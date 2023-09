Gen V: Arriva su Prime Video la serie tv spin-off di The Boys

T ra le serie tv più attese dell’anno, Gen V è pronta a sbarcare su Prime Video con i suoi otto episodi, nell’attesa della quarta stagione della serie madre The Boys. Prepariamoci a conoscere una nuova generazione di futuri supereroi.

Debutta in esclusiva su Prime Video il 29 settembre la serie tv Gen V. Composta da otto episodi (il gran finale è previsto il 3 novembre), Gen V è ambientata nel mondo diabolico della serie tv (sempre Prime Video) The Boys ed espande l’universo della Godolkin University, il prestigioso college per soli supereroi dove gli studenti si esercitano per diventare una nuova generazione di eroi, preferibilmente con sponsorizzazioni lucrative. Non tutti, però, scelgono la strada della corruzione.

Oltre al classico caos universitario, oltre alla ricerca della propria identità e alle feste, questi ragazzi si troveranno ad affrontare situazioni letteralmente esplosive. Mentre si contendono popolarità e buoni voti, è chiaro che la posta in gioco è molto più alta quando sono coinvolti dei super poteri. Quando il gruppo di giovani dai poteri soprannaturali scopre che qualcosa di più grande e sinistro sta succedendo a scuola, saranno messi alla prova: sceglieranno di diventare gli eroi o i cattivi delle loro storie?

Il gruppo dei futuri supereroi

La serie tv di supereroi di grande successo The Boys espande il suo universo su Prime Video con uno spin-off molto atteso, Gen V, che introduce la prossima generazione di "Supes" presso la prestigiosa Godolkin University. A differenza dei "supereroi" egoisti e profondamente corrotti della serie originale, questi giovani hanno il potenziale per fare del bene, naturalmente con redditizi tornaconti.

Al centro del racconto della serie tv Prime Video Gen V c’è Marie Moreau, una matricola di 18 anni interpretata da Jaz Sinclair, che ha la capacità di controllare e rendere arma il proprio sangue. Andre Anderson (Chance Perdomo), con poteri magnetici, è destinato a prendere il nome da supereroe di suo padre, Polarity. Nel gruppo c'è anche il miglior amico di Andre, Luke Riordan, noto come Golden Boy (interpretato da Patrick Schwarzenegger), che può controllare il fuoco, oltre alla compagna di stanza di Marie, Emma Meyer, soprannominata Little Cricket (interpretata da Lizzie Broadway), per la sua capacità di rimpicciolirsi enormemente.

Il poster italiano della serie tv Prime Video Gen V.

Per il bene o per il male

La lotta per i buoni voti e la popolarità è ad alto rischio, poiché gli studenti della serie tv Prime Video Gen V competono per essere i primi della scuola e un posto nel team d’élite conosciuto come "The Seven". Ma quando scoprono qualcosa di sinistro in corso a Godolkin e vengono messi alla prova, da che parte si schiereranno? Da quella dei buoni o da quella dei cattivi?

"Se vuoi diventare un supereroe di successo e arrivare a far parte dei 'Seven', devi passare attraverso Godolkin perché è così che ottieni il tuo posto, la tua formazione e la tua acclamazione", ha sottolineato Jaz Sinclair. "È come una scuola per aspiranti supereroi".

Il cast include anche Maddie Phillips nel ruolo della fidanzata di Luke, Cate Dunlap; Asa Germann nel ruolo del turbato Supe Sam; e London Thor e Derek Luh interpretano entrambi Jordan Li, che può assumere sembianze sia maschili sia femminili.

Shelley Conn, nota per Bridgerton, interpreta Indira Shetty, il preside dell'università, che è gestita dal conglomerato Vought International. "A Godolkin esistono due principali fazioni che concorrono mentre aspirano a diventare supereroi adulti", ha sottolineato Conn. "Una è composta da una sorta di celebrità o influencer, e l'altra da seri combattenti del crimine. Ma il sistema di classifiche si basa su punti sui social media; quindi, tutto diventa puramente una questione di gradimento e popolarità".

Gen V è ambientato contemporaneamente alla quarta stagione di The Boys, che uscirà quando sarà finito lo sciopero degli sceneggiatori negli Stati Uniti. I fan possono aspettarsi di vedere apparire personaggi dall'originale nello spin-off, tra cui il leader di Vought, Ashley Barrett (interpretato da Colby Minife), e Reggie Franklin (interpretato da Jessie T. Usher), noto come A-Train. Ma una star in particolare ha dato dei consigli ai nuovi protagonisti. "Jack Quaid (Hughie Campbell) ci ha detto di restare uniti", ha svelato Sinclair. "Parlava del cast come di una vera famiglia ed è una sensazione che abbiamo avvertito anche noi stando".

Gen V: Le foto della serie tv 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 13/18 14/18 15/18 16/18 17/18 18/18 PREV NEXT