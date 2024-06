Omicidi, tango e amore nel film di Rai 2

D etective a passo di danza è il film trasmesso da Rai 2 che coniuga commedia romantica e giallo sullo sfondo di Malta, di un caso da risolvere sotto copertura e una gara di ballo ad alta tensione.

Rai 2 propone in prima visione tv il 26 giugno il film Detective a passo di danza. Diretto da Stefan Scaini e prodotto da Hallmark, racconta la storia di una detective che viene mandata sotto copertura a indagare sull’omicidio di un importante manager a Malta alla vigilia di un concorso di danza. C’è però un problema di non poco conto: Bailey non sa ballare e per apparire convincente è costretta a prendere lezioni di ballo dal carismatico Sebastian. Ma, con un killer ancora a piede libero e una lista di sospetti sempre più lunga, tra un passo e l’altro Bailey dovrà risolvere quanto prima il caso.

Mix di commedia romantica e giallo, il film di Rai 2 Detective a passo di danza ha per protagonisti gli attori Lacey Chabert, già star della saga Il velo nuziale, e Will Kemp.

La trama del film

Nel film di Rai 2 Detective a passo di danza, Lacey Chabert interpreta la detective Constance Bailey, una rigorosa osservatrice delle regole che ha difficoltà a collaborare con gli altri. Tuttavia, tutto cambierà quando le verrà assegnato il compito di risolvere un misterioso omicidio. La vittima è il CEO della Aston International, una grande compagnia di ballo, assassinato pochi giorni prima di un evento annuale in cui i dipendenti si vestono eleganti e concorrono in una sontuosa gara di ballo. Per risolvere il caso, la detective Bailey deve indagare sotto copertura ma non è la sola difficolta a cui deve andare incontro.

Constance non solo deve fingere di essere una nuova dipendente di Aston, ma anche di essere un'esperta ballerina di sala. Fortunatamente, avrà al suo fianco l'istruttore di ballo Sebastian, che fingerà di essere suo marito. Cosa potrebbe andare storto? Beh, Sebastian, un ex attore, potrebbe vedere questo ruolo sotto copertura come un'opportunità per soddisfare il suo desiderio di esibirsi. E con la lista dei sospettati che cresce a ogni nuovo dirigente che incontrano, Constance dovrà rimanere concentrata sul caso e non lasciarsi distrarre dal fascino britannico del suo partner di ballo. C'è un omicidio e un potenziale takeover aziendale di cui occuparsi!

Il poster del film di Rai 2 Detective a passo di danza.

Una coppia collaudata

La natura fuori controllo della missione sotto copertura, ambientata nell'alta società, del film di Rai 2 Detective a passo di danza ricorda Miss FBI con Sandra Bullock mentre la località esotica e diverse dinamiche fanno andare la mente all’altrettanto divertente Spy di Paul Geig.

Lacey Chabert, oramai a tutti gli effetti volto Hallmark, è fantastica come al solito ma il film rappresenta soprattutto un'opportunità per Will Kemp di dare il massimo. E l’attore ripaga le aspettative, recitando e ballando in maniera credibile.

L’ironia segna la storia dall’inizio alla fine. Già dal primo incontro tra detective Bailey e Sebastian è chiaro come andrà a finire ma non si può non ridere di fronte al tentativo di lui di impressionare la detective: “Detective! Oh, adoro i detective, sì. Io e zia Vera li guardavamo tutti: Starsky e Hutch, Miss Marple, Perry Mason, sì. Ho persino interpretato un detective. Sono un po' un esperto di detective in realtà". La risposta di Constance è da manuale: "Oh, fantastico, Colombo, ma mi serve solo una lezione di ballo molto veloce".

Chabert e Kemp, che in passato hanno già recitato insieme, hanno sviluppato una chimica naturale e veloce che permette loro di scambiarsi battute divertenti e coinvolgenti. E, a differenza di altri prodotti simili, sono per la prima volta alle prese con una produzione che possiamo definire ad alto budget: una location internazionale, molti figuranti in abiti da sera e un inseguimento in auto per le stradine di Malta con Chabert e Kemp su scooter abbinati. Inoltre, non manca il romanticismo, in particolare in una scena in cui Sebastian insegna a Constance come ballare il tango, con l'acqua alle caviglie e il sole al tramonto.

