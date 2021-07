I l tema del body positive è sempre più sentito: ecco 10 vip nazionali ed internazionali che si sono schierate.

Tante le VIP che si schierano dalla parte del Body Positive. La verità non è quella che vediamo sulle copertine e sui social: a dichiararlo sono numerose influencer e VIP che hanno fatto della #BodyPositivity una vera e propria bandiera; in Italia come all’estero sono tante le voci femminili che hanno portato supporto alla battaglia dell’accettazione di se stesse senza filtri.

Da Clio Make Up a Chiara Ferragni, da Arisa ad Alessia Marcuzzi, fino all’autorevole voce di Laura Brioschi, modella e influencer che ha fatto della battaglia per l’accettazione di ogni tipologia di corpo un vanto. Le voci non si alzano solo in Italia però, sono tanti i volti dello Star System di tutto il mondo che si schierano a favore dell’accettazione.

Arisa

Tra le 10 vip che si stanno battendo per il body positive c’è Arisa. La talentuosa voce italiana fresca dall’esperienza di Amici ha sempre utilizzato i propri social per dare messaggi importanti. La cantante non ha perso occasione di mostrare il proprio corpo proclamando l’amore per le curve.

Accompagnata dalla didascalia “sono un albero di arance, un panino al latte, una dea”, la cantante riesce a conquistare decine di migliaia di like fregandosene delle critiche e aiutando molte donne a comprendere che tutto ciò che si vede online non corrisponde sempre alla realtà.

Chiara Ferragni

Quando c’è una campagna sociale lei è sempre presente: stiamo parlando di Chiara Ferragni, influencer, imprenditrice e neo mamma di Vittoria. La giovane che muove le masse ha mostrato il proprio corpo post partum e si è messa a nudo raccontando le proprie insicurezze.

Perché essere mamma, indipendentemente dalla taglia e dal corpo di partenza, segna e cambia. Questa è solo l’ultima delle volte in cui Chiara Ferragni si è schierata dalla parte del movimento di Body Positive: lo aveva già fatto per sostenere la sorella Valentina ma anche mostrando se stessa senza filtri in costume da bagno.

Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada, celebre presentatrice e attrice ha fatto il giro del web ai tempi di Zelig quando da neo mamma è stata accusata da una collega di aver preso troppo peso.

Con un sorriso genuino e foto senza filtri ha continuato ad utilizzare i social e i media durante le interviste per promuovere l’accettazione del proprio corpo.

Elodie

È una delle cantanti più amate del momento: la star uscita dal talent Amici e nota per il legame con il cantante Marracash ha raccontato più volte di essere stata vittima di body shaming. L’ultimo episodio rivelato dalla cantante riguarda il Festival di Sanremo.

Sembrerebbe che Marco Masini le abbia rivolto delle critiche poco carine riguardo il suo peso, chiedendole da quanto non mangiasse. Elodie anche sui social mostra la sua bellezza naturale e non manca di raccontare episodi di questa tipologia durante le interviste.

Demi Lovato

Tra le voci più autorevoli della campagna body positive c’è Demi Lovato: la popstar classe 1992 seppur giovanissima ha già dimostrato grandissimo impegno nel sociale schierandosi sia con messaggi che con foto e testi a favore di tematiche importanti.

Demi Lovato non ha nascosto i suoi cambi di peso e in modo particolare le sue smagliature conquistando i fan con un post in cui ha impreziosito i segni sul suo corpo con dei glitter.

Emma Marrone

Tra le vip che si occupano di body positive c'è anche Emma Marrone che si schiera contro il body shaming. Non solo sui social ma anche durante i programmi TV a cui partecipa.

Dopo averlo fatto durante X Factor, la cantante ha mostrato senza trucco e senza inganno il proprio corpo sui social. Ultimo caso quello del selfie no make up nel giorno del suo compleanno.

Lady Gaga

Tra le voci più talentuose al mondo che si occupano di campagne body positive, la pop star Lady Gaga ha saputo schierarsi a fianco di importanti battaglie. Dal sostegno all’amore indipendentemente dal genere alle lotte politiche, senza mai dimenticare il suo impegno contro il body shaming.

Quando la cantante si esibisce è sempre al centro dell’attenzione e se da una parte i fan sono disposti a sostenerla sempre e comunque, dall’altra c’è chi fa commenti di troppo. La cantante sui social ha reagito dopo una esibizione al Super Bowl scrivendo “Ho sentito che il mio corpo è un argomento di conversazione, volevo dirvi che sono orgogliosa del mio corpo e tutti dovreste essere orgogliosi del vostro”. Insomma, una risposta di classe che ha messo a tacere le malelingue che hanno commentato un filo di pancia comparso sul suo corpo.

Britney Spears

Al centro di numerosi scandali ma sempre dalla parte giusta; stiamo parlando di Britney Spears celebre pop star degli anni 2000 che sembra quasi essere sparita dalle scene.

Nonostante al momento non sia in programma un suo album Britney ha ancora una fan base accanita che la sostiene; sui social la cantante ha condiviso video e selfie senza filtri raccontando di come Instagram spesso mostri una realtà troppo manipolata.

Selena Gomez

Ultima delle 10 vip che si stanno battendo per il body positive è Selena Gomez; la giovane cantante ha ricevuto pesanti accuse e prese in giro sui social da parte di chi non ha accettato il suo aumento di peso.

La cantante a cuore aperto ha raccontato la sua battaglia non solo contro il body shaming ma anche contro il lupus. Il suo fisico è stato oggetto di scherno tanto da convincerla ad allontanarsi dai social; una volta tornata però non ha fatto mancare il suo messaggio di body positive schierandosi dalla parte delle ragazze che devono sapere di poter contare l’una sull’altra senza competitività.