastata dalla perdita di Sam. Il suo amore per lui le dà la forza di andare avanti e aiutarlo a risolvere il mistero della sua morte.

Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg): Una medium eccentrica e perspicace, che aiuta Sam a comunicare con Molly e a usare i suoi poteri per risolvere il caso.

Temi profondi e universali

L'amore eterno: Il film celebra la forza dell'amore vero, che trascende anche la morte. Sam e Molly dimostrano che il loro amore è più forte di qualsiasi ostacolo, anche la morte.

La perdita e il dolore: Ghost - Fantasma affronta con delicatezza il tema della perdita e del dolore. Il film mostra come Sam e Molly affrontano il loro dolore in modi diversi, ma entrambi trovano conforto nel loro amore reciproco.

La seconda possibilità: Il film offre una visione della vita dopo la morte e della possibilità di redenzione. Sam ha la possibilità di rimediare ai suoi errori e di aiutare Molly a trovare la felicità, anche se è solo un fantasma.

