La body positivity, secondo noi

O gni corpo ha le sue caratteristiche, ed è bello per questo. Ce lo ricorda il movimento della body positivity, che ci insegna ad accettare, valorizzare e amare il nostro corpo

La body positivity è un movimento nato per sensibilizzare le persone sull'accettazione, la valorizzazione e l'amore per il proprio corpo. Il movimento ha a che fare solo parzialmente con taglia e peso, come invece spesso si è portati a pensare: avere un atteggiamento body positive riguardo al corpo, infatti, significa accettarne ogni singola sfumatura, compresa la disabilità o l'acne, giusto per fare degli esempi. L'obiettivo è quello di rompere gli stereotipi, sfidando canoni e pregiudizi della società. Perché tutti i corpi sono ugualmente belli, nella loro unicità.