S u TikTok, l'hashtag #almondmom continua a raccogliere video in cui giovani donne fanno notare i condizionamenti subiti da madri ossessionate dalla forma fisica: vediamo da dove è nato il termine, e perché è poco sano

Le chiamano “almond mom”, “mamme mandorla”, e su TikTok sono diventate, loro malgrado, un trend. Che non celebra tanto la loro dolcezza, come il soprannome potrebbe far pensare, ma critica apertamente uno stile di vita caratterizzato da un’estrema attenzione alla forma fisica, che promuove regimi alimentari restrittivi, allenamenti intensivi, integratori e l’ormai sin troppo abusato “detox”. Stile di vita che spesso viene tramandato (in alcuni casi imposto) ai figli, alle figlie femmine nello specifico, nel tentativo di conformarle a stereotipi e ideali di bellezza che ormai da tempo vengono definiti poco sani e irreali.

Chi sono le almond mom e perché si chiamano così

Su TikTok sono ormai centinaia i video accompagnati dall'hashtag #almondmom, tutti ispirati a un evento specifico, noto agli appassionati del reality di Netflix “The Real Housewives of Beverly Hills”: tra i protagonisti c’è l'ex modella Yolanda Hadid, mamma di Gigi e Bella, e proprio nel corso di una puntata la si sente consigliare a Gigi, oggi una tra le top model più famose in circolazione, di mangiare delle mandorle come snack e di masticarle a lungo e lentamente per saziarsi.

“Mi sento debole, in tutto il giorno ho mangiato solo mezza mandorla”, dice una Gigi Hadid 17enne alla madre davanti alle telecamere del reality, “Mangiane altre due e mastica bene”, risponde Yolanda. In quegli anni Gigi si affacciava alle passerelle, fortemente criticata per forme considerate non appropriate al mondo della moda - leggi: troppo morbide - e agli spettatori non è sfuggito il modo in cui la madre, in passato modella piuttosto famosa, le ha implicitamente sconsigliato di controllarsi e tenersi la fame. E anche la sensazione di debolezza.

Dichiarazioni che hanno scatenato una valanga di proteste, identificate come il manifesto di una tipologia di madre che mette il benessere dei figli in secondo piano prediligendo l’aspetto fisico. Madri ossessionate, che trasmettono questa ossessione alle figlie senza tenere conto dei rischi che questo messaggio potrebbe comportare, in primis lo sviluppo di disturbi alimentari e altri disagi psicologici (di cui, tra l’altro, Bella Hadid ha dichiarato di avere sofferto).

Gwyneth Paltrow, antesignana delle “almond mum”

A Yolanda Hadid si accompagna, nella categoria delle almond mum, Gwyneth Paltrow. A cinquant’anni l’attrice premio Oscar, che nell’ormai lontano 2008 ha fondato il suo sito di lifestyle “Goop” e che non ha mai nascosto i regimi estremi che segue per mantenersi in forma, è tornata a far discutere dopo la diffusione di un estratto della registrazione del podcast “The Art of Being Well with Dr. Cole”. Nel video, Paltrow racconta con dovizia di particolari la sua “wellness routine”: a pranzo brodo, solitamente di pollo e a cena dieta paleo (quella, per capirci, che elimina carboidrati, latticini e zuccheri), quest’ultima consumata rigorosamente presto per poter seguire la regola del digiuno intermittente, ovvero niente cibo per 16-18 ore. E poi iniezioni di vitamine, pilates, sauna a infrarossi, dry brushing (ovvero il rituale di spazzolarsi a secco per eliminare le cellule morte e stimolare la circolazione sanguigna) e chi più ne ha più ne metta.

Le dichiarazioni dell’attrice non sono ovviamente passate inosservate, soprattutto su TikTok, il social preferito dalla Gen Z, une generazione estremamente consapevole dei rischi rappresentanti dal promuovere stili di vita e regimi alimentari all’insegna degli eccessi, finalizzati soltanto a tenere sotto controllo peso e segni del tempo. È qui che il video di Paltrow è stato subissato di commenti critici, ed è sempre qui che vengono condivisi quelli in cui si “smascherano” le almond mom, ovvero quelle madri ossessionate dalla forma fisica, che premono sulle figlie affinché abbraccino il loro stesso stile di vita e le loro abitudini.

Le almond mum e i rischi della diet culture

Le almond mom sono quindi diventate, senza esserne del tutto consapevoli, rappresentanti della diet culture, ovvero rappresentanti di uno stile di vita totalmente incentrato sulle restrizioni alimentari, che in alcuni casi degenerano in vere e proprie privazioni, e sulla stigmatizzazione del cibo e di alcuni specifici alimenti (come per esempio la pasta, o i dolci).

La diet culture, sottolineano gli esperti, può provocare seri danni soprattutto tra le adolescenti, per cui la forma fisica e la lotta ai chili di troppo e al grasso possono diventare un’ossessione causando l’insorgere di disturbi alimentari come anoressia e bulimia. A questo si aggiungono le ricadute a livello sociale e relazionale in ragazzi e ragazze spinti a cercare e perseguire la perfezione attraverso diete, rinunce, allenamenti ossessivi e trattamenti di bellezza.

I video accompagnati dall’hashtag #almondmom servono proprio a mettere in luce tutti gli aspetti negativi della diet culture, e i modi in cui alcune madri contribuiscono all’insorgere di disagi nei figli: c’è chi ricorda che «ho scoperto solo a 12 anni che nella pasta ci andava il sale, e che si poteva usare un intero barattolo di sugo e non la forchetta sporcata».

Ancora, c'è chi mostra il frigorifero riempito con verdure, yogurt e altri alimenti salutari definendolo, appunto, "il frigo della tua almond mom". E per quanto non ci sia nulla di sbagliato nel promuovere uno stile di vita sano, molto più rischioso è, invece, il condizionamento che la figura genitoriale può operare su una giovane donna imponendo di concentrarsi sul raggiungimento e mantenimento di una determinata forma fisica.