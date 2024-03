D al nulla al successo senza mai perdere di vista fede, perseveranza e amore: è questa a grandi linee la storia che fa da sfondo al film Netflix American Underdog - Non mollare mai. Con protagonisti Zachary Levi e Anna Paquin.

Netflix propone il 25 marzo il film in prima visione assoluta American Underdog – Non mollare mai. Diretto dai fratelli Andrew e Jon Erwin, racconta la vera storia di Kurt Warner (Zachary Levi), passato dal riempire gli scaffali di un supermercato al divenire due volte campione della NFL e quaterback di fama.

L’ascesa di Warner è ripercorsa a partire dalla numerose sfide e battute d’arresto vissute negli anni, elementi che avrebbero potuto fargli mettere da parte il sogno di diventare un giocatore professionista di football. Anche quando i suoi obiettivi sembravano irraggiungibili o impossibili, la moglie Brenda (Anna Paquin) e il resto della famiglia non gli hanno mai fatto mancare sostegno e incoraggiamento, spronandolo a tirar fuori la forza che era in lui.

Una storia universale

Basato sul libro All Things Possible scritto dallo stesso Kurt Warner, il film Netflix American Underdog – Non mollare mai propone una storia edificante che dimostra che tutto è possibile quando si ha fede, famiglia e determinazione dalla propria. “In molti pensano che la mia sia la classica storia di un ragazzo che dal nulla è diventato qualcuno”, ha commentato Warner. “In parte, lo è ma ci sono moltissimi altri fattori in gioco, compreso il legame che ho costruito e mantenuto del tempo con mia moglie Brenda: niente di tutto quello che mi è accaduto sarebbe stato possibile senza lei, il suo sostegno e la sua perseveranza”.

“Come tantissime altre persone, io e Brenda abbiamo dovuto lottare e affrontare difficoltà. Ecco perché vorrei che il film trasmettesse a tutti la forza per non smettere mai di sognare, la voglia di cercare il sostegno degli altri, il coraggio di concentrarsi su ciò che realmente conta nella vita e la consapevolezza di non festeggiare solo i risultati ma anche lo scopo raggiunto”.

“Il football non è il solo campo in cui Warner si è dimostrato un campione”, ha aggiunto il regista Andrew Erwin. “Kurt è un campione a prescindere per come ha affrontato ogni contraccolpo, ha cementato l’amore della sua vita e ha raggiunto ogni suo obiettivo: la sua è una storia in cui tutti possiamo identificarci. Chiunque potrà apprezzarne umiltà, forza interiore, fede, grazia e attenzione a ciò che conta davvero nella vita”.

La vera storia di Kurt Warner

Al centro del film Netflix American Underdog – Non mollare mai c’è dunque la figura di Kurt Warner. Ma qual è la sua vera storia?

Warner ha avuto un inizio di carriera difficile e ha dovuto affrontare numerose sfide prima di raggiungere il successo nella NFL. Ha iniziato la sua carriera come quarterback della Northern Iowa University, ma non è stato selezionato durante il draft della NFL. Ha iniziato la sua carriera professionistica con l’arena football, dove ha giocato per diverse squadre e ha vinto due titoli.

Warner ha poi firmato con la squadra NFL dei Green Bay Packers come riserva nel 1994, ma è stato tagliato prima dell’inizio della stagione. Ha trascorso i successivi tre anni come assistente di magazzino presso un negozio di alimentari in Iowa, mentre continuava a giocare nell’arena football.

Nel 1998, Warner ha avuto finalmente l’occasione di giocare nella NFL con la squadra degli St. Louis Rams. Nonostante fosse stato scelto come secondo quarterback, ha potuto giocare dopo che il titolare si è infortunato. Warner ha colto l’occasione al volo, guidando la squadra a un record di 13-3 e alla vittoria del Super Bowl XXXIV.

Warner ha continuato a giocare con i Rams per alcuni anni, ma ha poi trascorso del tempo con altre squadre, tra cui i New York Giants e gli Arizona Cardinals. Ha avuto ancora successo con i Cardinals, portando la squadra al Super Bowl XLIII e guadagnandosi il titolo di MVP della partita.

In sintesi, Kurt Warner ha dovuto affrontare numerose sfide prima di raggiungere il successo nella NFL, ma la sua perseveranza e la sua abilità nel gioco gli hanno permesso di diventare uno dei quarterback di maggior successo nella storia della lega.

Nel 1997 ha sposato Brenda Carney Meoni, che aveva incontrato durante il suo periodo di inattività dalla NFL. La coppia ha cinque figli insieme. Brenda è stata una grande sostenitrice di Kurt durante la sua carriera, e i due hanno fondato insieme la Kurt Warner’s First Things First Foundation, che si occupa di aiutare le famiglie bisognose e le persone con disabilità.

L’attore Zachary Levi e il vero Kurt Warner.

I protagonisti

Nel film Netflix American Underdog – Non mollare mai, Kurt ha il volto dell’attore Zachary Levi. “È stata una bella sfida entrare nei panni di Kurt Warner: non avevo mai interpretato un giocatore della NFL e ho dovuto per tre mesi e mezzo sottopormi a una rigida preparazione atletica. Ho avuto anche la possibilità di trascorrere del tempo con Warner e apprezzarne lati privati che non tutti non possono conoscere”, ha sottolineato l’attore.

Brenda, la moglie di Kurt, è invece interpretata dal premio Oscar Anna Paquin. “Brenda è una sopravvissuta”, ha spiegato l’attrice. “Da ex marine che ha affrontato alcune sfide incredibili, ha l’aspetto da dura ma è una tra gli esseri umani più dolci e gentili del mondo. Abbiamo chiacchierato a lungo su Facetime e ho realizzato quanto sia fantastica la sua relazione con il marito, da sempre basata sulla sincerità e il sostegno reciproco”.

Il cast principale del film Netflix American Underdog – Non mollare mai è poi completato dagli attori Dennis Quaid (è il leggendario coach Dick Vermail), Chance Kelly (è il coordinatore sportivo Mike Martz), Ser’Darius Blain (è Mike Hudnutt, amico di Kurt) e Bruce McGill (è Jim Foster).

