Su Prime Video arriva un film divertente con Eddie Murphy che salva il Natale

L a stagione delle feste è già in corso e Prime Video ci fa vivere tutta la magia del Natale con il film Buon Natale da Candy Cane Lane. Protagonista è quel mattacchione di Eddie Murphy, all’ennesima potenza.

Arriva su Prime Video dal 1° dicembre il film Buon Natale da Candy Cane Lane, in cui per la prima volta Eddie Murphy è protagonista di un film delle feste. Sembra strano anche scriverlo, dal momento che uno dei film tradizionalmente proposti per il Natale è il mitico Una poltrona per due, curiosamente non nato per le festività natalizie.

Per il film Prime Video Buon Natale da Candy Cane Lane, Murphy ritrova il regista Reginald Hudlin e il produttore Brian Grazer, con cui aveva già lavorato nel 1992 per Il principe delle donne. La sceneggiatura del film è, invece, firmata da Kelly Younger, che si è ispirata ai suoi ricordi d’infanzia durante il periodo delle feste natalizie a Candy Cane Lane, a El Segundo in California.

La trama del film

Nel film Prime Video Buon Natale da Candy Cane Lane, Eddy Murphy veste i panni di un uomo la cui unica missione è quella di vincere il concorso annuale del suo quartiere per la casa con la miglior decorazione natalizia. Dopo che Chris (Eddie Murphy) stringe inavvertitamente un accordo con un’elfa birichina di nome Pepper (Jillian Bell) per avere più chance di vittoria, quest’ultima lancia un incantesimo che porta in vita i “12 giorni di Natale” creando scompiglio in tutta la città.

Con il rischio di rovinare le feste a tutta la sua famiglia, Chris, sua moglie Carol (Tracee Ellis Ross) e i loro tre figli devono imbarcarsi in una corsa contro il tempo per riuscire a spezzare l’incantesimo di Pepper, combattere subdoli personaggi magici e salvare il Natale per tutti.

Il poster del film Prime Video Buon Natale da Candy Cane Lane.

Un Natale da salvare

Eddie Murphy, leggenda della commedia, ha vissuto una vera e propria rinascita negli ultimi anni, grazie al successo di Il principe cerca figlio, sequel del fortunatissimo Il principe cerca moglie, e della commedia romantica You People, targata Netflix. Ma, nonostante una pausa negli anni 2010, la star sessantaduenne non considera il suo un ritorno. "Faccio film da 40 anni, dicono che sto tornando", ha scherzato Murphy, che ha raggiunto la fama negli anni '80 con film come Beverly Hills Cop e l’ormai leggendario Una poltrona per due. "Ho interpretato di tutto, dal somaro al professore. Sono stato un poliziotto, sono stato un ladro e sono stato un dottore che parla con gli animali".

Tuttavia, dal 1° dicembre, lo vedremo in un altro ruolo quando su Prime Video arriverà il film Buon Natale da Candy Cane Lane. Qui, interpreta infatti Chris Carver, un padre ossessionato dal Natale al punto da chiamare i suoi figli Holly, Joy e Nick. Ma, proprio mentre Chris si prepara al suo periodo preferito dell'anno, viene licenziato dal lavoro, circostanza che lo spinge a impegnarsi al massimo nel concorso di decorazioni natalizie del suo quartiere, soprattutto perché c'è in palio un enorme premio in denaro.

Le sue sculture di legno intagliate a mano sembrano, però, non essere all'altezza dei fastidiosi gonfiabili dei vicini. Motivo per cui Chris stringe un patto con un’elfa birichina di nome Pepper (Jillian Bell), che porta in vita i "12 giorni del Natale" nel giardino di Chris. Ma con sei oche che depongono ovunque per la strada e sette cigni che nuotano nella piscina di Chris, Pepper finisce con il gettare nel caos l’intero quartiere. Riuscirà Chris a rompere l'incantesimo e salvare il Natale?

"Non vedo l'ora che il mondo veda Buon Natale da Candy Cane Lane", ha dichiarato il regista Reginald Hudlin. "Eddie e l’intero cast portano davvero il divertimento nelle case. Ma si è mai visto un film natalizio del genere, con scene spaventose, inseguimenti in auto e persino kung fu".

Il cast del film include anche Tracee Ellis Ross nel ruolo della moglie di Chris, Carol, mentre Nick Offerman, Robin Thede e Chris Redd interpretano tutti minuscoli ornamenti natalizi. "Sono vittime della vendetta di Pepper", ha spiegato Hudlin. "Sono stati trasformati in ornamenti viventi di vetro e sembrano personaggi vittoriani".

Il film Prime Video Buon Natale da Candy Cane Lane arriva poco prima che Murphy riprenda il suo ruolo di Axel Foley, nel prossimo film della saga di Beverly Hills Cop in arrivo su Netflix nel 2024. Ma c'è un altro personaggio che Murphy adorerebbe riprendere. "Farei un altro Shrek senza pensarci due volte. Amo Ciuchino", ha rivelato a proposito del personaggio che ha doppiato. "Hanno fatto un film sul Gatto con gli Stivali ma secondo me dovrebbero fare un film su Ciuchino, sicuramente molto più divertente. Non fraintendetemi, amo il Gatto con gli Stivali ma non mi fa ridere quanto Ciuchino!".

Buon Natale da Candy Cane Lane: Le foto del film 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 PREV NEXT